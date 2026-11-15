Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση που συγκλονίζει τη Nvidia, μετά την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, καθώς η εταιρεία υπολογιστικού νέφους Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη, ανακοίνωσε την έναρξη εσωτερικής έρευνας για δημοσιεύματα που εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τις δραστηριότητές της και τις πιθανές διασυνδέσεις της με την Κίνα.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε την Κυριακή, 15 Νοεμβρίου, στο CNBC ότι η Άλις Χουάνγκ, η πρώην υψηλόβαθμη συνεργάτιδά της που βρέθηκε στο επίκεντρο του σκανδάλου λόγω της εξωσυζυγικής σχέσης της με τον πρώην επικεφαλής της Nvidia, είχε αποχωρήσει από τη Megaspeed ήδη από τον Αύγουστο του 2025.

Η συγκεκριμένη αποκάλυψη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Megaspeed βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενη πίεση, καθώς δημοσιεύματα έχουν θέσει ερωτήματα για τον ρόλο της στη διακίνηση προηγμένων αμερικανικών μικροτσίπ και την πιθανή διοχέτευσή τους σε κινεζικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τους New York Times, Αμερικανοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών θεωρούν ότι η Άλις Χουάνγκ συνδέεται με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες, μια εκτίμηση που έχει προσδώσει στην υπόθεση διαστάσεις πολύ μεγαλύτερες από εκείνες ενός προσωπικού σκανδάλου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia στις 12 Νοεμβρίου, εν μέσω των αποκαλύψεων για τις εξωσυζυγικές σχέσεις του, μία από τις οποίες φέρεται να αφορούσε σε πρόσωπο που υπαγόταν απευθείας σε εκείνον.

Τι απαντά η Megaspeed για την Άλις Χουάνγκ

Σε ανακοίνωση που απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο CNBC, η Megaspeed επιχείρησε να αποσαφηνίσει τη σχέση της με την Άλις Χουάνγκ.

«Η κυρία Άλις Χουάνγκ αποχώρησε επισήμως από τη Megaspeed με ισχύ από τις 30 Αυγούστου 2025 και σήμερα δεν κατέχει κανέναν ρόλο στην εταιρεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η διοίκηση ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να σχολιάσει ζητήματα που αφορούν στην προσωπική και ιδιωτική ζωή της πρώην συνεργάτιδάς της.

Η τοποθέτηση αυτή επιχειρεί να διαχωρίσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Megaspeed από τις προσωπικές σχέσεις της Χουάνγκ, χωρίς ωστόσο να βάζει τέλος στα ερωτήματα που έχουν προκύψει για τη λειτουργία της εταιρείας.

Στο μικροσκόπιο η διακίνηση μικροτσίπ Nvidia

Η Megaspeed δραστηριοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και παρουσιάζει τον εαυτό της ως βασικό επιχειρηματικό εταίρο της Nvidia στην περιφερειακή αγορά υπολογιστικής ισχύος.

Το επιχειρηματικό της μοντέλο επιτρέπει στους πελάτες να μισθώνουν υπολογιστική ισχύ μέσω επεξεργαστών γραφικών της Nvidia, των γνωστών GPU, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρέως για την εκτέλεση σύνθετων υπολογισμών και την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία διατηρεί γραφεία στη Σιγκαπούρη και την Ινδονησία, ενώ έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο δημοσιογραφικών ερευνών και ελέγχων από κυβερνητικές αρχές.

Το βασικό ερώτημα αφορά στο κατά πόσον προηγμένα μικροτσίπ που διακινήθηκαν μέσω των δραστηριοτήτων της κατέληξαν σε πελάτες στην Κίνα, παρά τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας υψηλών επιδόσεων.

Οι σχετικές υποψίες αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της στρατηγικής σημασίας των επεξεργαστών της Nvidia για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και του τεχνολογικού ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι αναλαμβάνουν την έρευνα

Απαντώντας στα δημοσιεύματα, η Megaspeed ανακοίνωσε ότι έχει αναθέσει σε εξωτερικούς νομικούς συμβούλους τη διεξαγωγή εκτεταμένης εσωτερικής έρευνας σχετικά με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, την εφοδιαστική αλυσίδα και τη διεθνή παρουσία της.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί δεν στηρίζονται σε επαληθεύσιμα αποδεικτικά στοιχεία, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις που έχουν διατυπωθεί.

«Η Megaspeed σχεδιάζει και διατηρεί τα συστήματα ελέγχου των παγκόσμιων δραστηριοτήτων και της εφοδιαστικής της αλυσίδας με στόχο τη συμμόρφωση προς όλους τους ισχύοντες νόμους και τα ρυθμιστικά καθεστώτα, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές και των τοπικών κανονισμών σε κάθε αγορά όπου δραστηριοποιούμαστε», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η διοίκηση προσθέτει ότι θα εξετάσει διεξοδικά τα σχετικά δημοσιεύματα και θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Η εξέλιξη αυτή διατηρεί στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την ασφάλεια της αμερικανικής τεχνολογίας και τις πιθανές διαδρομές μέσω των οποίων προηγμένοι επεξεργαστές θα μπορούσαν να φτάσουν στην Κίνα, την ώρα που η Nvidia επιχειρεί να διαχειριστεί τις συνέπειες της αποχώρησης του επί χρόνια επικεφαλής της.