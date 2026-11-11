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Νέα πολιτική αντιπαράθεση με επίκεντρο το Ιράν ξέσπασε στο Ισραήλ, καθώς ο εντολοδόχος πρωθυπουργός Γκάντι Αϊζενκοτ προειδοποίησε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποφύγει στρατιωτικές κινήσεις υψηλού κινδύνου όσο παραμένει επικεφαλής της υπηρεσιακής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το Protothema.gr, με επιστολή του προς τον Νετανιάχου, ο ηγέτης του κόμματος Yashar ζήτησε να επιδειχθεί ιδιαίτερη αυτοσυγκράτηση στις αποφάσεις εθνικής ασφάλειας μέχρι την ορκωμοσία νέας κυβέρνησης που θα διαθέτει την εμπιστοσύνη της Κνεσέτ.

Η παρέμβαση Αϊζενκοτ έρχεται μετά από πληροφορίες του ισραηλινού τηλεοπτικού δικτύου N12 για αναζωπύρωση της διαφωνίας ανάμεσα στον Νετανιάχου και τον αρχηγό των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, σχετικά με το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν.

Ο Αϊζενκοτ κάλεσε τον απερχόμενο πρωθυπουργό να μην προχωρήσει σε επικίνδυνες ενέργειες που μπορούν να περιμένουν μέχρι να αναλάβει νέα κυβέρνηση. Παράλληλα, τον προειδοποίησε να μη θέσει σε δοκιμασία την εμπιστοσύνη των πολιτών στους κρατικούς θεσμούς και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η αντιπαράθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς, μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, το Ισραήλ εξακολουθεί να βρίσκεται σε περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας. Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ έχει αναθέσει στον Αϊζενκοτ την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, δίνοντάς του αρχικά 28 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης άλλων 14. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο Νετανιάχου εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα του πρωθυπουργού.

Ο Αϊζενκοτ απευθύνθηκε και στη γενική εισαγγελέα Γκάλι Μπαχάραβ-Μιάρα, ζητώντας την παρέμβασή της προκειμένου να λαμβάνει τακτική και ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις εξελίξεις στην εθνική ασφάλεια και τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών.

Το αίτημά του βασίζεται στο γεγονός ότι, μετά τις εκλογές, δεν έχει ακόμη οριστεί νέος αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο οποίος βάσει της ισραηλινής νομοθεσίας δικαιούται ενημέρωση από τον πρωθυπουργό τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Ο Αϊζενκοτ υποστηρίζει ότι, ως εντολοδόχος σχηματισμού κυβέρνησης, πρέπει να έχει πρόσβαση στις κρίσιμες πληροφορίες για την ασφάλεια της χώρας.

Η απάντηση του γραφείου Νετανιάχου ήταν άμεση. Σε ανακοίνωσή του υποστήριξε ότι όλες οι αποφάσεις της κυβέρνησης λαμβάνονται αποκλειστικά με κριτήριο την εθνική ασφάλεια και σε πλήρη συντονισμό με τη στρατιωτική ηγεσία. Κατηγόρησε μάλιστα τον Αϊζενκοτ ότι επιχειρεί να πολιτικοποιήσει ζητήματα εθνικής ασφάλειας, χαρακτηρίζοντας ανεύθυνη τη δημόσια αναφορά σε ευαίσθητα στρατιωτικά θέματα.

Ο Αϊζενκοτ επανήλθε, θέτοντας το ερώτημα γιατί ο Νετανιάχου αρνείται να του παράσχει επιχειρησιακή ενημέρωση μέσω των επίσημων διαύλων. Παράλληλα, κατηγόρησε τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να καθυστερήσει τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Κνεσέτ μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

Η σύγκρουση εξελίσσεται την ώρα που το στρατόπεδο Αϊζενκοτ αποκτά αυξανόμενο έλεγχο στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, χωρίς ωστόσο να έχει εξασφαλίσει ακόμη την πλειοψηφία που απαιτείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Το ζήτημα του Ιράν προσθέτει πλέον μια νέα διάσταση στη μετεκλογική αντιπαράθεση: ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις για ενδεχόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις όσο η χώρα βρίσκεται σε μεταβατική πολιτική περίοδο και ποιοι θεσμοί ασκούν τον απαραίτητο έλεγχο.

Προς το παρόν, οι πληροφορίες αφορούν διαφωνίες για το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης και όχι επιβεβαιωμένη απόφαση για νέα επίθεση στο Ιράν.