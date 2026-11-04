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Πέρα από την πολιτική ήττα του Ντόναλντ Τραμπ και των Ρεπουμπλικανών, οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ εξελίχθηκαν σε ένα πρώτο, άτυπο δημοψήφισμα για την τεχνητή νοημοσύνη, με το αποτέλεσμα να προκαλεί εύλογα σοβαρό προβληματισμό στη Silicon Valley.

Η επενδυτική έκρηξη των data centers, που μέχρι πρότινος παρουσιαζόταν ως η μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία της αμερικανικής οικονομίας, βρέθηκε αντιμέτωπη με την οργή των τοπικών κοινωνιών για το ακριβό ρεύμα, την υπερκατανάλωση νερού και το περιβαλλοντικό κόστος.

Το 56% των ψηφοφόρων δήλωσε ότι η AI και τα data centers επηρέασαν σημαντικά την εκλογική του επιλογή, σύμφωνα με exit poll του NBC News, ενώ δεκάδες κοινότητες ψήφισαν υπέρ περιορισμών στις νέες εγκαταστάσεις.

Η σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών, οι οποίοι εξασφάλισαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, δημιουργεί νέα δεδομένα για έναν κλάδο που έχει προσελκύσει επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κινητήρες της αμερικανικής οικονομίας.

Η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού προκαλεί ήδη ανησυχία στη Wall Street, με τις μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και λειτουργία data centers να δέχονται πιέσεις την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν το ενδεχόμενο αυστηρότερων κανονισμών, περιορισμού των φορολογικών κινήτρων και καθυστερήσεων στην υλοποίηση μεγάλων έργων.

Από το κόστος του ρεύματος στην κάλπη

Η δυσαρέσκεια απέναντι στα data centers δεν περιορίστηκε στη γενική κατεύθυνση του εθνικού αποτελέσματος. Σε τοπικό επίπεδο, σε τουλάχιστον 33 αμερικανικές περιφέρειες σε όλη τη χώρα, τα παράλληλα ψηφίσματα που τέθηκαν στην κάλπη για το ζήτημα των data centers κατέληξαν σε ένα καθαρό αποτέλεσμα ενάντια στην κατασκευή ή και στην άμεση παύση των εργασιών για κέντρα δεδομένων, σε θεαματικά ποσοστά που ξεπέρασαν το 70% ή και 80% των ψήφων.

Τα μέτρα που εγκρίθηκαν περιλαμβάνουν πλήρεις απαγορεύσεις, προσωρινή αναστολή νέων έργων, όρια στην κατανάλωση ενέργειας και υποχρεωτική έγκριση των σχεδίων από τους ίδιους τους κατοίκους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Τρέντον στο Οχάιο, όπου περίπου το 80% των ψηφοφόρων ενέκρινε την απαγόρευση data centers ισχύος άνω των 25 MW. Η απόφαση δημιουργεί σοβαρό εμπόδιο σε σχέδιο επέκτασης των ορίων της πόλης, το οποίο συνδέεται με την κατασκευή συγκροτήματος εγκαταστάσεων της Amazon συνολικής ισχύος 1.000 MW.

Πίσω από την αντίδραση βρίσκεται μια ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία για το οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Οι εγκαταστάσεις απαιτούν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων, σημαντικούς υδάτινους πόρους για την ψύξη τους, ενώ σε αρκετές περιοχές οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για τον θόρυβο, τη φωτορύπανση και την επιβάρυνση των τοπικών υποδομών.

Παράλληλα, ενισχύεται ο προβληματισμός για το κατά πόσο οι νέες θέσεις εργασίας και τα φορολογικά έσοδα δικαιολογούν τα γενναιόδωρα κίνητρα που προσφέρουν οι πολιτειακές αρχές στις τεχνολογικές εταιρείες.

Ακόμη και οι πρωτοβουλίες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως η οικονομική ανταποδοτικότητα προς τις τοπικές κοινωνίες και οι δεσμεύσεις των εταιρειών να αναλαμβάνουν το ενεργειακό κόστος των εγκαταστάσεών τους, δεν φάνηκε να έχουν καθησυχάσει ένα σημαντικό τμήμα των πολιτών.

Οι υποψήφιοι που έκαναν τα data centers εκλογική σημαία

Δεν είναι τυχαίο ότι η αντίθεση στην ανεξέλεγκτη επέκταση των κέντρων δεδομένων αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο της εκστρατείας αρκετών υποψηφίων των Δημοκρατικών, με ιδιαίτερη ένταση σε πολιτείες που συγκεντρώνουν μεγάλα επενδυτικά σχέδια.

