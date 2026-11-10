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Διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα, υπό αμερικανική μεσολάβηση, πρόκειται να διεξαχθούν σήμερα και αύριο, Τετάρτη, στο Αμπού Ντάμπι, έπειτα από διακοπή άνω των οκτώ μηνών, με την ελπίδα να επιτευχθεί πρόοδος προς μια διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης.

Οι συνομιλίες πρόκειται να αρχίσουν στις 11:50 (τοπική ώρα, 09:50 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων TASS και Ria Novosti.

Οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι θέλουν να έχουν λόγο στις εξελίξεις, μεταβαίνουν επίσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου πρόκειται να έχουν χωριστές συνομιλίες με τις αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και των ΗΠΑ.

Ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε σήμερα ότι οι Ευρωπαίοι θα βρίσκονται στην αίθουσα για τις ουκρανορωσικές συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι και ότι δεν μπορεί να υπάρξουν συνομιλίες με τη Ρωσία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια πριν συμφωνηθούν μια κατάπαυση του πυρός και η ειρήνη.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Γαλλία θα βρίσκονται στην αίθουσα της συνάντησης», δήλωσε ο Μπαρό στον ραδιοσταθμό Franceinfo.

Από τη γαλλική προεδρία ανακοινώθηκε εξάλλου σήμερα πως δεν μπορεί να υπάρξει διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία χωρίς να αντιμετωπισθεί το ζήτημα της ευρωπαϊκής ασφάλειας ούτε μπορεί να υπάρξει συμφωνία για την ασφάλεια της Ευρώπης χωρίς ευρωπαϊκή ανάμιξη.

Η γαλλική προεδρία πρόσθεσε πως αντιπρόσωποι από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και την Ιταλία θα παρευρεθουν στις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας στο Αμπού Ντάμπι.

Ο προηγούμενος κύκλος συνομιλιών, που είχε διεξαχθεί στη Γενεύη, ανάγεται στον Φεβρουάριο. Οι επαφές αυτές, χωρίς αποτελέσματα επί της ουσίας, τέθηκαν στη συνέχεια σε εκκρεμότητα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν με τους ισραηλινοαμερικανικούς βομβαρδισμούς.

Οι αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ προώθησαν την επανάληψη των ρωσοουκρανικών διαπραγματεύσεων μεταβαίνοντας το Σεπτέμβριο στη Μόσχα και στη συνέχεια, για πρώτη φορά, στο Κίεβο. Θα ηγηθούν της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Αμπού Ντάμπι.

Ο Κούσνερ δήλωσε χθες, Δευτέρα, ότι στόχος των συνομιλιών είναι να συζητηθούν απ’ ευθείας οι ουκρανικές και ρωσικές ανησυχίες «όσον αφορά την ασφάλεια μετά τον πόλεμο» ώστε «να προωθηθούν συγκεκριμένες λύσεις» και να δημιουργηθεί «μια δυναμική ενόψει της επόμενης φάσης των διαπραγματεύσεων».

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει τις τελευταίες εβδομάδες επικρίνει έντονα το Κίεβο και κατηγορείται ότι θέλει να ευνοήσει μια οικονομική συνεργασία με το Κρεμλίνο, προέβλεψε την Πέμπτη μια «πολύ μεγάλη συμφωνία» με τη Ρωσία σχετικά με την Ουκρανία, η οποία θα μπορούσε «να περιλάβει όλη την Ευρώπη».

Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι αντέδρασαν σ’ αυτές τις αοριστολογίες λέγοντας ότι είναι αντίθετοι σε οποιαδήποτε συμφωνία συναφθεί ερήμην τους.

Ενδεικτική κάποιου σκεπτικισμού είναι η δήλωση υψηλόβαθμου ουκρανού αξιωματούχου στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Κέιβο δεν έχει «ιδιαίτερες προσδοκίες». «Θα δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα» επιτόπου, δήλωσε ζητώντας να μην κατονομασθεί.

Το Βερολίνο δήλωσε από την πλευρά του ότι «πρέπει τώρα να δούμε αν η Ρωσία είναι αληθινά έτοιμη να διαπραγματευθεί με σοβαρό τρόπο».

Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε επίσης να μην κατονομασθεί, δήλωσε εντούτοις ότι είναι «επιφυλακτικά αισιόδοξος», εκτιμώντας ότι το Κίεβο, όπως και η Μόσχα, «έχουν δείξει κάποια ευελιξία στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις» όσον αφορά τις θέσεις τους.

Όπως και στη Γενεύη, της αντιπροσωπείας του Κιέβου θα ηγηθεί ο διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ και αυτής της Μόσχας ο εθνικιστής ιστορικός Βλαντίμιρ Μεντίνσκι.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία θα πραγματοποιήσει, στο περιθώριο των συνομιλιών, χωριστές διαβουλεύσεις με τους εταίρους της της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε ο Ρουστέμ Ουμέροφ.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως «συντονίσθηκε»πριν από τις συνομιλίες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.