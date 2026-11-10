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Όταν η Γουέιγουεϊ Λούο είδε στον σχολικό έλεγχο του γιου της την παρατήρηση ότι χρειαζόταν να βελτιωθεί στη «συνεργασία με τους άλλους», η μητέρα από τη Silicon Valley απαίτησε να αλλάξει η αξιολόγηση. Όταν η σχολική περιφέρεια αρνήθηκε, επικοινώνησε με τον δικηγόρο της.

Αυτό που ξεκίνησε το περασμένο φθινόπωρο ως μια διαμάχη στην αυλή του σχολείου μεταξύ μαθητών της τρίτης τάξης του δημοτικού έχει πλέον εξελιχθεί σε δικαστική αντιπαράθεση.

Σε αγωγή που κατατέθηκε τον Οκτώβριο, η Λούο χαρακτηρίζει τα σχόλια της δασκάλας «ανακριβή και ατεκμηρίωτα» και ζητεί από δικαστή να διατάξει τη σχολική περιφέρεια να εξετάσει εκ νέου την υπόθεσή της, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Κάποτε, οι γονείς επέπλητταν τα παιδιά τους όταν επέστρεφαν στο σπίτι με κακούς βαθμούς. Σήμερα, σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, συχνά υιοθετούν μια περισσότερο συγκρουσιακή στάση, ασκώντας πιέσεις σε δασκάλους και διευθυντές σχολείων για να αλλάξουν τις βαθμολογίες, σε αντιπαραθέσεις που μπορεί να φτάσουν ακόμη και στις δικαστικές αίθουσες.

Από τότε που η τηλεκπαίδευση έφερε τις σχολικές αίθουσες μέσα στα σπίτια κατά την πανδημία, οι Αμερικανοί γονείς έχουν αρχίσει να συμμετέχουν περισσότερο στη σχολική ζωή, αλλά ταυτόχρονα να εμφανίζονται λιγότερο ικανοποιημένοι από τα σχολεία, σύμφωνα με πολυάριθμες έρευνες.

Αυτή η αλλαγή περιλαμβάνει και την πιο αυστηρή εξέταση του τρόπου με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν τα παιδιά τους.

Σύμφωνα με έρευνα του EdWeek το 2024, σε εθνικά αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.500 εκπαιδευτικών, τέσσερις στους δέκα Αμερικανούς δασκάλους και καθηγητές αναφέρουν ότι έχουν δεχθεί πιέσεις από γονείς να αλλάξουν βαθμούς.

Οι εκπαιδευτικοί επισήμαναν ότι οι γονείς με μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια ήταν πιθανότερο να διατυπώσουν παράπονα.

Η Έστερ Βοϊτσίτσκι, συνταξιούχος εκπαιδευτικός από το Πάλο Άλτο και συγγραφέας του βιβλίου How to Raise Successful People, υποστηρίζει ότι οι γονείς έχουν αναπτύξει μια νέα αίσθηση απόλυτης βεβαιότητας πως έχουν δίκιο όταν υπερασπίζονται τα παιδιά τους.

«Ιδιαίτερα όταν παίρνουν κακό βαθμό, οι γονείς μπαίνουν στη μάχη για λογαριασμό τους», προσθέτει.

Η εκπαιδευτικός που παραιτήθηκε εξαιτίας ενός βαθμού

Οι αντιδράσεις των γονέων έχουν φέρει ορισμένους εκπαιδευτικούς στα όριά τους.

Στο Νάσβιλ του Τενεσί, η Σαμίρα Χάρντκαστλ, η οποία είχε αναδειχθεί εκπαιδευτικός της χρονιάς, έγινε φέτος γνωστή στο διαδίκτυο όταν αποφάσισε να παραιτηθεί. Στην επιστολή παραίτησής της κατηγόρησε στελέχη της σχολικής περιφέρειας ότι επινόησαν έναν βαθμό προκειμένου να «κατευνάσουν έναν εξοργισμένο γονέα».