Το Τέξας αποτέλεσε ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η Δημοκρατική Τζίνα Ινόχοσα επικράτησε του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη Γκρεγκ Άμποτ, τερματίζοντας τρεις δεκαετίες κυριαρχίας των Ρεπουμπλικανών στο αξίωμα. Ψηλά στην προεκλογική της ατζέντα περιλαμβανόταν η αναστολή της ανάπτυξης νέων data centers, έως ότου θεσπιστούν επαρκείς εγγυήσεις για τις τοπικές κοινωνίες.

Η σημασία του αποτελέσματος υπερβαίνει τα πολιτικά σύνορα της πολιτείας, δεδομένου πως το Τέξας αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο της νέας δυναμικότητας data centers που προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία στις ΗΠΑ έως το 2030.

Στην ίδια πολιτεία, ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο κέρδισε τη μάχη για τη Γερουσία απέναντι στον Κεν Πάξτον, τον οποίο είχε στηρίξει ο Τραμπ. Ο Ταλαρίκο είχε ταχθεί κατά των προνομιακών φορολογικών συμφωνιών που απολαμβάνουν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, συνδέοντας την ανάπτυξη των εγκαταστάσεών τους με την επιβάρυνση των νοικοκυριών.

Ανάλογη εξέλιξη σημειώθηκε και στην Τζόρτζια, όπου η Δημοκρατική Κίσα Λανς Μπότομς εξελέγη στη θέση του κυβερνήτη της πολιτείας με βασική υπόσχεση την παύση όλων των project για κέντρα δεδομένων, τερματίζοντας περισσότερες από δύο δεκαετίες ελέγχου του αξιώματος από τους Ρεπουμπλικανούς. Πρόκειται για μια ακόμη κρίσιμη πολιτεία, καθώς η Ατλάντα αποτελεί την πιο δραστήρια αγορά κατασκευής data centers στις ΗΠΑ.

Συνολικά, Τέξας και Τζόρτζια συγκεντρώνουν περίπου το ένα τρίτο των επενδύσεων και των σχεδιαζόμενων έργων AI data centers στη χώρα, γεγονός που καθιστά τις πολιτικές εξελίξεις στις δύο πολιτείες ιδιαίτερα σημαντικές για τον κλάδο.

Η αντίθεση στα data centers, πάντως, δεν αποτελεί αποκλειστικά υπόθεση των Δημοκρατικών. Ακόμη και σε συντηρητικές περιοχές, οι αντιδράσεις κατοίκων έχουν οδηγήσει Ρεπουμπλικανούς πολιτικούς να αμφισβητούν σχέδια που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αυτονόητες αναπτυξιακές επενδύσεις.

Την ίδια στιγμή, οι τεχνολογικές εταιρείες και οι ομάδες πολιτικής χρηματοδότησης που επιδίωκαν την ταχύτερη ανάπτυξη της AI δεν κατάφεραν να μετατρέψουν την οικονομική τους ισχύ σε αντίστοιχα εκλογικά οφέλη. Το αποτέλεσμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς περισσότερα από 100 εκατ. δολάρια δαπανήθηκαν από τους Δημοκρατικούς σε τηλεοπτικές διαφημίσεις που κατηγορούσαν Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους για υπερβολικά στενές σχέσεις με τη μεγάλη τεχνολογική βιομηχανία.

Πιέσεις στη Wall Street και φόβοι για τις επενδύσεις

Η εκλογική ανατροπή μεταφέρθηκε άμεσα στις αγορές, εντείνοντας την αβεβαιότητα γύρω από ένα από τα σημαντικότερα επενδυτικά στοιχήματα της τελευταίας διετίας.

Παρά το γενικό… πάρτι που επικρατεί σήμερα στη Wall Street με τον Dow Jones να… καλπάζει πάνω από τις 1.000 μονάδες, οι μετοχές των εταιρειών που συνδέονται με project AI και data centers δέχονται σημαντικές πιέσεις. Ανάμεσα τους η CoreWeave, η Applied Digital και η Nebius, όπως και εταιρείες διαχείρισης υποδομών όπως οι Core Scientific, Iren, Applied Digital και Terawulf, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν τους κινδύνους που συνδέονται με την επέκταση της υπολογιστικής δυναμικότητας.

