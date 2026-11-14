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Η υπόθεση που οδήγησε στην απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia δεν αποτελεί πλέον μόνο ένα εταιρικό σκάνδαλο με προσωπικές και επιχειρηματικές προεκτάσεις. Έχει εξελιχθεί σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, φέρνοντας στο προσκήνιο τις καταγγελίες για ένα τεράστιο κινεζικό δίκτυο κατασκοπείας, το οποίο επιχειρεί να αποκτήσει πρόσβαση στις πιο προηγμένες τεχνολογίες του κόσμου.

Σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι αμερικανικές υπηρεσίες εξετάζουν το ενδεχόμενο ο πρώην επικεφαλής του κολοσσού των ημιαγωγών να βρέθηκε στο στόχαστρο των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών μέσω της σχέσης του με την Άλις Χουάνγκ, επιχειρηματική συνεργάτιδά του που φέρεται να συνδέεται με το Πεκίνο.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση και δεν έχουν παρουσιαστεί δημόσια αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι η Άλις Χουάνγκ ενεργούσε ως πράκτορας της Κίνας. Ωστόσο, η πιθανότητα πρόσβασης ξένων υπηρεσιών σε ένα από τα ισχυρότερα πρόσωπα της παγκόσμιας βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί έντονη ανησυχία στην Ουάσιγκτον.

Το διακύβευμα ξεπερνά κατά πολύ τη Nvidia. Αφορά στον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης, στην πρόσβαση σε προηγμένους ημιαγωγούς και στη δυνατότητα των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη να καθορίσουν τους τεχνολογικούς και στρατιωτικούς συσχετισμούς των επόμενων δεκαετιών.

Η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο της κινεζικής κατασκοπείας

Τον Σεπτέμβριο, ο Τσεν Γισίν, επικεφαλής του κινεζικού υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας, περιέγραψε δημόσια την τεχνητή νοημοσύνη ως μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την ασφάλεια του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Σε εκτενές άρθρο του προειδοποίησε ότι η ραγδαία πρόοδος της μηχανικής μάθησης απειλεί άμεσα την πολιτική, θεσμική και ιδεολογική ασφάλεια της Κίνας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι όποιος καταφέρει να κυριαρχήσει στην AI θα αποκτήσει καθοριστικό πλεονέκτημα στη διαμόρφωση της νέας εποχής.

Η τοποθέτησή του αποτυπώνει τη σημασία που αποδίδει το Πεκίνο στις συγκεκριμένες τεχνολογίες, όχι μόνο ως κινητήρια δύναμη οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και ως εργαλείο στρατιωτικής ισχύος και πολιτικού ελέγχου.

Για τον Κινέζο Πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, η τεχνολογική αυτονομία αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Η χώρα επιδιώκει να περιορίσει την εξάρτησή της από αμερικανικές επιχειρήσεις, να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της και να αποκτήσει την τεχνολογική υποδομή που απαιτείται για να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, παρά τις τεράστιες επενδύσεις, η Κίνα εξακολουθεί να υπολείπεται σε κρίσιμους τομείς της παραγωγής προηγμένων μικροτσίπ.

Σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο, οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν το 75% της υπολογιστικής ισχύος των 500 κορυφαίων υπερυπολογιστών τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, έναντι μόλις 15% της Κίνας.

Η διαφορά αυτή εξηγεί γιατί οι επεξεργαστές της Nvidia και οι τεχνολογίες που τους συνοδεύουν βρίσκονται στο επίκεντρο του ανταγωνισμού.

Η ερευνήτρια του βρετανικού ινστιτούτου αμυντικών μελετών RUSI, Τάλια Πίτερσον, επισημαίνει ότι τόσο το Πεκίνο όσο και η Ουάσιγκτον αντιλαμβάνονται πως η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί το σημαντικότερο τεχνολογικό έπαθλο της εποχής, καθώς διαθέτει πρωτοφανείς δυνατότητες στρατηγικής αξιοποίησης.

