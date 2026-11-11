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Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ουάσιγκτον απηύθυνε η Τεχεράνη, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την απομάκρυνση εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού από το ιρανικό έδαφος, ενώ απείλησε με αντίποινα σε περίπτωση νέων αμερικανικών επιθέσεων.

Ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, μιλώντας στο φιλοϊρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Mayadeen του Λιβάνου, υποστήριξε ότι «ούτε ένα σωματίδιο εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού δεν θα εγκαταλείψει τη χώρα», αποκλείοντας παράλληλα το ενδεχόμενο να βρίσκεται σε εξέλιξη διαπραγματευτική διαδικασία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία Αμερικανοί αξιωματούχοι υποβαθμίζουν την ανάγκη περαιτέρω στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Αναλυτές επισημαίνουν, επίσης, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υιοθετήσει περισσότερο διαλλακτικό τόνο μετά την ήττα των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Απειλές για επιθέσεις και σε αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη

Ο Ρεζαΐ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε νέα αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση θα προκαλέσει αντίποινα με μεγαλύτερη γεωγραφική εμβέλεια.

«Αν αμερικανικά αεροσκάφη απογειωθούν από αμερικανική στρατιωτική βάση, ακόμη και από κάποια που βρίσκεται σε ευρωπαϊκή χώρα ή σε άλλη απομακρυσμένη περιοχή, για να βομβαρδίσουν το Ιράν, θα πλήξουμε αυτές τις βάσεις», δήλωσε σε συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα στο λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο al-Mayadeen.

Παράλληλα, επανέλαβε την απόφαση της ιρανικής ηγεσίας να διατηρήσει το εμπλουτισμένο ουράνιο εντός της χώρας. Σύμφωνα με δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν είχε ήδη εκδώσει σχετική εντολή τον Μάιο, απαγορεύοντας τη μεταφορά ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού στο εξωτερικό.

Ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι το πυρηνικό υλικό είναι απαραίτητο για τον σχεδιασμό πλοίων και υποβρυχίων με πυρηνική πρόωση. Όπως ανέφερε, η Τεχεράνη έχει ενημερώσει τη Μόσχα ότι το εμπλουτισμένο υλικό θα παραμείνει στο Ιράν και θα αξιοποιηθεί αποκλειστικά από την ίδια.

Η Ρωσία είχε προτείνει στο παρελθόν να παραλάβει ιρανικό ουράνιο, στο πλαίσιο ενδεχόμενης συμφωνίας για την άμβλυνση των αμερικανικών ανησυχιών, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η τελική απόφαση ανήκει στην Τεχεράνη.

Τα 440,9 κιλά ουρανίου και οι όροι για διαπραγματεύσεις

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), το Ιράν διέθετε 440,9 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60%, πριν από τις ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις, τον Ιούνιο του 2025.

Το συγκεκριμένο επίπεδο εμπλουτισμού υπερβαίνει κατά πολύ εκείνο που απαιτείται για συνήθεις ειρηνικές εφαρμογές. Παραμένει, πάντως, αδιευκρίνιστο πόση ποσότητα από το υλικό αυτό διασώθηκε μετά τους βομβαρδισμούς.

Το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και άλλες δυτικές χώρες κατηγορούν εδώ και χρόνια την Τεχεράνη ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, κάτι που η ιρανική κυβέρνηση αρνείται κατηγορηματικά.

Η Ουάσιγκτον έχει καταστήσει σαφές ότι το πυρηνικό πρόγραμμα πρέπει να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε αρχικής διαπραγμάτευσης για τον τερματισμό του πολέμου.

Την περασμένη εβδομάδα, ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη έχει διαβιβάσει στις ΗΠΑ, μέσω Κατάρ, πρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμα, η οποία ωστόσο μπορεί να συζητηθεί μόνο εφόσον η Ουάσιγκτον ικανοποιήσει προηγουμένως επτά όρους που έχει θέσει η ιρανική πλευρά.

«Δεν διαπραγματευόμαστε με τις ΗΠΑ» – Οι επτά όροι της Τεχεράνης

Αναφερόμενος στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, ο Ρεζαΐ υποστήριξε ότι αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανέφερε, η Τεχεράνη έχει ήδη παρουσιάσει επτά προϋποθέσεις στην Ουάσινγκτον και αναμένει την αμερικανική απάντηση.

Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, πρώτο ζήτημα στη διπλωματική ατζέντα της χώρας του είναι ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, με ιδιαίτερη έμφαση στον Λίβανο.

Το Ιράν έχει καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να συναινέσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ προτού ικανοποιηθούν οι επτά όροι του. Μεταξύ των απαιτήσεων που έχουν δημοσιοποιηθεί περιλαμβάνονται η άρση του ναυτικού αποκλεισμού, η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και η παροχή εγγυήσεων ότι δεν θα υπάρξει νέα στρατιωτική επίθεση.

Πρόταση για ένωση των χωρών του Κόλπου

Ο Ρεζαΐ αναφέρθηκε επίσης στις περιφερειακές επιδιώξεις της Τεχεράνης, δηλώνοντας ότι το Ιράν είναι αποφασισμένο να προχωρήσει στη δημιουργία μιας ένωσης των χωρών του Κόλπου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε αυτήν θα μπορούσαν να συμμετέχουν το Ομάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ιράκ και το Ιράν.

Παράλληλα, ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι κατά τις προηγούμενες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων δεν προκλήθηκαν βλάβες σε πολίτες αραβικών χωρών. Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός διατυπώθηκε από τον ίδιο, χωρίς να συνοδεύεται από ανεξάρτητα επιβεβαιωμένα στοιχεία.