Το παιδί του συγκεκριμένου γονέα είχε επανειλημμένα παραλείψει να παραδώσει μια εργασία καλλιτεχνικών στο μάθημά της, στο John F. Kennedy Middle School.

«Δεν υπάρχει καμία λογοδοσία, οπότε τα παιδιά μαθαίνουν ότι δεν έχει σημασία πόσο προσπαθούν ή ποια είναι η εργασιακή τους ηθική», δήλωσε η Χάρντκαστλ στη Wall Street Journal.

«Αυτό θα είναι ένα δύσκολο μάθημα όταν βγουν στον πραγματικό κόσμο και συνειδητοποιήσουν ότι τα πράγματα δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο».

Εκπρόσωπος της σχολικής περιφέρειας Metropolitan Nashville Public Schools υποστήριξε ότι δεν είναι ακριβές να παρουσιάζεται η υπόθεση ως μια απλή αλλαγή βαθμού έπειτα από αίτημα γονέα.

Ο Σον Μπρέιστεντ εξήγησε ότι οι διοικητικοί υπεύθυνοι παρενέβησαν προκειμένου να δώσουν στον μαθητή μια ακόμη ευκαιρία να ολοκληρώσει την εργασία του και στη συνέχεια την αξιολόγησαν ανεξάρτητα.

Ο φόβος για τα κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια

Ένας από τους παράγοντες που τροφοδοτούν αυτές τις συγκρούσεις είναι ο ολοένα δυσκολότερος δρόμος προς την εισαγωγή στα κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ, υποστηρίζει η Ροουίνα Τσιού, μέλος του σχολικού συμβουλίου του Πάλο Άλτο και μητέρα τεσσάρων παιδιών.

«Το να καταφέρει κανείς να εξασφαλίσει για το παιδί του μια θέση σε ένα πανεπιστήμιο της ελίτ μοιάζει σήμερα πιο αδύνατο από ποτέ», δηλώνει.

«Νομίζω ότι αυτό μεταφέρεται και στο άγχος για έναν συγκεκριμένο βαθμό».

Η ανησυχία αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ιδιαίτερα σύνθετες αντιπαραθέσεις, ακόμη και όταν στο επίκεντρό τους βρίσκεται μία μόνο σχολική εργασία.

Η εργασία που χαρακτηρίστηκε «76% τεχνητή νοημοσύνη» και οι 1.162 σελίδες αποδείξεων

Σε μια πρόσφατη υπόθεση, ο Τακάσι Κάτο , ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος νεοφυούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης στη Silicon Valley, προσέφυγε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο εναντίον της Palo Alto Unified School District.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν λογισμικό ανίχνευσης περιεχομένου τεχνητής νοημοσύνης χαρακτήρισε μια έκθεση του γιου του ως «76% AI», υποδηλώνοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της είχε παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Ο μαθητής, που φοιτούσε στη δέκατη τάξη του αμερικανικού εκπαιδευτικού συστήματος, είχε παραδώσει εργασία στο μάθημα Αγγλικών για το θεατρικό έργο «The Crucible» του Άρθουρ Μίλερ.

Η καθηγήτρια του επέτρεψε να ξαναγράψει την εργασία, αλλά στη δεύτερη προσπάθεια του έβαλε D, με αποτέλεσμα ο τελικός βαθμός του στο μάθημα να υποχωρήσει σε C. Ο Κάτο αποφάσισε να αντιδράσει.

Υπέβαλε στη σχολική περιφέρεια έναν φάκελο 1.162 σελίδων, στον οποίο παρουσίαζε τη «διαδικασία σύνταξης και αναθεώρησης» της εργασίας του γιου του.

Σύμφωνα με την αγωγή, υποστήριξε ότι το υλικό αποδείκνυε πως ο μαθητής δεν είχε κάνει τίποτα μεμπτό.

Η αγωγή ανέφερε επίσης ότι τα λογισμικά ανίχνευσης τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να εμφανίζουν μεροληψία εις βάρος όσων γράφουν στα αγγλικά χωρίς να είναι η μητρική τους γλώσσα.

