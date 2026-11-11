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Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Στέισι Κιτς (Stacy Keach), που έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον ρόλο του ιδιωτικού ντετέκτιβ Μάικ Χάμερ στην τηλεόραση, ενώ παράλληλα διέγραψε μια σημαντική πορεία στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη (10/11), στο σπίτι του στη Μαγδαλένκα της Πολωνίας, έπειτα από μακρά μάχη με σοβαρή καρδιοπάθεια και καρδιακή ανεπάρκεια, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του, Μαλγκόσια Τομάσι Κιτς.

Ο Κιτς, που θεωρούνταν ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς θεατρικούς ηθοποιούς και διακεκριμένος ερμηνευτής έργων του Σαίξπηρ, είχε αντιμετωπίσει σοβαρό καρδιολογικό επεισόδιο και τον Ιούνιο του 2017, όταν υπέστη καρδιακή προσβολή ενώ βρισκόταν επί σκηνής στο Σικάγο.

Ο ρόλος του Μάικ Χάμερ που τον έκανε διάσημο

Παρότι συνεργάστηκε με κορυφαίους σκηνοθέτες, όπως ο Τζον Χιούστον, και ερμήνευσε απαιτητικούς θεατρικούς ρόλους, ο Στέισι Κιτς ταυτίστηκε με τον σκληροτράχηλο ιδιωτικό ντετέκτιβ Μάικ Χάμερ, τον ήρωα που δημιούργησε ο συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων Μίκι Σπιλέιν.

Η τηλεοπτική σειρά «Mickey Spillane’s Mike Hammer», που αργότερα μετονομάστηκε σε «The New Mike Hammer», τον καθιέρωσε στο ευρύ κοινό, με τον ηθοποιό να δίνει τη δική του ταυτότητα στον κυνικό και αποφασιστικό ντετέκτιβ.

Ωστόσο, ο ίδιος δεν ήθελε να περιοριστεί σε έναν συγκεκριμένο τύπο ρόλων. Στην καριέρα του υποδύθηκε από αστυνομικό που έκανε χρήση ναρκωτικών στον κινηματογράφο μέχρι τον βασιλιά Ληρ στο θέατρο, ενώ υπήρξε και αφηγητής της τηλεοπτικής εκπομπής «World’s Most Amazing Videos».

Εμφανίστηκε επίσης ως ένας ψυχικά διαταραγμένος συνταγματάρχης στην ταινία «The Ninth Configuration», γνωστή και ως «Twinkle, Twinkle, Killer Kane», πρωταγωνίστησε στην τηλεοπτική σειρά «Titus» και συμμετείχε στο υποψήφιο για Όσκαρ δράμα «Nebraska» του Αλεξάντερ Πέιν.

Το 2025 είχε εμφανιστεί στην ταινία «Jay Kelly», υποδυόμενος τον πικραμένο πατέρα του χαρακτήρα που ερμήνευε ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

«Στόχος μου ήταν να έχω όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποικιλία ρόλων. Αυτό πιθανότατα έβλαψε την καριέρα μου», είχε δηλώσει το 2012 στο περιοδικό New York.

«Οι επιλογές μου είχαν κόστος. Αλλά είχα την ευκαιρία να παίξω τον Άμλετ, τον Ριχάρδο Γ΄ και τον βασιλιά Ληρ και δεν θα το αντάλλασσα αυτό με τίποτα», είχε προσθέσει.

Από τον Σαίξπηρ μέχρι τη Χρυσή Σφαίρα για τον Χέμινγουεϊ

Η καλλιτεχνική διαδρομή του Κιτς περιλάμβανε δεκάδες παραγωγές στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο.

Υποδύθηκε τον Γάλλο ζωγράφο Ζιλιέν Μιστράλ στη μίνι σειρά του CBS «Mistral’s Daughter», έναν Ρώσο πρίγκιπα στην τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος «Princess Daisy» της Τζούντιθ Κραντζ και τον Βαραββά στο «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» του Φράνκο Τζεφιρέλι. Εμφανίστηκε ακόμη ως ταγματάρχης Τζόνας Στιλ στη σειρά «The Blue and the Gray».

Μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις του ήταν η Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του ως Έρνεστ Χέμινγουεϊ σε τηλεοπτική μίνι σειρά διάρκειας έξι ωρών. Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου, είχε πάρει περίπου 16 κιλά.

Στο Μπρόντγουεϊ απέσπασε υποψηφιότητα για βραβείο Tony για τον ρόλο του Μπάφαλο Μπιλ στο θεατρικό έργο «Indians», ενώ είχε υποδυθεί τον Έντμουντ στον «Βασιλιά Ληρ», δίπλα στον Λι Τζ. Κομπ.

Συμμετείχε επίσης στις παραστάσεις «The Kentucky Cycle» το 1993, «The Country Wife» το 1965 και «Other Desert Cities» το 2011.

Στη θεατρική περιοδεία του «Frost/Nixon» ενσάρκωσε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον, ενώ περιόδευσε και με το έργο «Sleuth», έχοντας συμπρωταγωνιστή τον Μάξγουελ Κόλφιλντ.

