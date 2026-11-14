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Aποκαταστάθηκε η λειτουργία των υπηρεσιών της Microsoft, μετά το εκτεταμένο τεχνικό πρόβλημα που προκάλεσε πρωτοφανή αναστάτωση σε επιχειρήσεις, σχολεία και κρατικές υπηρεσίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Η διακοπή πρόσβασης σε βασικές εφαρμογές, όπως το Outlook και το Teams, επηρέασε εκατομμύρια χρήστες, ανέδειξε την εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από τις υπηρεσίες cloud και ενδέχεται να έχει προκαλέσει απώλειες παραγωγικότητας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Microsoft ζήτησε συγγνώμη από τους πελάτες και τους συνεργάτες της, διευκρινίζοντας ότι η διακοπή δεν προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση ή παραβίαση της κυβερνοασφάλειας, αλλά από τεχνική δυσλειτουργία που συνδέεται με αλλαγές στις υποδομές δικτύου.

Όπως εξήγησε, το πρόβλημα προέκυψε από προηγούμενη αναβάθμιση της χωρητικότητας του δικτύου και εκδηλώθηκε έπειτα από νεότερη τεχνική παρέμβαση.

Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι ο όγκος των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που είχαν συσσωρευτεί και περίμεναν να παραδοθούν έχει μειωθεί σημαντικά, πλησιάζοντας πλέον τα φυσιολογικά επίπεδα.

«Εκφράζουμε τη βαθύτατη λύπη μας για την αναστάτωση που προκάλεσε αυτό το περιστατικό στους πελάτες μας και στους εταίρους μας. Γνωρίζουμε την εμπιστοσύνη που έχουν στις υπηρεσίες μας και παίρνουμε πολύ σοβαρά υπόψη αυτή την ευθύνη», πρόσθεσε ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Οι δυσλειτουργίες, που άρχισαν λόγω ενός «υψηλού φορτίου» στις υποδομές του ομίλου, πλήττουν προϊόντα του όπως η υπηρεσία μηνυμάτων Outlook, η πλατφόρμα επικοινωνίας Teams και ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης Copilot, σύμφωνα με τον αμερικανικό κολοσσό.

We are deeply sorry for the disruption this incident has caused our customers and partners. We know the trust they place in our services and take that responsibility extremely seriously. We are seeing broad recovery and stability across our services. This was a technical issue not related to cyber or AI / agents. The incident was introduced by an issue during an earlier network capacity upgrade that surfaced following a recent network change. We have addressed the underlying issue and continue to restore service to remaining customers and regions. Given the scale of demand, we restored services gradually, validating stability at each stage. While this took longer, it helped ensure a stable restoration. We will provide a full post-incident report once our review is complete. — Microsoft (@Microsoft) November 13, 2026

Η Microsoft έκανε λόγο για «ευρεία επαναφορά» των υπηρεσιών της, προσθέτοντας ότι η διατάραξη αυτή συνδεόταν με «ένα τεχνικό πρόβλημα και όχι με κυβερνοεπίθεση ή με την Τεχνητή Νοημοσύνη».

Έως 430 εκατομμύρια χρήστες επηρεάστηκαν

Τα πρώτα προβλήματα εμφανίστηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης, 12 Νοεμβρίου, στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, προτού επεκταθούν ταχύτατα σε άλλες περιοχές του πλανήτη.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες εκτιμήσεις, έως και 430 εκατομμύρια χρήστες ενδέχεται να επηρεάστηκαν σε κάποια φάση της διακοπής, αν και δεν υπήρξε ενιαία επίσημη καταμέτρηση των χρηστών που αντιμετώπισαν προβλήματα.

Στις ΗΠΑ, εργαζόμενοι ορισμένων επιχειρήσεων αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν νωρίτερα από τα γραφεία τους την Πέμπτη, καθώς δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν βασικές εφαρμογές που είναι απαραίτητες για την καθημερινή εργασία τους.

Στην Αυστραλία, αντίστοιχα, επιχειρήσεις αδυνατούσαν να εκτυπώσουν τιμολόγια, ενώ ορισμένα σχολεία δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν διαδικτυακά μαθήματα την Παρασκευή.

Η αποκατάσταση αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη. Ακόμη και στις 22:30 το βράδυ της Πέμπτης, ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, το πρόβλημα παρέμενε εκτεταμένο, επηρεάζοντας απροσδιόριστο αριθμό χρηστών.

Αρχικά, η Microsoft είχε ανακοινώσει ότι οι δυσκολίες σύνδεσης εντοπίζονταν στην αμερικανική ήπειρο. Ωστόσο, όσο περνούσαν οι ώρες, έγινε σαφές ότι το πρόβλημα είχε αποκτήσει παγκόσμιες διαστάσεις.

Η πλατφόρμα Downdetector κατέγραψε στην κορύφωση του περιστατικού περίπου 130.000 αναφορές προβλημάτων στο Outlook. Ο αριθμός αυτός, πάντως, αποτυπώνει μόνο ένα μικρό μέρος της πραγματικής έκτασης της διακοπής, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των χρηστών δεν καταχωρίζει σχετικές αναφορές.

Οικονομικό κόστος που μπορεί να ξεπεράσει τα 7 δισ. δολάρια

Πέρα από τα τεχνικά προβλήματα, το περιστατικό ενδέχεται να αφήσει ιδιαίτερα βαρύ οικονομικό αποτύπωμα.

Σύμφωνα με εκτίμηση της Anderson Economic Group, ερευνητικού οργανισμού με έδρα το Μίσιγκαν, οι απώλειες παραγωγικότητας από το παγκόσμιο μπλακ άουτ θα μπορούσαν να φτάσουν τα 7 δισ. δολάρια.

Ο πρόεδρος του οργανισμού, Πάτρικ Άντερσον, εκτίμησε ότι περίπου 26 εκατομμύρια χρήστες την Πέμπτη και 51 εκατομμύρια την Παρασκευή ενδέχεται να αντιμετώπισαν διακοπές στην εργασία ή στις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους, οι οποίες προκάλεσαν μετρήσιμη οικονομική ζημιά.

Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι το τελικό κόστος είναι πιθανό να ξεπεράσει την αρχική εκτίμηση.

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στις μεγάλες επιχειρήσεις. Μικρότερες εταιρείες, που εξαρτώνται από τις εφαρμογές της Microsoft για τις καθημερινές τους συναλλαγές, αναγκάστηκαν να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας και λειτουργίας.

Ταυτόχρονα, τοπικές δημόσιες αρχές ενημέρωσαν τους πολίτες ότι θα πρέπει να επικοινωνούν τηλεφωνικά, καθώς οι υπηρεσιακοί λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν λειτουργούσαν.