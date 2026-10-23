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Σε έκτακτη παρέμβαση για τη διασφάλιση της επάρκειας καυσίμων προχωρά το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας (DOE), εγκρίνοντας τη διάθεση έως και 400.000 βαρελιών αργού πετρελαίου από τα Στρατηγικά Πετρελαϊκά Αποθέματα των ΗΠΑ (SPR) προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα στον εφοδιασμό του διυλιστηρίου της Phillips 66 στο Λέικ Τσαρλς της Λουιζιάνα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η κίνηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαθεσιμότητας καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή και στον περιορισμό των πιθανών επιπτώσεων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν οι διαταραχές στην τροφοδοσία του διυλιστηρίου με αργό πετρέλαιο.

Η παρέμβαση πραγματοποιείται μέσω μηχανισμού ανταλλαγής, βάσει του οποίου το σύνολο των ποσοτήτων που θα διατεθούν θα επιστραφεί στα στρατηγικά αποθέματα, μαζί με επιπλέον βαρέλια ως αντάλλαγμα. Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με το υπουργείο, τα αμερικανικά αποθέματα θα αναπληρωθούν και θα ενισχυθούν, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για τους φορολογούμενους.

«Με αυτή την ανταλλαγή, το υπουργείο Ενέργειας προχωρά σε αποφασιστικές ενέργειες για να στηρίξει τη λειτουργία των διυλιστηρίων, να διατηρήσει σταθερό τον εφοδιασμό της αγοράς με καύσιμα και να διασφαλίσει ότι όλοι οι Αμερικανοί θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε προσιτή, αξιόπιστη και ασφαλή ενέργεια, την οποία χρειάζονται καθημερινά», δήλωσε ο υφυπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κάιλ Χάουστβαϊτ.

Όπως εξήγησε, η έκτακτη αυτή διαδικασία συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων εφοδιασμού, ενώ υποχρεώνει την Phillips 66 να επιστρέψει στα στρατηγικά αποθέματα περισσότερα βαρέλια από όσα θα παραλάβει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη συμφωνία θα εξοικονομήσει εκατομμύρια δολάρια για τους Αμερικανούς φορολογούμενους, υλοποιώντας παράλληλα τη δέσμευση της κυβέρνησης Τραμπ για ενίσχυση και προστασία της ενεργειακής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Άμεση παράδοση πετρελαίου στο διυλιστήριο της Λουιζιάνα

Οι ποσότητες αυτές αναμένεται να αντισταθμίσουν τις προσωρινές διαταραχές στις παραδόσεις αργού πετρελαίου προς το διυλιστήριο, επιτρέποντας τη συνέχιση της παραγωγής καυσίμων για τις μεταφορές που εξυπηρετούν τη Λουιζιάνα και τις γειτονικές αγορές.

Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει τη συνεργασία του με τις επιχειρήσεις του κλάδου, με στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι αρμόδιες αρχές παραμένουν έτοιμες να αξιοποιήσουν, όπου κριθεί απαραίτητο, τις διαθέσιμες εξουσίες τους, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή ενεργειακών προϊόντων και να προστατευθεί η ενεργειακή ασφάλεια των ΗΠΑ.