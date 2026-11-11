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Η ουκρανική αντιπροσωπεία ξεκίνησε στο Αμπού Ντάμπι συνομιλίες με τους ευρωπαίους εκπροσώπους και τους αμερικανούς απεσταλμένους μετά την ολοκλήρωση των υπό αμερικανική διαμεσολάβηση συνομιλιών με την Ρωσία, δήλωσε στο AFP πηγή της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας.

«Τώρα θα ξεκινήσει με τους Ευρωπαίους και τις ΗΠΑ», δήλωσε η ουκρανική πηγή προσθέτοντας ότι οι σημερινές συνομιλίες με την Ρωσία διήρκεσαν «δύο ώρες».

Επειτα από μία πρώτη ημέρα τριμερών συνομιλιών χθες που χαρακτηρίσθηκαν θετικές από τις δύο εμπόλεμες πλευρές, το Κίεβο και η Μόσχα ανακοίνωσαν σήμερα περί το μεσημέρι ώρα Αμπού Ντάμπι την επανάληψη των συνομιλιών. Λιγότερο από δύο ώρες μετά, πηγές των δύο αντιπροσωπειών ανακοίνωσαν την λήξη τους.

Επρόκειτο για την πρώτη συνάντηση μεταξύ των εμπολέμων από τον Φεβρουάριο. Στόχος ήταν να σημειωθεί πρόοδος προς την διευθέτηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν στο σημείο μηδέν από τουλάχιστον τον περασμένο Φεβρουάριο όταν η Ουάσινγκτον επικεντρώθηκε στον δικό της πόλεμο στο Ιράν.

Από την Κοπεγχάγη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ικανοποιημένος, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις, για μία «αλλαγή στάσης» των αμερικανών απεσταλμένων Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ.

Η Ουάσινγκτον και το Κίεβο δήλωσαν χθες ότι οι διαπραγματεύσεις μπορούν να διευρυνθούν, σε κάποια χρονική στιγμή, για να περιλάβουν τους Ευρωπαίους. Ο πρόεδρος Ζελένσκι χαιρέτισε σήμερα την συμπερίληψή τους στις συνομιλίες και τόνισε ότι δεν ήταν «απλό». Χθες ο ουκρανός πρόεδρος κάλεσε την Ευρώπη να ορίσει εντός του Νοεμβρίου εκπρόσωπό της στις διαπραγματεύσεις.

Μέχρι τώρα, η Ρωσία προσπαθούσε να αποκλείσει την Ευρώπη από τις συνομιλίες.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι καμία επαφή ανάμεσα στις Μόσχα και τους ευρωπαίους εκπροσώπους δεν προβλέπεται στο Αμπού Ντάμπι και δεν σχολίασε την προοπτική διεύρυνσης του διαπραγματευτικού σχήματος.

Νωρίτερα, πηγή της ουκρανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες του Αμπού Ντάμπι δήλωσε στο AFP ότι το Κίεβο ζητά τον τερματισμό των εχθροπραξιών πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για την μελλοντική διάρθρωση του συστήματος ασφαλείας στην Ευρώπη.

«Εμείς λέμε ότι πρέπει να συζητήσουμε για την μελλοντική διάρθρωση του συστήματος ασφαλείας αφού τερματισθούν οι εχθροπραξίες και έχουν τεθεί σε ισχύ οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ενώ οι Ρώσοι λένε το αντίθετο», δήλωσε η ουκρανική πηγή που δεν κατονομάσθηκε.

Οι Αμερικανοί θέλουν να βγουν από ορισμένα διπλωματικά αδιέξοδα, ιδιαίτερα το εδαφικό ζήτημα, υιοθετώντας μία συνολικότερη και στρατηγική προοπτική σχετικά με «τα κενά της διάρθρωσης του συστήματος ασφαλείας στην Ευρώπη» ώστε να αποφευχθεί «επανάληψη» του πολέμου.

Μέχρι στιγμής, πριν από την κατάπαυση του πυρός, η θέση της Μόσχας ήταν επίτευξη συμφωνίας επί της ουσίας, κυρίως επί της κατανομής των εδαφών και της διαμόρφωσης νέου συστήματος ασφαλείας στην Ευρώπη.

Ευρωπαίοι και Αμερικανοί εμφανίσθηκαν χθες θετικοί ως προς την έκδοση κοινής ανακοίνωσης σχετικά με την διάρθρωση του συστήματος ασφαλείας στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο, επέμειναν όμως στον σεβασμό «της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας».