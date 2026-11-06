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Ένα σχέδιο πέντε σημείων για τη δημιουργία ενός ευρύτερου πλαισίου ευρωπαϊκής ασφάλειας παρουσίασε την Πέμπτη ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ανώτερος διαπραγματευτής της αμερικανικής κυβέρνησης, ενόψει των προγραμματισμένων ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, την επόμενη εβδομάδα στο Άμπου Ντάμπι.

Σύμφωνα με τον Κούσνερ, ο Τραμπ έχει κάνει προχωρημένες συζητήσεις με αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες για τη δημιουργία μακροπρόθεσμων μηχανισμών ασφαλείας, με στόχο την αποτροπή μελλοντικών συγκρούσεων. Η νέα αμερικανική πρόταση ακολουθεί τις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή της Ουκρανίας, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Ευρωπαίων εταίρων.

«Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε πρακτικές ρυθμίσεις που θα αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες όλων των πλευρών για την ασφάλεια, θα μειώνουν τον κίνδυνο μελλοντικών συγκρούσεων και θα δημιουργούν ένα πιο σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον ασφαλείας», έγραψε ο Κούσνερ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Τα πέντε σημεία του αμερικανικού σχεδίου

Ο Κούσνερ παρουσίασε πέντε βασικούς στόχους για τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου ευρωπαϊκής ασφάλειας:

– Μόνιμες διαβουλεύσεις για ζητήματα ασφαλείας.

– Αξιόπιστοι δίαυλοι επικοινωνίας σε περιόδους κρίσεων.

– Μεγαλύτερη διαφάνεια στις στρατιωτικές δραστηριότητες.

– Αμοιβαία μέτρα για τη μείωση των κινδύνων κλιμάκωσης.

– Ένα μόνιμο πλαίσιο για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη.

Ο Αμερικανός διαπραγματευτής επισήμανε ότι η Ευρώπη και η Ρωσία αντιμετωπίζουν εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες δυσκολίες στη δημιουργία βιώσιμων ρυθμίσεων ασφαλείας, με τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας να καθιστά ακόμη πιο σύνθετη την πρόκληση.

Οι προτάσεις αποσκοπούν στη δημιουργία μηχανισμών τακτικής επικοινωνίας, στην ενίσχυση της προβλεψιμότητας και στον περιορισμό του κινδύνου μελλοντικής στρατιωτικής αντιπαράθεσης.

«Καμία χώρα δεν θα έχει δικαίωμα βέτο στις επιλογές άλλης»

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά του Κούσνερ στο δικαίωμα των κρατών να καθορίζουν ανεξάρτητα τις επιλογές τους σε ζητήματα ασφάλειας και συμμαχιών.

Ο γαμπρός του Τραμπ υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να σέβεται την εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και το δικαίωμα κάθε χώρας να καθορίζει τις δικές της ρυθμίσεις ασφαλείας. «Κάθε χώρα θα διατηρεί την αρμοδιότητα να αποφασίζει για τη δική της ασφάλεια και τις συμμαχίες της και καμία χώρα δεν θα έχει δικαίωμα βέτο στις κυρίαρχες επιλογές μιας άλλης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συγκεκριμένη θέση έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ουκρανία, καθώς η επιδίωξή της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο έντονης αντιπαράθεσης με τη Μόσχα.

Ο Κούσνερ ξεκαθάρισε επίσης ότι το ΝΑΤΟ θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη συλλογική άμυνα της Ευρώπης και ότι το προτεινόμενο πλαίσιο ασφαλείας θα βασιστεί στους υφιστάμενους θεσμούς, αντί να τους αντικαταστήσει.

Η τοποθέτηση αυτή συγκρούεται με τις πάγιες ρωσικές απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες η Ουκρανία θα πρέπει να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες ένταξης στο ΝΑΤΟ και να αποδεχθεί περιορισμούς στις μελλοντικές επιλογές της για την ασφάλειά της.

Στο τραπέζι και η Ρωσία, τριμερής συνάντηση στις 10 και 11 Νοεμβρίου

Ο Κούσνερ ανακοίνωσε ότι οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν μέσω του σχήματος Shell Bay, στο οποίο συμμετέχουν η Ουκρανία, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαίοι εταίροι. «Θα εμπλέξουμε επίσης τη Ρωσία στο πλαίσιο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων», έγραψε.

Η ενημέρωση από τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ έγινε ενόψει των τριμερών συνομιλιών που έχουν προγραμματιστεί για τις 10 και 11 Νοεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι, με τη μεσολάβηση της Ουάσινγκτον.

Όπως είχε αναφέρει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα το Kyiv Post, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ ανακοίνωσε τις διαπραγματεύσεις, διευκρινίζοντας ότι στην ατζέντα θα βρεθούν οι μεταπολεμικές ρυθμίσεις ασφαλείας, η αποκλιμάκωση, τα ανθρωπιστικά μέτρα και τα βήματα προς τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Κούσνερ ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον θα βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης των συνομιλιών σε ένα μεγαλύτερο πολυμερές σχήμα, εφόσον σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Προς το παρόν, πάντως, το προτεινόμενο πλαίσιο ασφαλείας παραμένει υπό συζήτηση και δεν έχει ανακοινωθεί καμία συμφωνία.

Ζελένσκι: Δεσμευτικές και εφαρμόσιμες οι εγγυήσεις ασφαλείας

Η αμερικανική πρωτοβουλία ακολουθεί τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας 90 λεπτών που είχε την Τετάρτη ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ.

Σύμφωνα με τον Kyiv Post, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ουκρανία έχει ήδη υποβάλει τις προτάσεις της στην Ουάσινγκτον και επέμεινε ότι οποιεσδήποτε μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφαλείας θα πρέπει να είναι δεσμευτικές και να συνοδεύονται από μηχανισμούς εφαρμογής.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε επίσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες επιπλέον πυραύλους αναχαίτισης για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot, καθώς η Ρωσία συνεχίζει να πλήττει ουκρανικές πόλεις και ενεργειακές υποδομές.

Το αίτημα του Κιέβου για πρόσθετη αντιαεροπορική προστασία παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμο, δεδομένου ότι οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται παράλληλα με τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.