Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε προσωρινό κατάλυμα εντός στρατιωτικής εγκατάστασης μεταφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, έπειτα από απειλές που αποδίδονται στο Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει την εκστρατεία οικονομικής απομόνωσης της Τεχεράνης, επιχειρώντας να ασκήσει πρόσθετες πιέσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Μπέσεντ, ο οποίος έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στην επιβολή των οικονομικών κυρώσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τέθηκε υπό αυξημένα μέτρα προστασίας, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg.

Αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι ο υπουργός δεν πρόκειται να εκφοβιστεί από τις απειλές και παραμένει αποφασισμένος να συνεχίσει το έργο του.

Η μετακίνησή του πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να αυξήσουν την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη, ενώ ταυτόχρονα αναζητούν διπλωματική διέξοδο από τη σύγκρουση που διαρκεί ήδη εννέα μήνες.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, η αμερικανική κυβέρνηση απείλησε με κυρώσεις επιχειρήσεις από οποιαδήποτε χώρα συνεχίζουν να διατηρούν εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με το ιρανικό καθεστώς.

Βασικός στόχος της στρατηγικής είναι να ενισχυθεί η οικονομική πίεση στην Ισλαμική Δημοκρατία, ώστε να υποχρεωθεί να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ο πόλεμος στο Ιράν, τον οποίο ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου, βρίσκεται πλέον στον ένατο μήνα του, παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και στενών συνεργατών του ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα ολοκληρώνονταν μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας για τον Μπέσεντ λαμβάνονται την ώρα που ένας νέος γύρος διπλωματικών πρωτοβουλιών έχει δημιουργήσει προσδοκίες για πιθανή πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου.

Τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι δεν θεωρεί αναγκαίες νέες αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σηματοδοτώντας την πρόθεσή του να περιορίσει τις επιχειρήσεις και να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη διπλωματική οδό.

Οι δηλώσεις του ακολούθησαν συνάντηση με εκπροσώπους του Κατάρ, το οποίο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες διαμεσολάβησης.

Παρά την αλλαγή τόνου στο στρατιωτικό πεδίο, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται αποφασισμένος να διατηρήσει την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη, χρησιμοποιώντας τις κυρώσεις ως βασικό διαπραγματευτικό εργαλείο.

Την είδηση για τη μεταφορά του Μπέσεντ σε στρατιωτικό κατάλυμα αποκάλυψαν πρώτοι οι New York Times.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τουλάχιστον έξι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν μεταφερθεί κατά τη διάρκεια της τρέχουσας προεδρικής θητείας σε κατοικίες εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων για λόγους ασφαλείας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο νέος προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Τα μέτρα προστασίας εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυξημένης επιφυλακής των αμερικανικών αρχών, λόγω των απειλών που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν και τον κίνδυνο αντιποίνων εναντίον Αμερικανών αξιωματούχων.