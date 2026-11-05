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Μια πρωτοποριακή κλινική δοκιμή στην Αγγλία φιλοδοξεί να ανοίξει νέους δρόμους στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου, εξετάζοντας κατά πόσον απλές αιματολογικές εξετάσεις μπορούν να βοηθήσουν τους οικογενειακούς γιατρούς να εντοπίζουν εγκαίρως διαφορετικές μορφές της νόσου και να αυξάνουν τις πιθανότητες επιβίωσης των ασθενών.

Η δοκιμή, που χαρακτηρίζεται παγκόσμια πρωτιά, θα αξιολογήσει σειρά εξετάσεων οι οποίες αναπτύχθηκαν από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ και τους συνεργάτες του. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν, μέσω ενός μόνο δείγματος αίματος, μπορούν να ανιχνεύονται ενδείξεις καρκίνου και να προσδιορίζεται το πιθανό σημείο του σώματος από το οποίο προέρχεται η νόσος.

Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν τουλάχιστον 200 ιατρεία γενικής ιατρικής του βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) και περισσότεροι από 20.000 ασθενείς, όπως αναφέρει το Reuters.

Ποιες μορφές καρκίνου θα εξετάζονται

Η έρευνα θα επικεντρωθεί σε 14 μορφές καρκίνου, μεταξύ των οποίων ο καρκίνος του προστάτη, των ωοθηκών, του εντέρου, του παγκρέατος, του στομάχου και του ήπατος.

Πρόκειται για μορφές της νόσου που συχνά διαγιγνώσκονται καθυστερημένα, καθώς τα αρχικά συμπτώματα μπορεί να είναι ασαφή ή να παραπέμπουν σε συνηθισμένες παθήσεις.

Η ανάγκη για αποτελεσματικότερες διαγνωστικές μεθόδους είναι ιδιαίτερα επιτακτική στη Βρετανία, όπου η κατά κεφαλήν θνησιμότητα από καρκίνο συγκαταλέγεται στις υψηλότερες μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.

Ποιοι ασθενείς θα μπορούν να συμμετάσχουν

Στη δοκιμή θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν άτομα ηλικίας 45 ετών και άνω, τα οποία επισκέπτονται τον οικογενειακό τους γιατρό παρουσιάζοντας συμπτώματα από την κοιλιακή χώρα, όπως επίμονο φούσκωμα ή δυσφορία.

Οι νέες εξετάσεις θα αξιοποιούν προηγμένες τεχνολογίες, μεταξύ των οποίων η Τεχνητή Νοημοσύνη και η ανάλυση πρωτεϊνών στο αίμα, προκειμένου να εντοπίζονται βιολογικές ενδείξεις που ενδέχεται να σχετίζονται με την παρουσία καρκίνου.