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Η συντριπτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ οδηγεί τις αγορές να προεξοφλούν δύο χρόνια κυβερνητικού αδιεξόδου. Ωστόσο, μια ξαφνική μεταβολή στις αποδόσεις των στοιχημάτων για τις προεδρικές εκλογές του 2028 θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές ερμηνεύουν όλα όσα θα ακολουθήσουν.

Η σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, αν και εκπληκτικά ολοκληρωτική, κατάκτηση και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς προκάλεσε αντίδραση στις αγορές. Ωστόσο, μια κίνηση ξεχώρισε.

Οι αγορές προβλέψεων δείχνουν ξαφνικά τον γερουσιαστή της Τζόρτζια, Τζον Όσοφ, έναν Δημοκρατικό, ως το φαβορί για να κερδίσει τον Λευκό Οίκο σε δύο χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που ένας υποτιθέμενος υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, ο νυν Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, δεν αποτελεί το σαφές φαβορί για να διαδεχθεί τον Ντόναλντ Τραμπ ως πρόεδρο σε δύο χρόνια.

Οι Polymarket και Kalshi έδειξαν και οι δύο τον Όσοφ στο 18%, σημειώνοντας άνοδο 5 ποσοστιαίων μονάδων και προβάδισμα 3 μονάδων έναντι του Βανς.

Αυτές οι πιθανότητες, δύο χρόνια πριν τις εκλογές, είναι αναγκαστικά προσωρινές και ασταθείς, καθώς κανένας από τους δύο δεν είναι ακόμη επίσημος υποψήφιος του αντίστοιχου κόμματός του, ενώ ο Όσοφ έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα.

Ωστόσο, ο 39χρονος Όσοφ, ο οποίος διατήρησε αυτή την εβδομάδα την έδρα του στη Γεωργία με διαφορά σχεδόν 20 μονάδων, φαίνεται να πληροί τα κριτήρια πολλών ψηφοφόρων, κυρίως ως κεντρώος Δημοκρατικός του αμερικανικού Νότου.

Αυτή η έξαρση των στοιχημάτων για τις αρχές του 2028 έχει σημασία για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς υπογραμμίζει την τάση αυτής της εβδομάδας προς τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο και τα ζητήματα που υποστηρίζουν, ακόμη και αν επικρατήσει στασιμότητα στη μακροοικονομική πολιτική έως το 2028.

Αν ένας Δημοκρατικός κερδίσει το 2028, οι επενδυτές με λογικούς ορίζοντες θα αρχίσουν να το ενσωματώνουν σταδιακά στις εκτιμήσεις τους, αρχίζοντας να προεξοφλούν τα καυτά ζητήματα αυτής της εβδομάδας — από τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης και την αντίδραση κατά των κέντρων δεδομένων έως τον έλεγχο των κρυπτονομισμάτων, τις αμυντικές δαπάνες, τη μετανάστευση, την υγειονομική περίθαλψη, καθώς και την εξωτερική και εμπορική πολιτική.

Με τις αγορές να κλίνουν προς τους Δημοκρατικούς, οι θέσεις του κόμματος σε αυτά τα ζητήματα έχουν σημασία πέρα από ένα Κογκρέσο που ασκεί βέτο. Οι δημοσκοπήσεις και οι αγορές στοιχημάτων για το 2028 θα γίνουν όλο και πιο ευαίσθητες.

«Η πιθανότητα νίκης των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2028 έχει αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε ο στρατηγικός αναλυτής της Pictet Asset Management, Λούκα Παολίνι, προσθέτοντας ότι η ατζέντα των Δημοκρατικών σχετικά με τη ρύθμιση και τη φορολογία των επιχειρήσεων πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ως κίνδυνος για τα κέρδη και την ανάπτυξη.

Κυρίως, οι κύριοι παράγοντες της ήττας των Ρεπουμπλικανών — οι υψηλότερες τιμές καυσίμων και το κόστος διαβίωσης που προκλήθηκαν από τον πόλεμο με το Ιράν και τις αυξήσεις των δασμών — σημαίνουν ότι κανένα από τα δύο κόμματα δεν θα θέλει να διακινδυνεύσει ξανά την οργή των ψηφοφόρων.

Τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχουν εικασίες ότι η πληγωμένη προεδρία Τραμπ θα μπορούσε να τον οδηγήσει να γίνει ακόμη πιο απρόβλεπτος στους τομείς πολιτικής που ελέγχει, ιδίως στην εξωτερική και στρατιωτική πολιτική και, σε κάποιο βαθμό, στην εμπορική πολιτική.

Αλλά ακόμη και αν ο Τραμπ παίξει «άγρια χαρτιά» στην εξωτερική πολιτική, σύμφωνα με το Reuters, η πορεία προς το 2028 θα μειώνει την επίδρασή τους με κάθε μέρα που περνά.

«Η αγορά είναι όλο και πιο πιθανό να ερμηνεύσει τις απροσδόκητες αλλαγές πολιτικής από την Εκτελεστική Εξουσία ως προσωρινές, δεδομένης της επόμενης προεδρικής εκλογής ή της νέας εγχώριας πολιτικής διαμόρφωσης», δήλωσε ο στρατηγικός αναλυτής της Deutsche Bank, Γιώργος Σαραβέλος, προσθέτοντας ότι το ασφάλιστρο κινδύνου στο πετρέλαιο θα παρουσιάσει πλέον «αρνητική χρονική αποσύνθεση» όσο περισσότερο καθυστερεί η εκ νέου κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν.