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Μια νέα πρόταση που θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία αποκάλυψε ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι Αμερικανοί απεσταλμένοι έθεσαν για πρώτη φορά το ενδεχόμενο παραχώρησης του Ντονμπάς στη Ρωσία με αντάλλαγμα την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η πρόταση σηματοδοτεί πιθανή αλλαγή στη διαπραγματευτική τακτική της Ουάσιγκτον, καθώς η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκει να επιτύχει πρόοδο στις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία τον Φεβρουάριο του 2027 θα συμπληρώσει πέντε χρόνια από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής.

«Ήταν η πρώτη φορά που τέθηκε ένα τέτοιο ζήτημα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στο γραφείο του στο Κίεβο, αργά το βράδυ της Παρασκευής, αναφερόμενος στην πρόταση που αφορά στις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, οι οποίες συγκροτούν την περιοχή του Ντονμπάς.

Όπως εξήγησε, η ουκρανική πλευρά συζητεί με τους διεθνείς εταίρους της ένα ολοκληρωμένο πακέτο ασφαλείας, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Τι περιλαμβάνει η αμερικανική πρόταση

Σύμφωνα με τον Ουκρανό Πρόεδρο, το πλαίσιο που παρουσίασε η Ουάσιγκτον περιλαμβάνει συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τη διατήρηση ενός ισχυρού ουκρανικού στρατού. Αυτό προϋποθέτει επαρκή αριθμό στρατιωτών, σύγχρονο οπλισμό και εξασφαλισμένη χρηματοδοτική υποστήριξη για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Στο ίδιο πακέτο προβλέπεται και σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης και ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, με σαφώς προσδιορισμένες πηγές χρηματοδότησης. Ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι μια τόσο σημαντική απόφαση δεν θα μπορούσε να ληφθεί αποκλειστικά από τον ίδιο. «Εάν η αμερικανική πλευρά μάς επιβεβαιώσει ακριβώς αυτά, μαζί με τους υπόλοιπους εταίρους μας στο ΝΑΤΟ, τότε θα ρωτήσω την ουκρανική κοινωνία τι πιστεύει: το αποδεχόμαστε ή όχι; Δεν έχω το δικαίωμα να πάρω μόνος μου αυτή την απόφαση», δήλωσε.

Η τοποθέτησή του αναδεικνύει τη βαρύτητα του εδαφικού ζητήματος για το Κίεβο, καθώς ενδεχόμενη συμφωνία για το Ντονμπάς θα απαιτούσε ευρύτερη πολιτική και κοινωνική αποδοχή στο εσωτερικό της χώρας.

Πρόοδος στις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι – Στο τραπέζι και η ΕΕ

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, και Στιβ Γουίτκοφ συναντήθηκαν με εκπροσώπους της Ουκρανίας και της Ρωσίας στο Άμπου Ντάμπι. Σύμφωνα με τις εμπλεκόμενες πλευρές, οι συνομιλίες οδήγησαν σε ορισμένα θετικά αποτελέσματα, μεταξύ των οποίων και συμφωνία για μεγάλης κλίμακας ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

Ωστόσο, οι διαφωνίες για τα εδαφικά ζητήματα εξακολουθούν να αποτελούν βασικό εμπόδιο στην επίτευξη συνολικής συμφωνίας.

Παράλληλα, η Μόσχα συμφώνησε να επιτρέψει τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις, εξέλιξη που θα μπορούσε να ενισχύσει τον ρόλο των Βρυξελλών στη διαδικασία.

Όπως ανέφερε ο Ζελένσκι, η ΕΕ αναμένεται να αποφασίσει έως το τέλος Νοεμβρίου ποιοι θα την εκπροσωπήσουν στις συνομιλίες.

Πιέσεις από την Ουάσιγκτον και περιορισμοί στο Starshield

Την ίδια στιγμή, το Κίεβο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κινήσεις της Ουάσιγκτον τις οποίες αντιλαμβάνεται ως προσπάθειες άσκησης πίεσης προκειμένου να αποδεχθεί δυσμενείς όρους για τον τερματισμό του πολέμου.

Τελευταίο παράδειγμα αποτελούν οι περιορισμοί στη χρήση του Starshield, του δορυφορικού συστήματος επικοινωνιών που έχει αναπτύξει η SpaceX του Ίλον Μασκ για στρατιωτικές εφαρμογές.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι τερματικοί σταθμοί Starshield υπόκεινται αυτή την περίοδο σε περιορισμούς στις περιοχές της Ουκρανίας που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή.

Οι περιορισμοί αυτοί, όπως υποστήριξε, δυσχεραίνουν τη λειτουργία της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας, η οποία επιχειρεί να αναχαιτίσει ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους προτού φτάσουν σε άλλες περιοχές της χώρας.

Οι νέες δηλώσεις του Ζελένσκι καταδεικνύουν ότι, παρά την κινητικότητα στο διπλωματικό πεδίο, το εδαφικό παραμένει το πιο δύσκολο ζήτημα των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, με την ουκρανική πλευρά να συνδέει οποιαδήποτε πιθανή παραχώρηση με συγκεκριμένες και δεσμευτικές εγγυήσεις για τη μελλοντική ασφάλειά της.