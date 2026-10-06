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Σε αναβάθμιση των προβλέψεών της για την ανάπτυξη στην Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό προχώρησε η Παγκόσμια Τράπεζα, καθώς η έκρηξη των εξαγωγών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη δίνει ισχυρή ώθηση στις οικονομίες της περιοχής. Ταυτόχρονα, όμως, προειδοποιεί ότι η μεγάλη εξάρτηση από το AI boom καθιστά την περιοχή ιδιαίτερα ευάλωτη σε μια πιθανή αναστροφή των παγκόσμιων τεχνολογικών επενδύσεων.

Η περιοχή περιλαμβάνει 23 οικονομίες, μεταξύ των οποίων η Κίνα, το Βιετνάμ, η Ινδονησία, η Μαλαισία και η Ταϊλάνδη.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οικονομία της περιοχής αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 4,5% το 2026, ποσοστό υψηλότερο κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες από την πρόβλεψη του Απριλίου.

Ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να επιβραδυνθεί ελαφρώς στο 4,4% το 2027 και στο 4,3% το 2028.

Βιετνάμ: Η μεγαλύτερη αναβάθμιση

Το Βιετνάμ εξασφάλισε τη μεγαλύτερη αναβάθμιση μεταξύ των μεγάλων οικονομιών της περιοχής. Η πρόβλεψη για την ανάπτυξή του αυξήθηκε κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα, στο 7,4%.

Πίσω από την ισχυρή επίδοση της ευρύτερης περιοχής βρίσκεται, ωστόσο, σε μεγάλο βαθμό η παραγωγή και οι εξαγωγές προϊόντων που σχετίζονται με την AI.

Η Παγκόσμια Τράπεζα επισημαίνει ότι, εάν εξαιρεθούν τα συγκεκριμένα προϊόντα, η ανάπτυξη του εμπορίου ήταν «ασθενής ή αρνητική».

Τα προϊόντα που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη αντιπροσώπευσαν περισσότερο από το ήμισυ της αύξησης των εξαγωγών στις περισσότερες οικονομίες της περιοχής. Σε Μαλαισία, Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη και Βιετνάμ, το ποσοστό ξεπέρασε ακόμη και το 70%.

Εξαγωγές AI 1,4 τρισ. δολαρίων

Η κλίμακα της εξάρτησης αποτυπώνεται και στην αξία των εμπορικών ροών. Κίνα, Ινδονησία, Μαλαισία, Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη και Βιετνάμ εξήγαγαν προϊόντα που συνδέονται με την AI συνολικής αξίας 1,4 τρισ. δολαρίων στο δωδεκάμηνο έως τον Απρίλιο.

Εντυπωσιακή είναι και η εικόνα στη Νότια Κορέα, όπου οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 83,5% τον Σεπτέμβριο, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 120,9 δισ. δολαρίων. Τα chips αντιπροσώπευσαν περίπου το ήμισυ των συνολικών αποστολών.

Η κυριαρχία των ημιαγωγών αποτυπώνεται και στο χρηματιστήριο της χώρας. Μόλις δύο εταιρείες, η Samsung και η SK Hynix, αντιπροσώπευαν στο τέλος Απριλίου το 43% της συνολικής αξίας του δείκτη Kospi.

Επενδύσεις AI στα επίπεδα της φούσκας του 2000

Η Παγκόσμια Τράπεζα εντοπίζει τον μεγαλύτερο κίνδυνο στην πλευρά των επενδύσεων.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν φτάσει περίπου στο 6% του ΑΕΠ των ΗΠΑ, ποσοστό αντίστοιχο με το ιστορικό υψηλό των επενδύσεων στην πληροφορική το 2000, στην κορύφωση της dot-com εποχής.

Μάλιστα, σύμφωνα με την έκθεση, ο σημερινός επενδυτικός κύκλος έχει αναπτυχθεί ταχύτερα από τους δύο προηγούμενους κύκλους και εξακολουθεί να επιταχύνεται.

Παρόμοια προειδοποίηση είχε απευθύνει τον Ιούνιο και η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS), επισημαίνοντας ότι η κλίμακα και η ταχύτητα της έκρηξης της AI παρουσιάζουν ομοιότητες με τη φρενίτιδα των dot-com της δεκαετίας του 1990 και άλλες επενδυτικές «μανίες».

Σχεδόν 3 τρισ. δολάρια επενδύσεων και ο ρόλος του private credit

Πρόσθετη πηγή κινδύνου αποτελεί ο τρόπος χρηματοδότησης της επενδυτικής έκρηξης.

