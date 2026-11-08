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Η προεδρική θητεία του Τραμπ λήγει σε δύο χρόνια. Όμως, η ριζική πολιτική αλλαγή εναντίον των τεχνολογικών κολοσσών όπως ο Έλον Μασκ ξεκινά τώρα.

Για τον Μασκ, τα 446 εκατομμύρια δολάρια που ξόδεψε για να εκλεγούν οι Ρεπουμπλικάνοι στις ενδιάμεσες εκλογές δεν ήταν πολλά. Αντιστοιχούσαν περίπου στο ένα εικοστό του 1% της καθαρής του περιουσίας.

Στον κόσμο της πολιτικής, φαινόταν σαν τσουνάμι. Τελικά, ο Μασκ ήταν αυτός που πνίγηκε από το κύμα. Το «μπλε κύμα» που σάρωσε την Αμερική τη νύχτα των εκλογών ήταν μια απόρριψη των πολιτικών του Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των δασμών και ενός πολέμου στο Ιράν που τροφοδότησε τον πληθωρισμό. Ήταν μια αντίδραση εναντίον των κέντρων δεδομένων, των φυσικών συμβόλων του τρόπου με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη κατακτά τον κόσμο. Και ήταν μια επίπληξη προς τους ελίτ της Σίλικον Βάλεϊ και το όραμά τους για το μέλλον.

Οι μετοχές της SpaceX και της Tesla του Μασκ σημείωσαν πτώση 5% και 2% αντίστοιχα αφού οι ψηφοφόροι του Τέξας απέκλεισαν τον μακροχρόνιο Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη Γκρεγκ Άμποτ και εξέλεξαν τον Δημοκρατικό υποψήφιο Τζέιμς Ταλαρίκο για τη Γερουσία.

Η αγορά έδειξε ότι εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη σε πολλές μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Microsoft, η Amazon και η Alphabet. Οι τιμές των μετοχών των κατασκευαστών μικροεπεξεργαστών Nvidia και TSMC σημείωσαν πτώση. Σε χειρότερη θέση βρέθηκαν οι εταιρείες neocloud, με τις μετοχές της CoreWeave να καταγράφουν πτώση κατά 9%, ενώ αυτές της Nebius Group σημείωσαν πτώση άνω του 6%.

Δεν είναι όλα τα νέα άσχημα για τους δισεκατομμυριούχους του τομέα της τεχνολογίας. Στην Καλιφόρνια, φαίνεται πιθανό να αποτρέψουν την επιβολή φόρου περιουσίας για τους δισεκατομμυριούχους, η προοπτική του οποίου είχε οδηγήσει τους συνιδρυτές της Google, Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν, να εγκαταλείψουν την πολιτεία. Οι ψηφοφόροι ενδέχεται μάλιστα να εγκρίνουν ένα ανταγωνιστικό μέτρο που προωθεί ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ, το οποίο θα απαγορεύει τη μελλοντική επιβολή φόρων περιουσίας.

Έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε που οι «Big Tech» υποκλίθηκαν στον Τραμπ, αφού κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του 2024. Οι μεγαλύτεροι παίκτες του τεχνολογικού κλάδου είχαν ποντάρει δυναμικά στην τεχνητή νοημοσύνη και χρειάζονταν έναν σύμμαχο στον Λευκό Οίκο. Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, η Amazon και άλλοι έκαναν δωρεές στο ταμείο για την ορκωμοσία του. Οι εταιρείες «Big Tech» διέθεσαν επίσης εκατομμύρια για το έργο της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου του Τραμπ.

Από τότε, οι τεχνολογικοί κολοσσοί ξοδεύουν απίστευτα ποσά για την κατασκευή κέντρων δεδομένων. Προκάλεσαν την οργή των ψηφοφόρων που ανησυχούσαν ότι τα γιγαντιαία αυτά έργα θα αύξαναν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, θα κατανάλωναν υπερβολικές ποσότητες νερού και θα δημιουργούσαν ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση.

Οι Δημοκρατικοί εκμεταλλεύτηκαν τους φόβους των ψηφοφόρων ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να εξαφανίσει θέσεις εργασίας ή ακόμα και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Όταν αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, οι Δημοκρατικοί θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να κλητεύσουν στελέχη εταιρειών τεχνολογίας και να τους υποχρεώσουν να καταθέσουν στο Καπιτώλιο.

Ταυτόχρονα, οι ηγέτες των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν την αυξημένη εποπτεία ως δικαιολογία, αν δεν ανταποκριθούν στις εξωφρενικά υψηλές αποτιμήσεις και τις φιλόδοξες υποσχέσεις που έχουν δώσει στους επενδυτές.

Μεγάλο μέρος των πολιτικών δωρεών του Μασκ φέτος διατέθηκε για τη στήριξη του Κεν Πάξτον, του ισχυρού αλλά αμφιλεγόμενου μακροχρόνιου γενικού εισαγγελέα του Τέξας, ο οποίος ήταν υποψήφιος για τη Γερουσία των ΗΠΑ. Η πολιτεία δεν είχε εκλέξει Δημοκρατικό σε επίπεδο πολιτείας από το 1988. Ο Τραμπ κέρδισε την πολιτεία το 2024 με διαφορά 14 μονάδων. Ο Πάξτον φαινόταν σίγουρη επιλογή.

Όπως αναφέρει το Business Insider, αντ’ αυτού ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο που έθεσε στο επίκεντρο της εκστρατείας του την κριτική προς τους δισεκατομμυριούχους που ελέγχουν την πολιτική σκηνή, συνέτριψε τον Πάξτον με διαφορά 12 μονάδων.

Ο Μασκ είχε έρθει σε σύγκρουση με τον Ταλαρίκο, ο οποίος, στην ομιλία αποδοχής της νίκης του, ανέφερε συγκεκριμένα τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο και παρομοίασε τη νίκη του με την ιστορία του Δαβίδ και του Γολιάθ.

«Μόλις αποδείξαμε ότι όλα τα χρήματα του κόσμου δεν μπορούν να αντισταθούν στον λαό του Τέξας», δήλωσε ο Ταλαρίκο.

Ο Μασκ αντέδρασε στο X στη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών: «Μάλλον τα διαστημικά λέιζερ μου που παρεμβαίνουν στις εκλογές δεν λειτούργησαν αυτή τη φορά», έγραψε.