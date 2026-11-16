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Κλειστή παραμένει, προς το παρόν, η πόρτα της επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, παρά την ολοένα ισχυρότερη εκστρατεία υποστήριξής του από εργαζομένους, μετόχους και κορυφαίους παράγοντες της Silicon Valley, αλλά και τη δημόσια παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, υπέρ της επαναφοράς του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNBC, το διοικητικό συμβούλιο του τεχνολογικού κολοσσού δεν εξετάζει την επανατοποθέτηση του Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, καθώς προτεραιότητά του παραμένει η ανεξάρτητη έρευνα για τις πιθανές προεκτάσεις της υπόθεσης στην εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγή με γνώση των εσωτερικών διεργασιών ανέφερε στο αμερικανικό δίκτυο ότι δεν διεξάγονται συζητήσεις για την επιστροφή του, παρά τα δημοσιεύματα του Σαββατοκύριακου που ήθελαν τον 63χρονο επιχειρηματία να εξετάζει ένα εντυπωσιακό comeback.

Ο Χουάνγκ παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από 33 χρόνια στην ηγεσία της εταιρείας που συνίδρυσε, στον απόηχο των αποκαλύψεων για εξωσυζυγικές σχέσεις, μία εκ των οποίων με την Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος εταιρείας της Σιγκαπούρης που φέρεται να συνδέεται με κινεζικά επιχειρηματικά συμφέροντα και βρίσκεται στο επίκεντρο υποψιών των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η Nvidia έχει αναθέσει προσωρινά τα καθήκοντα της διευθύνουσας συμβούλου στην οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, ενώ έχει ξεκινήσει διαδικασία αναζήτησης μόνιμου διαδόχου, με υποψηφίους τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό της εταιρείας.

Η παρέμβαση Τραμπ και η εκστρατεία των 182.000 υπογραφών

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται πλέον η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίστηκε θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής του Χουάνγκ, παρά τις σοβαρές καταγγελίες που οδήγησαν στην αποχώρησή του.

«Δεν θα είχα καμία αντίρρηση να τον δω να επιστρέφει», δήλωσε τη Δευτέρα ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για την περιοδεία του στην Ασία.

«Νομίζω ότι πήρε ένα μεγάλο μάθημα», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι η επαναφορά του στην ηγεσία της NVIDIA δεν θα ήταν κακή ιδέα, δεδομένου του ρόλου του στην ανάπτυξη προηγμένων μικροτσίπ.

Ο Τραμπ αμφισβήτησε επίσης τις πληροφορίες ότι η Άλις Χουάνγκ λειτουργούσε ως κατάσκοπος της Κίνας. «Δεν γνωρίζω αν είναι κατάσκοπος.

Κανείς δεν το έχει αποδείξει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, κατά την εκτίμησή του, η υπόθεση δεν έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, η δημόσια εκστρατεία υπέρ του Χουάνγκ αποκτά ολοένα μεγαλύτερη δυναμική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εμφανίζει η διαδικτυακή πλατφόρμα «Stand With Jensen», οι υπογραφές που έχουν συγκεντρωθεί υπέρ της επαναφοράς του έχουν ήδη φτάσει τις 182.414 μέσα σε λιγότερο από δύο ημέρες. Από αυτές, 8.968 προέρχονται από εν ενεργεία εργαζομένους της Νvidia, 1.638 από πρώην εργαζομένους, 95.717 από μετόχους και 76.091 από άλλους υποστηρικτές.

Μεταξύ των προσωπικοτήτων που έχουν ταχθεί ανοιχτά υπέρ του Χουάνγκ περιλαμβάνεται ο Έλον Μασκ, επικεφαλής των Tesla και SpaceX, ενώ στην εκστρατεία συμμετέχουν επίσης στελέχη και επενδυτές της τεχνολογικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα των Financial Times, ο Χουάνγκ έχει συζητήσει με στενούς συνεργάτες του το ενδεχόμενο επιστροφής, ενώ υποστηρικτές του στη Silicon Valley φέρονται να οργανώνουν συντονισμένη προσπάθεια άσκησης πίεσης προς το διοικητικό συμβούλιο.

Πάντως, ο Μπραντ Γκέρστνερ της Altimeter Capital δήλωσε στο CNBC ότι ο Χουάνγκ δεν έχει συζητήσει μαζί του προσωπικά κάποιο σχέδιο επιστροφής.