Ένας μηχανισμός 600.000 ανθρώπων

Η πραγματική διάσταση του προβλήματος, σύμφωνα με τις δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών, βρίσκεται στην κλίμακα των κινεζικών επιχειρήσεων.

Ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών εκτιμά ότι περίπου 600.000 άνθρωποι απασχολούνται στην Κίνα σε δραστηριότητες πληροφοριών και ασφάλειας, αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ τις αντίστοιχες δυνατότητες των αμερικανικών και ευρωπαϊκών υπηρεσιών.

Η εκτίμηση αφορά στο ευρύτερο σύστημα πληροφοριών και ασφάλειας και όχι αποκλειστικά σε πράκτορες που επιχειρούν στο εξωτερικό.

Το κινεζικό μοντέλο δεν στηρίζεται μόνο στους επαγγελματίες κατασκόπους. Περιλαμβάνει κρατικές υπηρεσίες, στρατιωτικούς οργανισμούς, ιδιωτικές εταιρείες, εξωτερικούς συνεργάτες, χάκερ και πολίτες που, σύμφωνα με δυτικές εκτιμήσεις, μπορεί να πιεστούν να συνδράμουν σε επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών.

Στον πυρήνα του βρίσκονται το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας (MSS), το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας και οι υπηρεσίες πληροφοριών του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

Οι μέθοδοι που περιγράφει η Wall Street Journal εκτείνονται από την προσέγγιση προσώπων μέσω προσωπικών σχέσεων και τις κυβερνοεπιθέσεις μέχρι τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, την απόκτηση συμμετοχών σε στρατηγικές επιχειρήσεις και την αξιοποίηση επιχειρηματικών δικτύων.

Ο Νίκολας Ευθυμιάδης, πρώην στέλεχος της αμερικανικής Υπηρεσίας Αμυντικών Πληροφοριών, σημειώνει ότι οι δυτικές χώρες δεν είναι εξοικειωμένες με μια τόσο εκτεταμένη προσέγγιση και δεν διαθέτουν επαρκείς μηχανισμούς για να την αντιμετωπίσουν.

Η κινεζική κατασκοπεία δεν χαρακτηρίζεται πάντοτε από υψηλή επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Λάθη και ανεπαρκείς πρακτικές έχουν οδηγήσει κατά καιρούς στον εντοπισμό και στη σύλληψη υπόπτων στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Ωστόσο, το Πεκίνο φαίνεται να αντισταθμίζει αυτές τις αδυναμίες με τον τεράστιο αριθμό ανθρώπων και μέσων που μπορεί να κινητοποιήσει.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με εκτίμηση του FBI το 2023, οι χάκερ που συνδέονται με την Κίνα υπερτερούν αριθμητικά του συνόλου του προσωπικού κυβερνοασφάλειας της αμερικανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας σε αναλογία τουλάχιστον 50 προς 1.

Πώς η υπόθεση Χουάνγκ έφτασε μέχρι το FBI

Στο επίκεντρο του νέου σκανδάλου βρίσκεται η σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, πρώην τηλεοπτική δημοσιογράφο που συνεργαζόταν με τη Megaspeed, εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Η Megaspeed βρίσκεται υπό αμερικανική διερεύνηση για ενδεχόμενη παράκαμψη των περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ της Nvidia προς την Κίνα. Η εταιρεία αρνείται τις σχετικές κατηγορίες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αξιωματούχοι στη Σιγκαπούρη υποψιάζονται ότι η Άλις Χουάνγκ ενδέχεται να στρατολογήθηκε από κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών αφού απέκτησε στενή σχέση με τον πρώην CEO της Nvidia.

