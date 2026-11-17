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Μια μικρή ανάσα ανακούφισης για τα νοικοκυριά στις ΗΠΑ ύστερα από μια περίοδο έντονων ανατιμήσεων, φέρνει η αποκλιμάκωση των τιμών στα πρατήρια καυσίμων, καθώς η σταδιακή αποκατάσταση της προσφοράς πετρελαίου στις διεθνείς αγορές αρχίζει να αποτυπώνεται και στην αντλία.

Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες υποχώρησε στα 3,78 δολάρια ανά γαλόνι, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Μάρτιο, σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Ένωσης Αυτοκινήτου (AAA) όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η πτώση των τιμών στα πρατήρια ακολουθεί τη γενικότερη υποχώρηση που καταγράφεται στις διεθνείς αγορές πετρελαίου κατά τη διάρκεια του μήνα. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραματίζει η αύξηση των πετρελαϊκών ροών από τον Περσικό Κόλπο, η οποία συμβάλλει στην ενίσχυση της παγκόσμιας προσφοράς.

Παράλληλα, οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες εμφανίζεται διατεθειμένος να αναβάλει την επανέναρξη επιθέσεων κατά του Ιράν, έχουν ενισχύσει τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της έντασης και έχουν επηρεάσει το κλίμα στις αγορές ενέργειας.

Η εξέλιξη αποτελεί θετική είδηση για τους Αμερικανούς καταναλωτές, καθώς η μείωση της τιμής της βενζίνης περιορίζει, έστω και προσωρινά, την οικονομική επιβάρυνση των μετακινήσεων.

Ωστόσο, παρά την πρόσφατη υποχώρηση, οι τιμές στα πρατήρια εξακολουθούν να βρίσκονται αισθητά υψηλότερα από τα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την έναρξη του πολέμου. Έτσι, η αποκλιμάκωση δεν σημαίνει ακόμη επιστροφή στην ενεργειακή κανονικότητα.

Η πτώση των τιμών συνδέεται με περισσότερους από έναν παράγοντες.

Ειδικότερα η αποκατάσταση των μεταφορών πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο ενισχύει την προσφορά και περιορίζει τις πιέσεις στις διεθνείς τιμές, ενώ την ίδια ώρα υποχωρούν οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι. Ακόμη η εποχικότητα ευνοεί τις μειώσεις. Κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, τα αμερικανικά διυλιστήρια περνούν σταδιακά στη χειμερινή σύνθεση βενζίνης, η οποία έχει συνήθως χαμηλότερο κόστος παραγωγής από τη θερινή.

Η αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων μπορεί να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις, να μειώσει το κόστος μετακίνησης των νοικοκυριών και να προσφέρει κάποια ανακούφιση στις επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τις οδικές μεταφορές.

Ωστόσο, η αγορά παραμένει ευάλωτη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ενδεχόμενη αναζωπύρωση της σύγκρουσης ή νέα προβλήματα στις πετρελαϊκές μεταφορές θα μπορούσαν να ανατρέψουν γρήγορα την πτωτική πορεία.