Οι συμφωνίες των 279 δισ. δολαρίων και το επιχείρημα του Μασκ

Πίσω από τις δημόσιες πιέσεις για την επιστροφή του ιδρυτή της NVIDIA βρίσκεται και ένας σημαντικός επιχειρηματικός προβληματισμός: κατά πόσο η εταιρεία μπορεί να διατηρήσει την ίδια δυναμική χωρίς τις προσωπικές σχέσεις που έχει οικοδομήσει ο Χουάνγκ επί τρεις δεκαετίες με προμηθευτές και στρατηγικούς συνεργάτες.

Ο Έλον Μασκ έχει υποστηρίξει ότι πολλές από τις κρίσιμες συμφωνίες της Nvidia βασίζονται στην προσωπική εμπιστοσύνη προς τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο και όχι απαραίτητα σε γραπτές συμβάσεις.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αρκετές συμφωνίες είχαν επισφραγιστεί με «μια χειραψία με τον Τζένσεν» και, χωρίς την παρουσία του, τουλάχιστον ορισμένες από αυτές κινδυνεύουν να χαθούν.

Η σημασία αυτών των σχέσεων γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη η πολυπλοκότητα της παραγωγικής αλυσίδας του αμερικανικού κολοσσού.

Ενδεικτικά, το νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Vera Rubin περιλαμβάνει περίπου 1,3 εκατομμύρια εξαρτήματα ανά υπολογιστική μονάδα rack, με εφοδιαστική αλυσίδα διπλάσιας κλίμακας από εκείνη που υποστήριζε την προηγούμενη γενιά Blackwell. Μόνο στην Ταϊβάν, περισσότεροι από 150 συνεργάτες συμμετέχουν στην κατασκευή του.

Σύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία χρηματοοικονομική έκθεση της εταιρείας, οι δεσμεύσεις για προμήθειες και παραγωγική δυναμικότητα είχαν φτάσει τον Ιούλιο τα 279 δισ. δολάρια, ποσό περίπου 17 φορές υψηλότερο από εκείνο του Ιανουαρίου του 2024.

Από αυτά, περίπου 267 δισ. δολάρια αφορούν σε υποχρεώσεις των επόμενων δυόμισι ετών, αν και μέρος των συμφωνιών μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί πριν από την οριστικοποίηση των παραγγελιών.

Ο Νταν Άιβς αποκλείει το comeback – Τι δείχνουν οι αγορές προβλέψεων

Παρά τα επιχειρήματα των υποστηρικτών του Χουάνγκ, αρκετοί αναλυτές αντιμετωπίζουν με έντονο σκεπτικισμό το ενδεχόμενο επιστροφής του.

Ο Νταν Άιβς της Yorkville έχει επισημάνει ότι κανένα μεμονωμένο πρόσωπο δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τον Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του στη δημιουργία του μεγαλύτερου παίκτη της παγκόσμιας αγοράς μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, χαρακτήρισε το σενάριο επιστροφής του «γελοίο», επικαλούμενος τις νομικές εκκρεμότητες, τον έλεγχο του διοικητικού συμβουλίου και της Ουάσιγκτον, τα ζητήματα εταιρικής δεοντολογίας και τις διασυνδέσεις της υπόθεσης με την Κίνα.

Αντίστοιχη εικόνα αποτυπώνεται στις αγορές προβλέψεων. Στην Polymarket, η πιθανότητα να αναλάβει ο Χουάνγκ οποιονδήποτε επίσημο ρόλο στην εταιρεία έως το τέλος του 2026 είχε σχεδόν διπλασιαστεί, φτάνοντας περίπου το 20%.

Ωστόσο, το ποσοστό υποχώρησε εκ νέου κοντά στο 11% το πρωί της Δευτέρας, αντανακλώντας τις επιφυλάξεις για τις πραγματικές πιθανότητες επανόδου του. Πρόκειται για τις εκτιμήσεις των συμμετεχόντων στη συγκεκριμένη αγορά και όχι για αντικειμενική μέτρηση των πιθανοτήτων.

Στο χρηματιστήριο, η μετοχή της Nvidia συνεχίζει να υποχωρεί διευρύνοντας τις απώλειες της περασμένης εβδομάδας. Η δε, αξία της κινείται περίπου κατά ένα τρίτο χαμηλότερα από τα ιστορικά υψηλά του Οκτωβρίου.

Το επόμενο κρίσιμο τεστ για την εταιρεία έρχεται την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, μετά το κλείσιμο της Wall Street, όταν θα ανακοινώσει τα πρώτα τριμηνιαία αποτελέσματά της χωρίς τον Χουάνγκ στην ηγεσία.

Η Κολέτ Κρες θα κληθεί να καθησυχάσει τους επενδυτές για τη συνέχεια των δραστηριοτήτων της εταιρείας, τη διατήρηση των μεγάλων συμφωνιών προμήθειας και τις προοπτικές της ζήτησης για προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.