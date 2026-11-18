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Σημάδια πανικού εμφανίζουν οι Αμερικανοί καταναλωτές προχωρώντας σε εσπευσμένες αγορές (panic buying) σε τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, αλλά και γεννήτριες μετά τα διαδοχικά τεχνικά προβλήματα που εμφανίστηκαν στη χώρα.

Το κύμα αγορών πυροδοτήθηκε υπό τον φόβο νέων εκτεταμένων τεχνολογικών βλαβών, μετά τις διαδοχικές διακοπές λειτουργίας που έπληξαν τη Microsoft, τις τραπεζικές συναλλαγές, τις αεροπορικές μεταφορές, ακόμη και το δίκτυο επικοινωνιών της αμερικανικής Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (NSA).

Η αναστάτωση έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στις πωλήσεις μεγάλων αλυσίδων λιανικής, με την Costco να εμφανίζει αξιοσημείωτη ενίσχυση της ζήτησης, σύμφωνα με εκτιμήσεις της επενδυτικής εταιρείας Mizuho Securities.

Παρότι οι αμερικανικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις συντονισμένης κυβερνοεπίθεσης, η ανησυχία των καταναλωτών ενισχύεται από τις εικόνες τεχνολογικών δυσλειτουργιών και τα σενάρια που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πωλήσεις έως 12% υψηλότερες στην Costco

Τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Mizuho δείχνουν ότι η αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά είχε αρχίσει να γίνεται εμφανής ήδη από τα τέλη Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου οι συγκρίσιμες πωλήσεις της Costco στις ΗΠΑ, εξαιρουμένων των καυσίμων, αυξήθηκαν κατά 11% έως 12%, όταν κατά τις τρεις πρώτες εβδομάδες του μήνα ο συνήθης ρυθμός αύξησης κυμαινόταν μεταξύ 6% και 7%.

Η ίδια η εταιρεία ανακοίνωσε για το σύνολο του Οκτωβρίου αύξηση πωλήσεων 8,1%, επιβεβαιώνοντας τη θετική δυναμική του μήνα.

Σύμφωνα με τη Mizuho, η επιτάχυνση των πωλήσεων συνεχίζεται και τον Νοέμβριο, με τους καταναλωτές να προχωρούν σε μαζικές αγορές τροφίμων, βασικών αγαθών και εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης.

Ενδεικτικό της αυξημένης ζήτησης είναι ότι 21 από τις 26 ακριβότερες γεννήτριες που παρακολουθούσε η Mizuho στην ιστοσελίδα της Costco είχαν εξαντληθεί έως το βράδυ της Κυριακής.

«Η ανησυχία των καταναλωτών μετά τη διακοπή λειτουργίας του Microsoft Outlook, την καθήλωση όλων των αεροπορικών πτήσεων στις ΗΠΑ και τους αποκαλυπτικού χαρακτήρα φόβους που εξαπλώνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν συμβάλει στην αύξηση των πωλήσεων ειδών έκτακτης ανάγκης στην Costco», ανέφερε σε έκθεσή του ο Ντέιβιντ Μπέλιντζερ, αναλυτής της Mizuho.

Από τη Microsoft και τις τράπεζες έως την NSA

Η αλληλουχία των τεχνολογικών προβλημάτων έχει εντείνει την ανησυχία για την ανθεκτικότητα των ψηφιακών υποδομών στις ΗΠΑ.

Την περασμένη Πέμπτη παρουσιάστηκαν προβλήματα λειτουργίας στις υπηρεσίες Outlook και Teams της Microsoft, προκαλώντας δυσκολίες στην πρόσβαση και την επικοινωνία χρηστών. Ακολούθησε, μία ημέρα μετά, η εντολή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) για την προσωρινή αναστολή των αναχωρήσεων αεροσκαφών σε ολόκληρη τη χώρα, προκαλώντας εκτεταμένη αναστάτωση στις αεροπορικές μεταφορές.

Τη Δευτέρα τη σκυτάλη πήρε η JPMorgan Chase και τεχνικά προβλήματα που προκάλεσαν καθυστερήσεις στην πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών, αλλά και δυσλειτουργία σε πληροφοριακό σύστημα της United Airlines που οδήγησε σε νέες καθυστερήσεις πτήσεων.