Ο πατέρας πρότεινε μάλιστα να αποδεχθεί βαθμό B, προκειμένου να επιλυθεί η διαφορά.

Η σχολική περιφέρεια δεν πείστηκε και, τον Μάρτιο, ο Κάτο προσέλαβε δικηγόρο.

Στην αγωγή του υποστήριξε ότι μια καταχώριση περί «ακαδημαϊκής ανεντιμότητας» στον φάκελο του μαθητή θα μπορούσε να επηρεάσει τις πιθανότητες εισαγωγής του στο πανεπιστήμιο, αλλά και άλλες μελλοντικές ευκαιρίες.

Έπειτα από μήνες δικαστικής αντιπαράθεσης, ο Κάτο απέσυρε την αγωγή τον Σεπτέμβριο. Ο ίδιος αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση.

«Εάν πρόκειται να κατηγορήσεις έναν μαθητή ότι χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να κατανοείς τον αντίκτυπο που έχει αυτή η κατηγορία και να του εξασφαλίζεις την κατάλληλη διαδικασία υπεράσπισης», δήλωσε ο δικηγόρος του Κάτο, Έβαν Νέλσον.

«Δεν αφορούσε ποτέ τον βαθμό ούτε τα χρήματα. Ο στόχος ήταν εξαρχής να διορθωθεί αυτό που θεωρούσαμε λάθος».

Η Λινέτ Γουάιτ, εκπρόσωπος των σχολείων του Πάλο Άλτο, δήλωσε ότι η σχολική περιφέρεια δεν σχολιάζει δικαστικές υποθέσεις, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν υπήρξε εξωδικαστικός συμβιβασμός.

Από ένα παιχνίδι κυνηγητού σε δικαστική διαμάχη

Μια ακόμη υπόθεση στο Πάλο Άλτο ξεκίνησε από ένα περιστατικό στο δημοτικό σχολείο Walter Hays Elementary School.

Η διαμάχη περιλάμβανε ένα παιχνίδι κυνηγητού κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Ένα αγόρι της τρίτης τάξης έβγαλε τη γλώσσα του σε άλλον μαθητή, ο οποίος στη συνέχεια τον κλώτσησε.

Το αγόρι εκνευρίστηκε ακόμη περισσότερο όταν η δασκάλα του δεν πίστεψε ότι η κλωτσιά ήταν σκόπιμη, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Στον σχολικό του έλεγχο, η εκπαιδευτικός έγραψε ότι ο μαθητής «εργάζεται πάνω στον τρόπο με τον οποίο αντιδρά στους συμμαθητές του όταν αισθάνεται απογοήτευση».

Πρόσθεσε επίσης ότι «αναπτύσσει την ικανότητά του να ακούει τις απόψεις των άλλων και να συνεργάζεται με ταπεινότητα». Η μητέρα του, Γουέιγουεϊ Λούο, προσέλαβε δικηγόρο και προσέφυγε στο σχολικό συμβούλιο, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό δεν δικαιολογούσε αυτού του είδους τις παρατηρήσεις.

Το συμβούλιο διαφώνησε. Σύμφωνα με την αγωγή, έκρινε ότι τα σχόλια «αντανακλούσαν τις παρατηρήσεις της δασκάλας, ενέπιπταν στην επαγγελματική της αρμοδιότητα, ήταν τεκμηριωμένα και δεν ήταν παραπλανητικά».

Η Λούο υποστηρίζει, ωστόσο, ότι η διαδικασία ακρόασης δεν ήταν δίκαιη, καθώς ο δικηγόρος της αποσυνδέθηκε από τη βιντεοκλήση.

Η εκπρόσωπος της σχολικής περιφέρειας, Λινέτ Γουάιτ, επισήμανε ότι υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία μέσω της οποίας οι γονείς μπορούν να αμφισβητήσουν τις σχολικές βαθμολογίες και αξιολογήσεις.

«Η σχολική περιφέρεια ακολουθεί αυτή τη διαδικασία και θα απαντήσει στην αίτηση ενώπιον του δικαστηρίου», δήλωσε.