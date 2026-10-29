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Νέο πολιτικό σκηνικό διαμορφώνεται στο Ισραήλ μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων, καθώς η αδυναμία των δύο μεγάλων στρατοπέδων να εξασφαλίσουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία ανοίγει τον δρόμο για διαπραγματεύσεις και ενδεχόμενες ανατροπές. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος επιχειρεί να συγκεντρώσει την απαραίτητη στήριξη για τον σχηματισμό κυβέρνησης, αξιοποιώντας και τις διαφωνίες που φαίνεται να αναπτύσσονται μεταξύ των παραδοσιακών συμμάχων του Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Η ολοκλήρωση της καταμέτρησης την Πέμπτη δεν μετέβαλε τους συσχετισμούς που είχαν διαμορφωθεί από την προηγούμενη ημέρα, σηματοδότησε ωστόσο την έναρξη των πρώτων, άτυπων ακόμη, διερευνητικών επαφών για τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης.

Το στρατόπεδο του Μπένιαμιν Νετανιάχου συγκεντρώνει 53 έδρες, ενώ εκείνο του Γκάντι Άιζενκοτ διαθέτει 48. Κανένα από τα δύο δεν φτάνει το όριο των 61 εδρών που απαιτείται για την απόλυτη πλειοψηφία στην Κνεσέτ.

Καθοριστικό ρόλο ενδέχεται να διαδραματίσουν οι υπόλοιπες 19 έδρες, οι οποίες κατανέμονται σε αραβικά κόμματα. Ωστόσο, οι πολιτικές διαφορές και οι περίπλοκοι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την επίτευξη συμφωνίας.

Οι υπερορθόδοξοι εξετάζουν αλλαγή στάσης

Οι πολιτικές διεργασίες επιταχύνονται, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον και στο εσωτερικό του συνασπισμού Νετανιάχου, καθώς η συνοχή του δεν θεωρείται δεδομένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη του Ενωμένου Ιουδαϊσμού της Τορά (UTJ), του θρησκευτικού κόμματος που εκπροσωπεί υπερορθόδοξους Εβραίους, εξετάζουν το ενδεχόμενο να στηρίξουν μια κυβέρνηση μειοψηφίας υπό τον Άιζενκοτ, χωρίς να συμμετέχουν επισήμως στον κυβερνητικό συνασπισμό.

Η ενδεχόμενη μεταστροφή συνδέεται με τη δυσαρέσκεια που φέρεται να επικρατεί στο κόμμα απέναντι στην απερχόμενη κυβέρνηση Νετανιάχου.

Βασικό σημείο τριβής αποτελεί η μη ψήφιση νομοθεσίας που θα προέβλεπε εξαιρέσεις από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για τους μαθητές θρησκευτικών σχολείων.

Το ζήτημα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Άιζενκοτ, πρώην αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, έχει ταχθεί κατά των συγκεκριμένων εξαιρέσεων.

Παρά τις διαφορές αυτές, η προοπτική στήριξης μιας κυβέρνησης υπό την ηγεσία του φαίνεται ότι συζητείται στο εσωτερικό του UTJ.

Πηγή από το κόμμα ανέφερε στο ισραηλινό Κανάλι 12 ότι υπάρχει ανησυχία μήπως το UTJ βρεθεί στην «έρημο της αντιπολίτευσης», ένα ενδεχόμενο που θα μπορούσε να αποφευχθεί μέσω της παροχής στήριξης στον Άιζενκοτ.

Μια τέτοια εξέλιξη θα συνιστούσε σημαντική αλλαγή στην πολιτική σκηνή του Ισραήλ, δεδομένου ότι το UTJ συγκαταλέγεται στους πιο σταθερούς συμμάχους του Νετανιάχου.

Οι επτά έδρες του κόμματος ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικές. Εάν αποσυρθούν από το μπλοκ Νετανιάχου, η κοινοβουλευτική του δύναμη θα περιοριστεί από τις 53 στις 46 έδρες, αφήνοντάς του ουσιαστικά ελάχιστα περιθώρια για τη συγκρότηση κυβέρνησης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Άιζενκοτ θα μπορούσε να επιδιώξει έμμεση στήριξη από το αραβικό κόμμα Ρα’άμ, μέσω της αποχής των βουλευτών του από κρίσιμες κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, το Ρα’άμ δεν θα συμμετείχε στον κυβερνητικό συνασπισμό, αλλά η στάση του θα μπορούσε να διευκολύνει τη λειτουργία μιας κυβέρνησης μειοψηφίας.

Επαφές της αντιπολίτευσης για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Την ίδια ώρα, ο Άιζενκοτ εντείνει τις επαφές του με άλλες πολιτικές δυνάμεις, επιδιώκοντας να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για μια κυβερνητική συμφωνία.

Την Πέμπτη συναντήθηκε με τον πρώην πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ, το κόμμα του οποίου εξασφάλισε 12 έδρες στις εκλογές.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι δύο πολιτικοί ανέφεραν ότι συζήτησαν τις προσπάθειες για «τον σχηματισμό μιας καλής κυβέρνησης στο Ισραήλ το συντομότερο δυνατό».

Παράλληλα, το απόγευμα της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του προέδρου των Δημοκρατικών, Γιαΐρ Γκολάν, του οποίου το κόμμα διαθέτει οκτώ έδρες και συμμετέχει στο μπλοκ Άιζενκοτ, και του επικεφαλής του Ρα’άμ, Μανσούρ Αμπάς, που επίσης εξασφάλισε οκτώ έδρες.

Επαφές πραγματοποιήθηκαν και με εκπροσώπους άλλων κομμάτων, στο πλαίσιο των διερευνητικών κινήσεων για τη διαμόρφωση κοινοβουλευτικών συμμαχιών.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, ο Αμπάς διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τον Άιζενκοτ, με την έμμεση υποστήριξη των αραβικών κομμάτων.

Ο επικεφαλής του Ρα’άμ φέρεται να εκτιμά ότι ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα θα ήταν ιδιαίτερα αδύναμο ή ακόμη και αδύνατο να συγκροτηθεί.

Έτσι, παρά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης, η κυβερνητική εξίσωση στο Ισραήλ παραμένει ανοιχτή, με τις επαφές των επόμενων ημερών να αποκτούν καθοριστική σημασία για τη δυνατότητα συγκρότησης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.