Οι υποψίες αυτές δεν συνιστούν απόδειξη συμμετοχής της σε επιχείρηση κατασκοπείας.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε ότι δεν έχει λόγους να πιστεύει πως τέθηκε σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, ενώ έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η υπόθεση εξετάζεται από το FBI.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει τις καταγγελίες ως ατεκμηρίωτες, υποστηρίζοντας ότι αποσκοπούν στη δυσφήμηση της Κίνας.

Ο Νάιτζελ Ίνκστερ, πρώην διευθυντής επιχειρήσεων της βρετανικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών MI6, τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να εξαχθεί συμπέρασμα σχετικά με την ενδεχόμενη δράση της Άλις Χουάνγκ.

Εκτιμά, ωστόσο, ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ θα αποτελούσε ιδιαίτερα ελκυστικό στόχο για τις κινεζικές υπηρεσίες εξαιτίας των επαφών του με τον Ντόναλντ Τραμπ και της επιρροής που μπορούσε να ασκήσει στην αμερικανική πολιτική για τις εξαγωγές ημιαγωγών.

Η αποχώρησή του από την ηγεσία της Nvidia, ανεξάρτητα από το εάν υπήρξε εμπλοκή κινεζικών υπηρεσιών, δημιουργεί νέα αβεβαιότητα για μία από τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αμερικανικής τεχνολογικής υπεροχής.

Παράλληλα, η υπόθεση ενδέχεται να ενισχύσει τις φωνές στην Ουάσιγκτον που ζητούν ακόμη αυστηρότερους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ προς την Κίνα.

Από τα μυστικά των F-35 μέχρι την κλοπή τεχνολογίας AI

Η προσπάθεια της Κίνας να αποκτήσει πρόσβαση σε αμερικανικές τεχνολογίες αιχμής δεν είναι καινούργια. Εδώ και χρόνια, δυτικές κυβερνήσεις κατηγορούν το Πεκίνο ότι αξιοποιεί μυστικές επιχειρήσεις για να ενισχύσει στρατηγικούς κλάδους της οικονομίας και της αμυντικής βιομηχανίας του.

Στις υποθέσεις που επικαλούνται περιλαμβάνονται η υποκλοπή τεχνολογικών σχεδίων του αμερικανικού μαχητικού F-35, η απόκτηση πληροφοριών για ειδικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή υποβρυχίων, ακόμη και η κλοπή γενετικά τροποποιημένων σπόρων καλαμποκιού από την Αϊόβα.

Σήμερα, ωστόσο, το ενδιαφέρον έχει μετατοπιστεί κυρίως στους ημιαγωγούς, στους υπερυπολογιστές και στα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Τον Απρίλιο, ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε την Κίνα ότι προχωρεί σε βιομηχανικής κλίμακας υποκλοπή αμερικανικής πνευματικής ιδιοκτησίας, αξιοποιώντας δεκάδες χιλιάδες ενδιάμεσους λογαριασμούς για τη συλλογή πληροφοριών από αμερικανικά μοντέλα AI.

Η Anthropic, δημιουργός του Claude, υποστήριξε ότι τρεις κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης πραγματοποίησαν περισσότερες από 16 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις με το μοντέλο της, με στόχο την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για την εκπαίδευση των δικών τους συστημάτων.

Μια άλλη χαρακτηριστική υπόθεση αφορά στον Λινγουέι Ντινγκ, πρώην μηχανικό λογισμικού της Google, ο οποίος καταδικάστηκε στο Σαν Φρανσίσκο για κλοπή εμπορικών μυστικών.

Ο Ντινγκ είχε αφαιρέσει περίπου 2.000 σελίδες εμπιστευτικών εγγράφων, τα οποία περιέγραφαν την υποδομή τεχνητής νοημοσύνης και υπερυπολογιστών της Google, μεταφέροντάς τα σε λογαριασμό αποθήκευσης στο cloud. Ο πρώην μηχανικός, ο οποίος διατηρούσε σχέσεις με τεχνολογικές επιχειρήσεις στην Κίνα, καταδικάστηκε σε φυλάκιση λίγο μικρότερη του ενός έτους.