Η επιφυλακτικότητα, ωστόσο, είχε αρχίσει να διαμορφώνεται πριν από τις εκλογές. Ο ευρύς δείκτης μετοχών τεχνητής νοημοσύνης της Goldman Sachs είχε χάσει περίπου 15% τον Οκτώβριο και περισσότερο από 24% από το υψηλό του πριν από τη συνεδρίαση της Τετάρτης.

Οι επενδυτές ανησυχούν ήδη για το τεράστιο ύψος των κεφαλαιουχικών δαπανών, τις αυξανόμενες ανάγκες χρηματοδότησης και τον κίνδυνο να δημιουργηθεί περισσότερη υπολογιστική δυναμικότητα από όση μπορεί να απορροφήσει βραχυπρόθεσμα η αγορά.

Σύμφωνα με τη Data Center Watch, τουλάχιστον 45 έργα data centers συνολικής αξίας 68 δισ. δολαρίων αντιμετώπισαν εμπόδια λόγω τοπικών αντιδράσεων μόνο κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η νέα πολιτική πραγματικότητα απειλεί να ενισχύσει αυτή την τάση.

Οι αναλυτές της Evercore ISI, υπό τον Αμίτ Νταριανάνι, εκτιμούν ότι ένα πιο περιοριστικό περιβάλλον για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την επενδυτική ψυχολογία απέναντι στις εταιρείες υποδομών AI.

Από την πλευρά του, ο Νικ Φέρες, επικεφαλής επενδύσεων της Vantage Point Asset Management, επισημαίνει ότι δύο από τους βασικότερους κινδύνους για τον κλάδο είναι η απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων και η χρηματοδότηση της επενδυτικής έκρηξης. Και οι δύο παράγοντες, σύμφωνα με τον ίδιο, καθίστανται πλέον πιο απαιτητικοί.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του Έινταν Γιάο, ανώτερου επενδυτικού στρατηγικού αναλυτή του Amundi Investment Institute, ο οποίος εκτιμά ότι οι ενδιάμεσες εκλογές μπορούν να ερμηνευθούν περισσότερο ως δημοψήφισμα για την τεχνητή νοημοσύνη παρά ως δημοψήφισμα για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως προειδοποιεί, ενδεχόμενοι περιορισμοί στην ανάπτυξη της AI θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέες αβεβαιότητες για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας, τον πληθωρισμό και τη νομισματική πολιτική.

Το επόμενο στοίχημα για την AI

Παρά το εκλογικό αποτέλεσμα, πάντως, η επιβολή σαρωτικών περιορισμών σε ομοσπονδιακό επίπεδο δεν θεωρείται δεδομένη. Οι Δημοκρατικοί ελέγχουν πλέον το Κογκρέσο, ωστόσο η ψήφιση νέας νομοθεσίας θα απαιτούσε την υπογραφή του Προέδρου Τραμπ ή επαρκή διακομματική στήριξη για την υπέρβαση ενός πιθανού προεδρικού βέτο.

Αυτό σημαίνει ότι, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις εταιρείες ενδέχεται να προέλθει από τις πολιτειακές και τοπικές αποφάσεις, τις καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις και την αυξανόμενη δυσκολία εξασφάλισης κοινωνικής αποδοχής για νέα έργα.

Παράλληλα, αρκετοί αναλυτές επισημαίνουν ότι μια επιβράδυνση στην κατασκευή data centers επί αμερικανικού εδάφους δεν συνεπάγεται αναγκαστικά μείωση της παγκόσμιας ζήτησης για τεχνητή νοημοσύνη και υπολογιστική ισχύ. Ενδέχεται, αντίθετα, να αλλάξει τη γεωγραφική κατανομή των επενδύσεων και να αυξήσει την αξία των ήδη διαθέσιμων υποδομών.

Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία και ενόψει της σχεδιαζόμενης εισαγωγής της Anthropic στο χρηματιστήριο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αποτιμήσεις των εταιρειών AI βρίσκονται υπό αυξανόμενο έλεγχο από τους επενδυτές.

Για τις μεγάλες τεχνολογικές επιχειρήσεις, πάντως, η πρόκληση δεν είναι πλέον αποκλειστικά οικονομική ή τεχνολογική. Είναι και πολιτική. Όπως επισήμανε η Κέιτι Κοχ, διευθύνουσα σύμβουλος της TCW, οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αντιλαμβάνονται πλέον πως πρέπει να εξασφαλίσουν την κοινωνική αποδοχή της δραστηριότητάς τους, εξηγώντας πιο πειστικά στους Αμερικανούς ποιο είναι το πραγματικό όφελος από την ανάπτυξη των data centers.