Το 2006 πρωταγωνίστησε στον «Βασιλιά Ληρ» στο Goodman Theatre του Σικάγου. Επέστρεψε στο ίδιο θέατρο το 2017 για το «Pamplona», έναν μονόλογο αφιερωμένο στον Χέμινγουεϊ, όμως κατέρρευσε επί σκηνής εξαιτίας καρδιακού επεισοδίου, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν οι υπόλοιπες παραστάσεις.

Η σύλληψη για κοκαΐνη και οι έξι μήνες στη φυλακή

Μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του ήρθε το 1984, όταν συνελήφθη στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, ενώ εξακολουθούσε να πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική σειρά «Mike Hammer».

Οι βρετανικές Αρχές εντόπισαν στις αποσκευές του περίπου 37 γραμμάρια κοκαΐνης, κρυμμένα μεταξύ άλλων σε δοχείο αφρού ξυρίσματος. Μαζί του συνελήφθη και η γραμματέας του.

Ο 44χρονος τότε ηθοποιός καταδικάστηκε σε εννέα μήνες φυλάκιση, μια εξέλιξη που απείλησε να ανακόψει την καριέρα του.

«Όταν άκουσα την ποινή μου, εννέα μήνες φυλάκιση, ένιωσα σαν να με είχε κλωτσήσει κάποιος στα γεννητικά όργανα φορώντας παπούτσια με μολυβένια καρφιά», έγραψε στην αυτοβιογραφία του «All in All: An Actor’s Life On and Off the Stage», που κυκλοφόρησε το 2013.

«Ήταν η χειρότερη στιγμή της ζωής μου», παραδεχόταν.

Με χειροπέδες μεταφέρθηκε στη φυλακή, όπου βρέθηκε σε ένα κελί που, όπως περιέγραφε, είχε το μέγεθος ντουλάπας, ενώ για τουαλέτα χρησιμοποιούσε έναν πορτοκαλί πλαστικό κουβά.

Πριν οδηγηθεί στο κελί του, ένας σωφρονιστικός υπάλληλος του ζήτησε να υπογράψει ένα αντίτυπο του βιβλίου «The Blue and the Gray».

Οι Αρχές τον τοποθέτησαν στις φυλακές Ρέντινγκ, μεσαίας ασφαλείας, θεωρώντας ότι μια φυλακή χαμηλής ασφαλείας θα επέτρεπε ευκολότερη πρόσβαση δημοσιογράφων στον διάσημο κρατούμενο.

Τελικά, αποφυλακίστηκε έπειτα από έξι μήνες.

Stacy Keach, the legendary Prison Break, Mike Hammer and Fat City actor, has died at 85. His wife remembers the beloved husband behind the unforgettable voice, as tributes honour a remarkable career that continued through his final years. https://t.co/vHGr0ILpYB — MEAWW Entertainment (@meawwofficial) November 11, 2026

Τα γράμματα των διάσημων ηθοποιών και η μάχη με τον εθισμό

Στην αυτοβιογραφία του, ο Κιτς αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της κράτησής του δεχόταν θερμά γράμματα από διάσημους συναδέλφους του, όπως ο Γκρέγκορι Πεκ, ο Μπαρτ Ρέινολντς, ο Ρότζερ Μουρ και ο Αλ Πατσίνο.

Στη φυλακή ανέλαβε επίσης να επιλέγει μία κινηματογραφική ταινία που προβαλλόταν στους κρατουμένους μία Κυριακή κάθε μήνα. Μάλιστα, κάποια στιγμή επέλεξε τη δική του ταινία «The Long Riders».

Περιγράφοντας την εμπειρία του, είχε αναφέρει: «Ήταν πολύ μοναχική, πολύ καταθλιπτική, πολύ θλιβερή. Πέρασα πολύ χρόνο προσπαθώντας να επανεκτιμήσω τη δική μου ανοησία».

Μετά την αποφυλάκισή του, ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τον εθισμό του στην κοκαΐνη, ο οποίος, όπως είχε αποκαλύψει, ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 1970.

Αφηγήθηκε το τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ «High on the Job», ενώ κατέθεσε και ενώπιον επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, περιγράφοντας τις συνέπειες της εξάρτησης.

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φυλακή από το να εξαρτάται η ίδια σου η ύπαρξη από μια χημική ουσία», είχε δηλώσει στην κατάθεσή του.

Στη συνέχεια, αξιοποίησε τη δική του εμπειρία για να ενημερώνει νέους σχετικά με τους κινδύνους των ναρκωτικών, πραγματοποιώντας ομιλίες σε πανεπιστήμια και κέντρα απεξάρτησης.

Η σύζυγος που γνώρισε στα γυρίσματα και η οικογένειά του

Σημαντικό ρόλο στη ζωή του είχε η Πολωνή ηθοποιός Μαλγκόσια Τομάσι, την οποία γνώρισε όταν εκείνη εμφανίστηκε στην τηλεοπτική σειρά «Mike Hammer».

Ο Κιτς είχε αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του κρατούσε με ιδιαίτερη αγάπη τις φωτογραφίες και τα γράμματά της, που τον βοηθούσαν να αντέξει τις δύσκολες συνθήκες κράτησης.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν, με τη Μαλγκόσια να γίνεται η τέταρτη σύζυγός του.

Ο Αμερικανός ηθοποιός έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην Πολωνία, όπου και πέθανε στις 10 Νοεμβρίου 2026.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Μαλγκόσια Τομάσι Κιτς, και τα δύο παιδιά του, Σάνον και Καρολίνα.