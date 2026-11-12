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Την ανάληψη της ηγεσίας της Nvidia από τον Τιμ Κουκ, πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, προτείνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρεμβαίνοντας δημόσια στη συζήτηση για τη διαδοχή του Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του CEO της εταιρείας.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε την προσφορά του Χουάνγκ στη Nvidia, υποστηρίζοντας ότι ο Κουκ αποτελεί την καταλληλότερη επιλογή για να αναλάβει τα ηνία του τεχνολογικού κολοσσού.

«Τώρα που ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος έχει κάνει φανταστική δουλειά, παραιτήθηκε, υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος που μπορεί να πάρει τη θέση του: ο Τιμ Κουκ της Apple. Ένας θρύλος διαδέχεται έναν θρύλο!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Ποιος είναι ο Τιμ Κουκ που προτείνει ο Τραμπ

Ο Τιμ Κουκ αποχώρησε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Apple τον Σεπτέμβριο του 2026, ολοκληρώνοντας μια 15ετή θητεία στην κορυφή της εταιρείας που κατασκευάζει το iPhone.

Μετά την αποχώρησή του από την εκτελεστική ηγεσία, ανέλαβε καθήκοντα εκτελεστικού προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Apple.

Η δημόσια παρέμβαση Τραμπ προσθέτει ένα ακόμη όνομα στη συζήτηση για τη διαδοχή του Χουάνγκ, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι ο Κουκ αποτελεί επισήμως υποψήφιο για τη θέση.

Η Nvidia έχει ήδη ανακοινώσει ότι η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα CEO, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής μόνιμου διαδόχου, η οποία θα περιλαμβάνει τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς υποψηφίους.