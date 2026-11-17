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Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε με drones αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν, οι αρχές του οποίου εξέδωσαν λίγο νωρίτερα προειδοποίηση για ενδεχόμενο κίνδυνο.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι Φρουροί τη Επανάστασης «στοχοθέτησαν ένα σύστημα ραντάρ των αμερικανικών δυνάμεων στη βάση Σέιχ Ίσα» σε απάντηση «στις επανειλημμένες παραβιάσεις του ιρανικού εναέριου χώρου από drones του αμερικανικού στρατού».

Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν στη Μανάμα, πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, λίγα λεπτά μετά την αποστολή μηνύματος στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων το οποίο τους προειδοποιούσε για «την ύπαρξη κινδύνου» και τους καλούσε να αναζητήσουν καταφύγιο.

Δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν πολλές εκρήξεις στην πόλη.

Από την πλευρά του το Μπαχρέιν επεσήμανε ότι αναχαίτισε ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Αυτό το μικρό βασίλειο του Κόλπου έχει γίνει επανειλημμένα στόχος επιθέσεων μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου.

Την Κυριακή οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοθέτησαν με έξι drones «το αμερικανικό σύστημα ραντάρ αντιαεροπορικής άμυνας στη βάση ελικοπτέρων αλ Ρίφα».

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε δύο ημέρες αφού ο ιρανικός στρατός έπληξε ένα αμερικανικό ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης, επίσης στο Μπαχρέιν. Ο στρατός των ΗΠΑ διέψευσε τον ισχυρισμό αυτόν, λέγοντας ότι αναχαίτισε δύο ιρανικά drones τα οποία δεν προκάλεσαν ζημιές.

Στο Μπαχρέιν σταθμεύει ο Πέμπτος Στόλος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.