Οι βρετανικές έρευνες και οι 100 πανεπιστημιακοί

Η ανησυχία για τη διαρροή τεχνολογικής γνώσης δεν περιορίζεται στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Τον Σεπτέμβριο, η βρετανική υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας MI5 προειδοποίησε ότι κινεζικό ερευνητικό ινστιτούτο, το οποίο εμφανιζόταν να χρηματοδοτεί ακαδημαϊκά προγράμματα, λειτουργούσε στην πραγματικότητα ως δίαυλος μεταφοράς ευαίσθητων ερευνητικών αποτελεσμάτων προς τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, περισσότεροι από 100 πανεπιστημιακοί ενδέχεται να συνέβαλαν εν αγνοία τους σε δραστηριότητες που εξυπηρετούσαν κινεζικές επιχειρήσεις κατασκοπείας.

Το περιστατικό αναδεικνύει μία από τις δυσκολότερες προκλήσεις για τις δυτικές κυβερνήσεις: τη διάκριση ανάμεσα στη νόμιμη επιστημονική συνεργασία και στη συστηματική συλλογή τεχνογνωσίας για λογαριασμό ξένων υπηρεσιών.

Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη διεθνή ανταλλαγή γνώσης, στην πρόσβαση σε επιστημονικά δεδομένα και στη συνεργασία πανεπιστημίων με ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι ίδιες αυτές διασυνδέσεις, ωστόσο, μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες πρόσβασης σε ευαίσθητη τεχνολογία.

Πώς στρατολογούνται πληροφοριοδότες στις ΗΠΑ

H Wall Street Journal περιγράφει επίσης τις μεθόδους με τις οποίες οι κινεζικές υπηρεσίες φέρονται να στρατολογούν ανθρώπους για τη συλλογή πληροφοριών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Γιουάντσε Τσεν, ο οποίος ζούσε στο Όρεγκον και το 2021 δέχθηκε πρόταση για μια αδιευκρίνιστη επαγγελματική ευκαιρία στην Κίνα.

Έχοντας κλείσει την επιχείρηση αποθηκών που διατηρούσε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αποφάσισε να ταξιδέψει στην ηπειρωτική Κίνα προκειμένου να ενημερωθεί για τη συγκεκριμένη πρόταση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο και τα δικαστικά έγγραφα, το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας του ανέθεσε να στρατολογήσει εργαζομένους του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού ως πληροφοριοδότες.

Το 2023, η σύζυγός του φωτογράφισε στοιχεία νεοσύλλεκτων μέσα σε κέντρο στρατολόγησης στην Αλάμπρα της Καλιφόρνιας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν αρκετοί άνθρωποι κινεζικής καταγωγής. Οι πληροφορίες διαβιβάστηκαν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στις κινεζικές υπηρεσίες.

Ο Τσεν και συνεργάτης του, Λίρεν Λάι, συνελήφθησαν το 2025 και δήλωσαν ένοχοι.

Οι δικηγόροι του Λάι υποστήριξαν σε δικαστικό υπόμνημα τον Οκτώβριο ότι ένα πρόσωπο στη θέση του πελάτη τους δεν είχε πραγματικά τη δυνατότητα να αρνηθεί τις απαιτήσεις του κινεζικού υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας.

Κυβερνοεπιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια

Πέρα από την ανθρώπινη κατασκοπεία, οι δυτικές υπηρεσίες βρίσκονται αντιμέτωπες με εκτεταμένες κυβερνοεπιχειρήσεις που αποδίδονται σε ομάδες συνδεόμενες με το κινεζικό κράτος.

Τον Οκτώβριο, το FBI ανακοίνωσε την κατάσχεση εργαλείων ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing), τα οποία χρησιμοποιούνταν από χάκερ που φέρονται να είχαν κρατική υποστήριξη από την Κίνα. Μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν αμερικανική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, αεροδρόμια στην Ιαπωνία και στην Πολωνία, καθώς και δύο πανεπιστήμια στην Ταϊβάν.

