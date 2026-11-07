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Σε μια νέα φάση εισέρχονται οι πολιτικές διεργασίες στο Ισραήλ, καθώς ο πρόεδρος της χώρας, Ισαάκ Χέρτζογκ, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Γκάντι Άιζενκοτ, επικεφαλής του κόμματος Γιασάρ, μετά τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, που δεν ανέδειξαν αυτοδύναμη πλειοψηφία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Άιζενκοτ έχει προσκληθεί στην επίσημη τελετή ανάθεσης της εντολής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στις 17:00, στην προεδρική κατοικία.

Ο επικεφαλής του Γιασάρ θα έχει στη διάθεσή του 28 ημέρες για να σχηματίσει νέα κυβέρνηση, ενώ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις απαιτήσουν περισσότερο χρόνο, ο Ισραηλινός πρόεδρος μπορεί, σύμφωνα με τη νομοθεσία, να εγκρίνει παράταση έως 14 ημερών.

Η απόφαση ακολουθεί τις διαβουλεύσεις του Χέρτζογκ με τα κόμματα που εξελέγησαν στην Κνεσέτ, κατά τις οποίες ο Άιζενκοτ συγκέντρωσε 67 συστάσεις βουλευτών, έναντι 46 που τάχθηκαν υπέρ του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι υπόλοιποι επτά βουλευτές, που προέρχονται από το υπερορθόδοξο κόμμα Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά, δεν υποστήριξαν κανέναν από τους δύο υποψηφίους.

Τι έδειξαν οι εκλογές της 27ης Οκτωβρίου

Η εκλογική αναμέτρηση για την ανάδειξη της 26ης Κνεσέτ διαμόρφωσε ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό, χωρίς κανένας από τους βασικούς συνασπισμούς να εξασφαλίζει τις 61 έδρες που απαιτούνται για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου αναδείχθηκε πρώτο κόμμα, συγκεντρώνοντας 27 έδρες και ποσοστό 20,51%, ενώ το Γιασάρ του Γκάντι Άιζενκοτ κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 21 έδρες και 16,05%.

Το κόμμα Μαζί (Be’Yahad) εξασφάλισε 12 έδρες, η Κοινή Λίστα 11 και οι Δημοκράτες οκτώ. Από οκτώ έδρες απέσπασε και η Ενωμένη Αραβική Λίστα (Ra’am), ενώ το Ισραέλ Μπεϊτένου περιορίστηκε στις επτά.

Στον χώρο των κομμάτων που συνδέονται με τον Νετανιάχου, η Εβραϊκή Δύναμη και ο Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά εξασφάλισαν από επτά έδρες, ενώ τα κόμματα Σας και Θρησκευτικός Σιωνισμός κατέλαβαν από έξι.

Η συνολική κατανομή έδωσε 53 έδρες στο μπλοκ του Νετανιάχου, 48 στα τέσσερα κόμματα του αντιπολιτευόμενου συνασπισμού και 19 στα δύο αραβικά κόμματα.

Το αποτέλεσμα εξηγεί και τη δυσκολία σχηματισμού κυβέρνησης. Παρότι ο Άιζενκοτ εξασφάλισε τη στήριξη 67 βουλευτών κατά τις προεδρικές διαβουλεύσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι διαθέτει ήδη μια συμφωνημένη κυβερνητική πλειοψηφία.

Οι διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων που τον υποστήριξαν, ιδιαίτερα σχετικά με τη συμμετοχή των αραβικών παρατάξεων σε έναν κυβερνητικό συνασπισμό, παραμένουν σημαντικό εμπόδιο.

Το άνοιγμα στο Λικούντ και οι δυσκολίες για την επόμενη κυβέρνηση

Μέσα σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον, το Γιασάρ απηύθυνε πρόσκληση στα στελέχη του Λικούντ να συμμετάσχουν στην επόμενη κυβέρνηση, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποστασιοποιηθούν από τους σημερινούς πολιτικούς συμμάχους τους.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το κόμμα του Άιζενκοτ ανέφερε ότι, εφόσον το Λικούντ και οι σύμμαχοί του ενδιαφέρονται πραγματικά για την εθνική ενότητα και τη συγκρότηση μιας ευρείας κυβέρνησης συνασπισμού, μπορούν να το αποδείξουν εγκαταλείποντας τις υφιστάμενες συμμαχίες τους.

«Εάν το Λικούντ και οι σύμμαχοί του ενδιαφέρονται ξαφνικά για την ενότητα και μια ευρεία κυβέρνηση συνασπισμού, είναι ευπρόσδεκτοι να ανακοινώσουν δημόσια τη διάλυση της συμμαχίας τους με τους εξτρεμιστές και την προθυμία τους να συμμετάσχουν σε μια κυβέρνηση υπό τον Άιζενκοτ», ανέφερε χαρακτηριστικά το Γιασάρ.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται εν μέσω της έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης για τον χαρακτήρα της επόμενης κυβέρνησης, με τον Νετανιάχου να επιδιώκει επίσης τη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας, αλλά υπό την ηγεσία του Λικούντ.

Από την πλευρά του, ο Χέρτζογκ έχει επισημάνει ότι, παρά τη σαφή υπεροχή του Άιζενκοτ στις συστάσεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων, η δυνατότητα σχηματισμού σταθερής κυβέρνησης δεν είναι δεδομένη, καθώς υπάρχουν αμοιβαία πολιτικά βέτο τόσο μεταξύ των διαφορετικών παρατάξεων όσο και στο εσωτερικό των ευρύτερων συνασπισμών.

Η νέα Κνεσέτ αναμένεται να συνεδριάσει για πρώτη φορά στις 10 Νοεμβρίου, οπότε και θα ορκιστούν οι 120 βουλευτές που εξελέγησαν στην πρόσφατη αναμέτρηση.

Το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό για την έκβαση των διαπραγματεύσεων, καθώς ο Άιζενκοτ καλείται να μετατρέψει την κοινοβουλευτική υποστήριξη που έλαβε από τα κόμματα σε μια λειτουργική κυβερνητική πλειοψηφία, αποφεύγοντας το ενδεχόμενο νέας προσφυγής στις κάλπες.