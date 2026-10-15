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Μια διαφορετική ανάγνωση για όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ μετά την κρίση που οδήγησε στην απόφαση απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ζωντανή μετάδοση από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα, δίνουν οι New York Times καθώς κάνουν λόγο για ένα «ευρύτερο μοτίβο» του Αμερικανού προέδρου, όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα, «τα προβεβλημένα πρόσωπα που έχουν αποχωρήσει από την κυβέρνηση, είτε οικειοθελώς είτε ακούσια, είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα γυναίκες».

Βάσει της καταγραφής των ΝΥΤ πριν την αποπομπή Γκιλφόιλ «τέσσερις από τις οκτώ γυναίκες της κυβέρνησης Τραμπ που κατείχαν θέσεις υπουργού παραιτήθηκαν ή αποπέμφθηκαν μέσα σε μόλις τρεις μήνες: η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, η υπουργός Εργασίας Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέμερ, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Λ. Νόεμ και η διευθύντρια των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ» με τη συντάκτρια του άρθρου και ανταποκρίτρια της εφημερίδας στον Λευκό Οίκο, Έρικα Γκριν, να σημειώνει, επίσης, ότι «όλες αντικαταστάθηκαν από άνδρες».

Οι άνδρες

Το δημοσίευμα αντιπαραβάλλει ότι σε αντιπαραθέσεις και υποθέσεις που έχουν εκθέσει την κυβέρνηση Τραμπ έχουν υποπέσει και άνδρες μέλη της.

Όπως υπενθυμίζεται, για παράδειγμα, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, έχει αναγκαστεί να αντιμετωπίσει ερωτήματα σχετικά με τη συμπεριφορά του, μεταξύ άλλων καταγγελίες για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, για ανάθεση σε ομάδα SWAT της προστασίας της συντρόφου του και για χρήση κυβερνητικού αεροσκάφους για προσωπικούς σκοπούς. Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις καταγγελίες.

Δεύτερη περίπτωση, θυμίζουν οι New York Times, ήταν ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ ο οποίος εμφανίστηκε σε αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης ως ένας από τους επισκέπτες του ιδιωτικού νησιού που ανήκε στον Τζέφρι Έπσταϊν.

Τρίτο παράδειγμα ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος αποκάλυψε απόρρητα σχέδια πολεμικών επιχειρήσεων σε συνομιλία μέσω ιδιωτικής εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων, στην οποία συμπεριλήφθηκε κατά λάθος και ο Τζέφρι Γκόλντμπεργκ, διευθυντής σύνταξης του περιοδικού The Atlantic. Σε αυτή την περίπτωση ο Τραμπ απέλυσε τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, Μάικ Γουόλτς, ο οποίος είχε προσθέσει τον δημοσιογράφο στην ομαδική συνομιλία, ωστόσο ο κ. Γουόλτς στη συνέχεια διορίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, θέση την οποία ο Τραμπ είχε υποσχεθεί στην επί χρόνια σύμμαχό του στο Κογκρέσο, Ελίζ Στεφάνικ. «Η Στεφάνικ, η οποία αυτοχαρακτηρίζεται “πολεμίστρια του υπερ-MAGA”», βρέθηκε τελικά πολιτικά μετέωρη και εντέλει εγκατέλειψε το Κογκρέσο» σημειώνουν οι ΝΥΤ.

«Δεν έχω ξαναδεί περίπτωση στην οποία όλες οι πρώτες αποχωρήσεις από το υπουργικό συμβούλιο να αφορούν άτομα του ίδιου φύλου — όλες γυναίκες», δήλωσε η Κάθριν Νταν Τένπας, μη μόνιμη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Brookings, η οποία παρακολουθεί τη διαφορετικότητα στις κυβερνήσεις των προέδρων των ΗΠΑ από την εποχή του Ρόναλντ Ρίγκαν.

Απαντώντας στο δημοσίευμα των New York Times, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τέιλορ Ρότζερς ανέφερε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ έχει συγκροτήσει την καλύτερη κυβέρνηση στην ιστορία, επιλέγοντας κάθε μέλος της εξαιρετικής ομάδας του με ένα και μόνο κριτήριο: την ικανότητά του να προσφέρει αποτελέσματα για τον αμερικανικό λαό. Σε αντίθεση με τους Δημοκρατικούς, που έχουν εμμονή με την πολιτική ταυτότητας, ο πρόεδρος κρίνει τους ανθρώπους με βάση την αξία και τα προσόντα τους»

Τέσσερις γυναίκες

Ο Τραμπ σε εκδήλωση το 2025 για τον Μήνα Γυναικείας Ιστορίας είχε δηλώσει ότι «χαίρεται ιδιαίτερα να λέει πως έχουμε περισσότερες γυναίκες στο υπουργικό μας συμβούλιο από οποιονδήποτε Ρεπουμπλικανό πρόεδρο στην ιστορία της χώρας μας». Όμως σήμερα απομείνει τέσσερις γυναίκες υπουργοί ενώ, όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα των ΝΥΤ, «σε πολλές περιπτώσεις, οι γυναίκες αξιωματούχοι που αποχώρησαν φαίνεται ότι απέτυχαν σε κάποιου είδους δοκιμασία αφοσίωσης προς τον Τραμπ».

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