Η Ουάσιγκτον έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι κινεζικές ομάδες χάκερ επιχειρούν να εγκαταστήσουν κακόβουλο λογισμικό σε κρίσιμες υποδομές άλλων χωρών, το οποίο θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση στρατιωτικής σύγκρουσης.

Οι ανησυχίες δεν περιορίζονται στην κλοπή δεδομένων. Αφορούν επίσης στην πιθανότητα διακοπής λειτουργίας ενεργειακών δικτύων, μεταφορικών συστημάτων και άλλων κρίσιμων εγκαταστάσεων σε μια περίοδο διεθνούς κρίσης.

Παράλληλα, οι αμερικανικές υπηρεσίες εξετάζουν τη χρήση μεγάλων βάσεων δεδομένων που έχουν υποκλαπεί διεθνώς, καθώς εκτιμούν ότι μέρος τους μπορεί να αξιοποιείται για την εκπαίδευση κινεζικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Οι 200.000 λογαριασμοί και η επιχείρηση επηρεασμού της κοινής γνώμης

Μία ακόμη διάσταση των καταγγελλόμενων κινεζικών επιχειρήσεων αφορά στη διαμόρφωση της δημόσιας συζήτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πλατφόρμα X εντόπισε πρόσφατα ένα κινεζικό δίκτυο περίπου 200.000 αυτοματοποιημένων λογαριασμών, ορισμένοι από τους οποίους επιχειρούσαν να επηρεάσουν τις απόψεις των Αμερικανών για την ανάπτυξη των data centers.

Οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί προωθούσαν μηνύματα που συνέδεαν την κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων με την αύξηση των τοπικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Το περιστατικό δείχνει πώς η αντιπαράθεση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μεταφερθεί από την τεχνολογική και οικονομική σφαίρα στο πεδίο της κοινωνικής αποδοχής μεγάλων επενδύσεων.

Τα data centers αποτελούν βασική υποδομή για την ανάπτυξη των προηγμένων μοντέλων AI. Συνεπώς, η καθυστέρηση ή η ακύρωση τέτοιων επενδύσεων μπορεί να επηρεάσει την επέκταση της αμερικανικής υπολογιστικής ισχύος.

Το δίλημμα Τραμπ και ο ρόλος της Nvidia στην Κίνα

Η προσπάθεια αντιμετώπισης των κινεζικών επιχειρήσεων κατασκοπείας προσκρούει σε μια θεμελιώδη οικονομική πραγματικότητα: η Κίνα παραμένει βαθιά ενσωματωμένη στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Για πολλές χώρες, η επιβολή εκτεταμένων οικονομικών κυρώσεων αντίστοιχων με εκείνες που εφαρμόζονται σε βάρος της Ρωσίας ή του Ιράν θα είχε πολύ μεγάλο οικονομικό κόστος.

Οι ΗΠΑ έχουν επιχειρήσει να περιορίσουν την κινεζική τεχνολογική επιρροή με διαφορετικά μέσα.

Κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, η Ουάσιγκτον άσκησε πιέσεις στους Ευρωπαίους συμμάχους της για να αποκλείσουν τη Huawei από την ανάπτυξη δικτύων τηλεπικοινωνιών νέας γενιάς.

Το 2022, η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν άρχισε να επιβάλλει περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων αμερικανικών ημιαγωγών προς την Κίνα.

Ωστόσο, κατά τη δεύτερη θητεία του, ο Τραμπ ακολούθησε σε ορισμένες περιπτώσεις πιο διαλλακτική προσέγγιση απέναντι στο Πεκίνο, χαλαρώνοντας μέρος των περιορισμών στις πωλήσεις μικροτσίπ.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ είχε ταχθεί υπέρ αυτής της πολιτικής, υποστηρίζοντας ότι η διατήρηση της παρουσίας της Nvidia στην κινεζική αγορά θα περιόριζε την ανάπτυξη εγχώριων ανταγωνιστών.