Η ανησυχία εντάθηκε ακόμη περισσότερο την Τρίτη, όταν η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA) ανακοίνωσε ότι το δίκτυο επικοινωνιών της τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Η χρονική εγγύτητα των περιστατικών προκάλεσε πλήθος εικασιών για το ενδεχόμενο ευρύτερης κυβερνοαπειλής, παρά το γεγονός ότι οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί έχουν αποδώσει τα προβλήματα σε τεχνικές δυσλειτουργίες, εργασίες συντήρησης ή αναβαθμίσεις λογισμικού.

Τα σενάρια στα social media και οι διαβεβαιώσεις Ρούμπιο

Η ανησυχία μεταφέρθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αναρτήσεις στο TikTok και σε άλλες πλατφόρμες καλούν τους πολίτες να αποθηκεύσουν τρόφιμα, νερό και άλλα βασικά αγαθά, προετοιμαζόμενοι για το ενδεχόμενο νέων εκτεταμένων διακοπών υπηρεσιών.

Τα σχετικά μηνύματα αποκτούν μεγάλη απήχηση, τροφοδοτώντας μια αίσθηση ανασφάλειας, παρότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τα περιστατικά μεταξύ τους.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, επιχείρησε την Τετάρτη να καθησυχάσει τους πολίτες, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει «απολύτως κανένα στοιχείο» που να υποδηλώνει πως οι πρόσφατες τεχνολογικές διακοπές αποτελούν μέρος μιας συντονισμένης επίθεσης.

«Το περιστατικό της Microsoft δεν έχει καμία σχέση με όσα είδαμε στην FAA. Η FAA δεν έχει καμία σχέση με όσα είδαμε στις τράπεζες πριν από λίγες ημέρες. Αυτά τα προβλήματα, από τεχνικής πλευράς, είναι εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ τους», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι δυσλειτουργίες ενδέχεται να συνδέονται με την προσπάθεια εταιρειών και οργανισμών να διορθώσουν ευπάθειες λογισμικού που έχουν εντοπιστεί με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται, ωστόσο, για πιθανή εξήγηση και όχι για επιβεβαιωμένη κοινή αιτία των περιστατικών.

Οι αρμόδιοι αξιωματούχοι τονίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού, καθώς δεν έχουν προκύψει ενδείξεις ότι οι διακοπές συνδέονται με μια ευρύτερη κυβερνοεπίθεση.

Ωστόσο, η διασύνδεση τραπεζικών υπηρεσιών, μεταφορών, επικοινωνιών και επιχειρηματικών εφαρμογών σημαίνει ότι μια τεχνική δυσλειτουργία μπορεί να επηρεάσει μεγάλο αριθμό χρηστών και επιχειρήσεων, ακόμη και χωρίς να υπάρχει κακόβουλη ενέργεια.

Mizuho: Πωλήσεις άνω του 10% τον Νοέμβριο – Στα 1.150 δολάρια η τιμή-στόχος

Η αυξημένη ζήτηση για είδη έκτακτης ανάγκης αναμένεται να αποτυπωθεί και στις οικονομικές επιδόσεις της Costco.

Η Mizuho εκτιμά ότι οι συγκρίσιμες πωλήσεις της εταιρείας στις ΗΠΑ ενδέχεται να αυξηθούν περισσότερο από 10% τον Νοέμβριο, καθώς οι καταναλωτές συνεχίζουν να δημιουργούν αποθέματα και να αγοράζουν εξοπλισμό προετοιμασίας για έκτακτες καταστάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ντέιβιντ Μπέλιντζερ αναβάθμισε την τιμή-στόχο της μετοχής της Costco στα 1.150 δολάρια, από 1.100 δολάρια προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση outperform, η οποία αντιστοιχεί σε προσδοκία καλύτερης απόδοσης σε σχέση με την αγορά.

Η Mizuho εκτιμά ότι η τάση ενδέχεται να ωφελήσει και άλλες μεγάλες αμερικανικές αλυσίδες λιανικής. Μεταξύ αυτών βρίσκεται η Sam’s Club της Walmart, η οποία θα μπορούσε να καταγράψει αυξημένες αγορές τροφίμων και βασικών αγαθών, καθώς και οι Home Depot και Lowe’s, που διαθέτουν εξοπλισμό και προϊόντα οικιακής προετοιμασίας για έκτακτες ανάγκες.

Για την Costco, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι κατά πόσον η ξαφνική αύξηση της ζήτησης θα οδηγήσει και σε νέες εγγραφές μελών, ενισχύοντας τα έσοδα της εταιρείας πέρα από την προσωρινή αύξηση των αγορών.