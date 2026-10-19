Ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας τριμερούς συνάντησης με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, άφησε τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας παράλληλα νέα σφοδρή επίθεση εναντίον του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα ήταν πρόθυμος να συμμετάσχει σε μια τέτοια συνάντηση, ακόμη και χωρίς την παρουσία του Ζελένσκι, εφόσον αυτή μπορούσε να συμβάλει στον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης.

Η τοποθέτησή του έρχεται στον απόηχο δημοσιεύματος της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προτείνει τη διεξαγωγή συνόδου κορυφής με τη συμμετοχή των ηγετών των ΗΠΑ και της Κίνας, προκειμένου να συζητηθεί το μέλλον της Ουκρανίας.

«Οτιδήποτε μπορώ να κάνω για να τερματίσω τον πόλεμο, είτε είναι κάποιος παρών είτε όχι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο για προεκλογική συγκέντρωση στο Κάνσας.

Η δήλωση αυτή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν συνομιλίες για το ουκρανικό ζήτημα χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί κάποια συγκεκριμένη συμφωνία για τη διεξαγωγή της συνάντησης.

Νέα επίθεση στον Ζελένσκι

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος όταν κλήθηκε να σχολιάσει την κριτική του Ζελένσκι για την πρόσφατη απόφασή του να μην προχωρήσει στην επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε επικρίνει την επιλογή της Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι ο Τραμπ βρίσκεται στη «λάθος πλευρά της Ιστορίας».

Η απάντηση του Αμερικανού προέδρου ήταν άμεση και ιδιαίτερα επιθετική.

«Ο Ζελένσκι δεν ξέρει τι λέει», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «ο Ζελένσκι είναι ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να έχει διευθετήσει αυτόν τον πόλεμο εδώ και πολύ καιρό».

Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε ακόμη περισσότερο, αμφισβητώντας ευθέως τον ρόλο του Ζελένσκι στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη.

«Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να διαπραγματευτεί κάποιος άλλος εκ μέρους της Ουκρανίας», υπογράμμισε, επαναφέροντας ουσιαστικά την προηγούμενη έκκλησή του προς το Κίεβο να αποκτήσει «νέο πρόεδρο».

Τι είπε για Ρωσία, Κίνα και Ιράν

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο της Ρωσίας και της Κίνας στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, επιχειρώντας να υποβαθμίσει την έκταση της υποστήριξης που έχουν προσφέρει οι δύο χώρες στην Τεχεράνη.

Παρότι Μόσχα και Πεκίνο έχουν κατηγορηθεί ότι στηρίζουν τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ιράν κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι αμφότερες έχουν κάνει «πολύ λίγα» για να βοηθήσουν την Τεχεράνη.

Οι δηλώσεις του Τραμπ αναδεικνύουν τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεσή του με τον Ζελένσκι, την ώρα που παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της μορφής και της σύνθεσης ενδεχόμενων νέων διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.