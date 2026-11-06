Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε μια προσπάθεια να επιταχύνει τις διαδικασίες για την πολιτική αλλαγή στο Ισραήλ, ο επικεφαλής του κόμματος Yashar, Γκάντι Αϊζενκοτ, απηύθυνε την Παρασκευή ανοιχτή πρόσκληση προς όλες τις κοινοβουλευτικές δυνάμεις για τη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής έκτακτης ανάγκης υπό την ηγεσία του.

Η πρότασή του συνοδεύεται από τέσσερις αδιαπραγμάτευτες πολιτικές αρχές, με βασικότερες την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για όλους και τη δέσμευση για την εξάλειψη της στρατιωτικής και κυβερνητικής ισχύος της Χαμάς στη Γάζα.

Η παρέμβαση Αϊζενκοτ έρχεται σε μια περίοδο έντονων διεργασιών για τη διαμόρφωση νέων κυβερνητικών συμμαχιών, μετά και το άνοιγμα του επικεφαλής του Yisrael Beytenu, Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, προς τα υπερορθόδοξα κόμματα.

Οι τέσσερις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην κυβέρνηση

Ο Αϊζενκοτ ξεκαθάρισε ότι η συμμετοχή στον υπό διαμόρφωση κυβερνητικό συνασπισμό θα εξαρτηθεί από την αποδοχή τεσσάρων θεμελιωδών θέσεων: την αναγνώριση του Ισραήλ ως εβραϊκού και δημοκρατικού κράτους, τον σεβασμό στις αξίες της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας, την καθολική υποχρέωση στράτευσης και την αναγνώριση της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης, με παράλληλη δέσμευση για τη διάλυση της στρατιωτικής και διοικητικής της δομής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διατύπωση που επέλεξε για το ζήτημα της Χαμάς. Αντί της «καταστροφής» της ισχύος της, χρησιμοποίησε τον όρο «διάλυση», μια διαφοροποίηση που ενδεχομένως αφήνει περισσότερο περιθώριο για διπλωματικές διευθετήσεις στη Γάζα.

Η επιλογή αυτή θα μπορούσε να διευκολύνει τη στάση του αραβικού κόμματος Ra’am, αν και τόσο το B’ Yachad όσο και το Yisrael Beytenu έχουν αποκλείσει μέχρι στιγμής τη συμμετοχή του σε κοινό κυβερνητικό σχήμα.

Ο επικεφαλής του Yashar τόνισε ότι δεν απευθύνεται αποκλειστικά στους πολιτικούς σχηματισμούς που έχουν ήδη ταχθεί υπέρ της αλλαγής, αλλά σε κάθε κόμμα ή βουλευτή που είναι διατεθειμένος να συνυπογράψει τις συγκεκριμένες αρχές.

Η συμμετοχή, όπως διευκρίνισε, μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε κατά τον αρχικό σχηματισμό της κυβέρνησης είτε σε μεταγενέστερο στάδιο.

Σχέδιο για κυβέρνηση με αρχικό κορμό τέσσερα κόμματα

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσίασε, προτεραιότητα αποτελεί η ορκωμοσία νέας κυβέρνησης το συντομότερο δυνατό, χωρίς να αναμένεται η ολοκλήρωση όλων των διαπραγματεύσεων για τη διεύρυνση της κοινοβουλευτικής της στήριξης.

Ο αρχικός κυβερνητικός πυρήνας θα μπορούσε να αποτελείται από τέσσερα κόμματα: το Yashar με 21 έδρες, το B’ Yachad με 12, τους Δημοκράτες με 8 και το Yisrael Beytenu με 7 έδρες.

Οι συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις συγκεντρώνουν συνολικά 48 έδρες, αριθμό που δεν επαρκεί από μόνος του για την εξασφάλιση της απόλυτης πλειοψηφίας στην ισραηλινή Βουλή, η οποία αριθμεί 120 μέλη.

Η στρατηγική Αϊζενκοτ προβλέπει τη σταδιακή προσέλκυση επιπλέον κοινοβουλευτικών δυνάμεων, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη συγκρότηση και τη στήριξη του νέου κυβερνητικού σχήματος.

Αυστηρή προειδοποίηση προς τους πολιτικούς αρχηγούς

Ο Αϊζενκοτ επιχείρησε παράλληλα να αυξήσει την πίεση προς τους πιθανούς κυβερνητικούς εταίρους, προειδοποιώντας ότι οι προσωπικές φιλοδοξίες δεν πρέπει να αποτελέσουν εμπόδιο στην πολιτική μετάβαση.

Όπως υποστήριξε, σκοπεύει να ανταποκριθεί στην εντολή που έλαβε από τους πολίτες και σε εκείνη που αναμένει από τον Πρόεδρο της χώρας, επιδεικνύοντας το απαραίτητο αίσθημα ευθύνης.

«Αυτή είναι μια στιγμή δοκιμασίας για την ηγεσία και την αγάπη προς την πατρίδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ακόμη αυστηρότερο τόνο, προειδοποίησε ότι όποιος επιχειρήσει να παρεμποδίσει τον σχηματισμό κυβέρνησης για προσωπικούς λόγους θα καταγραφεί στην Ιστορία ως πολιτικός που δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις μιας κρίσιμης περιόδου για το Ισραήλ. «Αυτό δεν θα του συγχωρεθεί», υπογράμμισε.

Στο στόχαστρο ο Νετανιάχου

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση του Αϊζενκοτ απέναντι στον απερχόμενο πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο κατηγόρησε ότι εξακολουθεί να διατηρεί τον έλεγχο κρίσιμων κρατικών μηχανισμών, παρά την απώλεια της κοινοβουλευτικής και λαϊκής στήριξης.

Κατά τον επικεφαλής του Yashar, η παραμονή ενός υπηρεσιακού πρωθυπουργού που βρίσκεται σε μειοψηφία στην ηγεσία του συστήματος ασφαλείας και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους.

«Είναι μια επικίνδυνη κατάσταση που δεν πρέπει να συνεχιστεί ούτε για μία ακόμη ημέρα», δήλωσε, ζητώντας ουσιαστικά να επισπευσθεί η αποχώρηση του Νετανιάχου και η ανάληψη της διακυβέρνησης από νέο συνασπισμό.

Η πολιτική πίεση εντείνεται ενόψει της απόφασης του Προέδρου Ισαάκ Χέρτσογκ, ο οποίος αναμένεται την Κυριακή 8 Νοεμβρίου να αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Ο Αϊζενκοτ έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη 67 βουλευτών, έναντι 46 του Νετανιάχου, χωρίς ωστόσο να έχει διασφαλίσει ακόμη συμφωνία για κυβερνητική πλειοψηφία.