Κατά την επιχειρηματολογία του, εάν οι κινεζικές επιχειρήσεις εξακολουθούσαν να βασίζονται στην τεχνολογία της Nvidia, θα είχαν μικρότερο κίνητρο να στραφούν σε εναλλακτικά συστήματα που αναπτύσσονται στην Κίνα.

Η θέση αυτή είχε προκαλέσει αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον, όπου αξιωματούχοι θεωρούν ότι η πρόσβαση σε αμερικανικούς ημιαγωγούς μπορεί να ενισχύσει τις κινεζικές στρατιωτικές και τεχνολογικές δυνατότητες.

Το σκάνδαλο που οδήγησε στην αποχώρηση του Χουάνγκ αναζωπυρώνει τη συγκεκριμένη αντιπαράθεση και ενδέχεται να μεταβάλει τους συσχετισμούς υπέρ μιας αυστηρότερης πολιτικής εξαγωγικών περιορισμών.

Οι προειδοποιήσεις προς τις αμερικανικές επιχειρήσεις

Καθώς οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και της Ευρώπης αναγνωρίζουν τις δυσκολίες αντιμετώπισης των καταγγελλόμενων κινεζικών επιχειρήσεων σε τόσο μεγάλη κλίμακα, επιχειρούν να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση των ιδιωτικών εταιρειών.

Οι προειδοποιήσεις εστιάζουν στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, στον έλεγχο της πρόσβασης σε ευαίσθητες πληροφορίες και στην ενσωμάτωση της εθνικής ασφάλειας στη διοίκηση των τεχνολογικών επιχειρήσεων.

Ο Γκρέγκορι Άλεν, διευθύνων σύμβουλος της Decision Tree Research και πρώην αξιωματούχος που είχε αναλάβει την εφαρμογή της στρατηγικής τεχνητής νοημοσύνης του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, ασκεί κριτική στη Nvidia.

Κατά την εκτίμησή του, η εταιρεία δεν έχει επιδείξει την απαιτούμενη προετοιμασία σε θέματα εθνικής ασφάλειας, παρά το γεγονός ότι εξελίχθηκε σε στρατηγικό στόχο ξένων υπηρεσιών πληροφοριών. Ειδικότερα, επισημαίνει την περιορισμένη εμπειρία του διοικητικού συμβουλίου σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σε μια περίοδο κατά την οποία η Nvidia έχει μετατραπεί σε κρίσιμο παράγοντα της παγκόσμιας τεχνολογικής ισορροπίας.

Για τις κινεζικές υπηρεσίες, σημειώνει, τα μυστικά της τεχνολογίας ημιαγωγών έχουν πλέον αντίστοιχη σημασία με τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών χαμηλής παρατηρησιμότητας. Η υπόθεση Χουάνγκ αναδεικνύει έτσι ένα πολύ ευρύτερο πρόβλημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες: η τεχνολογική υπεροχή δεν εξαρτάται πλέον μόνο από την καινοτομία και τις επενδύσεις, αλλά και από την ικανότητα προστασίας των ανθρώπων, των πληροφοριών και των επιχειρήσεων που τη διαμορφώνουν.

Το Πεκίνο απορρίπτει διαχρονικά τις κατηγορίες περί κατασκοπείας, υποστηρίζοντας ότι και το ίδιο αποτελεί στόχο επιθετικών αμερικανικών επιχειρήσεων συλλογής πληροφοριών. Για την Ουάσιγκτον, ωστόσο, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει εάν οι μηχανισμοί προστασίας των μεγαλύτερων τεχνολογικών της επιχειρήσεων μπορούν να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη στρατηγική σημασία της τεχνητής νοημοσύνης