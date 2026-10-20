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H κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει εγκρίνει τις παραδόσεις πυραύλων Patriot στην Ουκρανία, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Washington Post επικαλούμενη αμερικανούς αξιωματούχους και καλά πληροφορημένες πηγές.

Η καθυστέρηση αυτή σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει προσεγγίσει τη Ρωσία, ασκώντας παράλληλα δριμεία κριτική στην Ουκρανία και προσωπικά στον Πρόεδρό της Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και άλλες τρεις καλά πληροφορημένες πηγές που επικαλείται η Washington Post, ορισμένα από τα συστήματα Patriot που προορίζονται για την Ουκρανία προέρχονται από συμμάχους, αλλά απαιτείται η έγκριση του Πενταγώνου για να ολοκληρωθεί η μεταφορά. Οι ΗΠΑ έχουν τον τελευταίο λόγο, καθώς πρόκειται για αμερικανικής κατασκευής οπλικά συστήματα και οποιαδήποτε μεταφορά τους σε άλλη χώρα προϋποθέτει την έγκριση της Ουάσινγκτον.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε χθες Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συνάντησης με αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου, ότι οι αποφάσεις των ΗΠΑ σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία – συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων στις παραδόσεις όπλων και της περιορισμένης ανταλλαγής πληροφοριών για επικείμενες επιθέσεις – είναι «δύσκολο να εξηγηθούν».