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Σε νέα μετωπική σύγκρουση με την αντιπολίτευση προχωρά ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιχειρώντας να ανατρέψει τους πολιτικούς συσχετισμούς και να διατηρήσει την εξουσία μέσω του σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας υπό την ηγεσία του Λικούντ. Στο επίκεντρο της επίθεσής του βρίσκονται τα αραβικά κόμματα, τη συμμετοχή των οποίων σε ένα νέο κυβερνητικό σχήμα παρουσιάζει ως απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Ο Νετανιάχου απηύθυνε πρόσκληση προς τις πολιτικές δυνάμεις του εθνικού χώρου και τα υπόλοιπα σιωνιστικά κόμματα να συσπειρωθούν γύρω από το Λικούντ, υποστηρίζοντας ότι μόνο μια ευρεία κυβερνητική συνεργασία με τον ίδιο στην πρωθυπουργία μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ισραήλ.

«Υπάρχει μια κυβέρνηση που μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση: μια ευρεία εθνική κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Λικούντ, με εμένα επικεφαλής, στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι δυνάμεις του εθνικού στρατοπέδου και όλα τα σιωνιστικά κόμματα που επιθυμούν να προσχωρήσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κρίσιμη η απόφαση Χέρτζογκ για τη νέα κυβέρνηση

Η παρέμβασή του πραγματοποιείται σε μια καθοριστική στιγμή για το πολιτικό μέλλον του Ισραήλ, καθώς ο πρόεδρος της χώρας, Ισαάκ Χέρτζογκ, αναμένεται την Κυριακή να γνωστοποιήσει σε ποιον πολιτικό αρχηγό θα αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τους μέχρι στιγμής κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς, 67 από τους 120 βουλευτές της Κνεσέτ έχουν ταχθεί υπέρ της ανάθεσης εντολής στον πρώην αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, Γκάντι Άιζενκοτ, ενώ 46 βουλευτές έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους στον Νετανιάχου.

Παρά το αριθμητικό προβάδισμα του Άιζενκοτ, η συγκρότηση μιας βιώσιμης κυβερνητικής πλειοψηφίας δεν θεωρείται δεδομένη. Οι διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων που επιδιώκουν την απομάκρυνση του σημερινού πρωθυπουργού, ιδιαίτερα όσον αφορά τον ρόλο των αραβικών πολιτικών δυνάμεων, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό εμπόδιο.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος παραμένει υπηρεσιακός πρωθυπουργός μέχρι την ορκωμοσία νέας κυβέρνησης, επιχειρεί να αξιοποιήσει αυτές τις αντιθέσεις, προειδοποιώντας ότι ένα κυβερνητικό σχήμα που θα εξαρτάται από την υποστήριξη αραβικών κομμάτων θα αποδυναμώσει τη χώρα.

«Όχι μόνο μια τέτοια κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να πολεμήσει τους εχθρούς μας, αλλά θα μας διέλυε εκ των έσω», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι «διακυβεύεται η ίδια μας η ύπαρξη».

Στο στόχαστρο τα αραβικά κόμματα και η αντιπολίτευση

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνέδεσε την πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό της χώρας με τις απειλές από το Ιράν και τους περιφερειακούς συμμάχους του, υποστηρίζοντας ότι η ασφάλεια του Ισραήλ απαιτεί μια ισχυρή κυβέρνηση με σαφή πολιτικό προσανατολισμό.

«Το ριζοσπαστικό Ισλάμ είναι η πρόκληση που διαλύει σήμερα χώρες στην Ευρώπη. Είναι η πρόκληση που απειλεί και εμάς. Μας απειλεί απ’ έξω, μέσω του Ιράν και των συμμάχων του, και από μέσα, μέσω ισλαμιστικών κομμάτων που υποστηρίζουν την τρομοκρατία», δήλωσε.

Κλιμακώνοντας τη ρητορική του, κατηγόρησε τα αραβικά κόμματα ότι επιδιώκουν να πλήξουν τον εβραϊκό χαρακτήρα του ισραηλινού κράτους και να περιορίσουν τη δυνατότητά του να υπερασπίζεται τα εθνικά του συμφέροντα.

Στο ίδιο πλαίσιο, εξαπέλυσε επίθεση και κατά των αρχηγών της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι προτάσσουν τις προσωπικές και κομματικές τους επιδιώξεις έναντι των αναγκών της χώρας, επιδιώκοντας τον σχηματισμό κυβέρνησης μειοψηφίας.

Με τις πολιτικές διεργασίες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, το ενδεχόμενο παρατεταμένης κυβερνητικής αβεβαιότητας παραμένει ανοιχτό, καθώς η ανάθεση της εντολής δεν εγγυάται και την εξασφάλιση της απαιτούμενης κοινοβουλευτικής στήριξης.