Από τα 2,9 τρισ. δολάρια επενδύσεων σε AI που σχεδιάζονται για την περίοδο 2025-2028, περίπου 800 δισ. δολάρια αναμένεται να χρηματοδοτηθούν μέσω private credit.

Τα δάνεια που σχετίζονται με την AI αντιπροσώπευσαν το 2025 το 34% της δραστηριότητας του private credit, από μέσο όρο 18% κατά την προηγούμενη πενταετία.

Η Παγκόσμια Τράπεζα επισημαίνει ότι τα χαρτοφυλάκια ιδιωτικής πίστης έχουν ήδη εμφανίσει φέτος υποτιμήσεις, εκροές κεφαλαίων και αθετήσεις πληρωμών.

Οι αγορές private credit, προειδοποιεί, είναι «λιγότερο ορατές και δεν έχουν δοκιμαστεί σε μια σοβαρή οικονομική ύφεση».

Τα υψηλότερα επιτόκια απειλούν το AI boom

Η αφθονία ρευστότητας που τροφοδότησε την έκρηξη των επενδύσεων στην AI μπορεί πλέον να περιοριστεί, καθώς οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες γίνονται αυστηρότερες.

Μεγάλες κεντρικές τράπεζες έχουν αρχίσει να αυξάνουν ξανά τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023. Η Fed αύξησε τα επιτόκια τον περασμένο μήνα, στην πρώτη κίνηση αυτού του είδους εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να ακολουθήσει ακόμη μία αύξηση μέσα στο 2026.

Η Παγκόσμια Τράπεζα διευκρινίζει ότι μια διόρθωση δεν θα σήμαινε αναγκαστικά το τέλος του μακροπρόθεσμου κύκλου της τεχνητής νοημοσύνης. Θα μπορούσε, όμως, να δείξει ότι οι επενδύσεις έχουν κινηθεί ταχύτερα από την πραγματική ζήτηση.

Γιατί μια επιβράδυνση στις ΗΠΑ θα χτυπούσε την Ασία

Οι επιπτώσεις μιας αμερικανικής επιβράδυνσης θα μπορούσαν να είναι σημαντικές για τις αναδυόμενες οικονομίες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, μείωση της ανάπτυξης των ΗΠΑ κατά μία ποσοστιαία μονάδα περιορίζει την ανάπτυξη στις υπόλοιπες αναδυόμενες αγορές κατά περίπου 0,6 μονάδες, ενώ η επίπτωση στις επενδύσεις είναι περίπου διπλάσια.

«Μια επιβράδυνση επικεντρωμένη στην AI θα ήταν σημαντική για την Ανατολική Ασία λόγω της εξέχουσας θέσης της περιοχής στην αλυσίδα εφοδιασμού της τεχνητής νοημοσύνης», αναφέρει η έκθεση.

Ένας ακόμη κίνδυνος αφορά στις τράπεζες. Οι υποχρεώσεις των τραπεζικών συστημάτων σε ξένο νόμισμα είναι ιδιαίτερα υψηλές σε ορισμένες οικονομίες, φτάνοντας στο 29,2% του ΑΕΠ στη Μαλαισία και στο 20,7% στις Φιλιππίνες.

Ταϊβάν: Ανάπτυξη 11% χάρη στην AI, αλλά με προειδοποίηση

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της δύναμης αλλά και της εξάρτησης από το AI boom αποτελεί η Ταϊβάν.

Η στατιστική υπηρεσία της χώρας αναβάθμισε πρόσφατα την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη του 2026 στο εντυπωσιακό 11%, από 9,6% προηγουμένως, επικαλούμενη την εκρηκτική ζήτηση που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα, όμως, έχει ήδη προειδοποιήσει ότι εάν ο κλάδος υψηλής τεχνολογίας αντιμετωπίσει σοβαρές πιέσεις, οι αρνητικές επιπτώσεις στην εγχώρια οικονομία θα μπορούσαν να είναι μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες.

Η εικόνα που περιγράφει η Παγκόσμια Τράπεζα είναι έτσι διττή: η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί σήμερα έναν από τους ισχυρότερους κινητήρες ανάπτυξης της Ανατολικής Ασίας, αλλά η ολοένα μεγαλύτερη συγκέντρωση της παραγωγής, των εξαγωγών και των επενδύσεων γύρω από το AI καθιστά την περιοχή περισσότερο ευάλωτη σε μια απότομη αλλαγή του παγκόσμιου επενδυτικού κύκλου.

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