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Σε αγώνα δρόμου για την αντιμετώπιση κρίσιμων ευπαθειών ασφαλείας στη γλώσσα προγραμματισμού PHP, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στο διαδίκτυο, επιδόθηκαν την Πέμπτη επιχειρήσεις και κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς εταιρεία κυβερνοασφάλειας ανέφερε εκατομμύρια απόπειρες κυβερνοεπιθέσεων μετά τη δημοσιοποίηση των ευπαθειών.

Η κινητοποίηση ακολούθησε την απόφαση κυβερνήσεων στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές να θέσουν προληπτικά εκτός λειτουργίας ιστοσελίδες την Τετάρτη, την ώρα που οι διαχειριστές τους προσπαθούσαν να ασφαλίσουν τα συστήματα που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο λογισμικό.

Οι έκτακτες διακοπές λειτουργίας τραπεζικών, αεροπορικών, σιδηροδρομικών, φορολογικών και κρατικών υπηρεσιών, από το Τόκιο μέχρι το Ελσίνκι, ανέδειξαν πόσο εξαρτώνται τα δημόσια και εταιρικά πληροφοριακά συστήματα από την PHP, αλλά και πόσο δύσκολη είναι η ταχεία αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων όταν οι λεπτομέρειές τους δημοσιοποιούνται.

«Ήταν μια μεγάλη μέρα και μια μεγάλη νύχτα, το γνωρίζω, για όλους όσοι εργάζονται στην πληροφορική και στην ασφάλεια. Δεν έχω δει κάτι παρόμοιο εδώ και πάρα πολύ καιρό», δήλωσε την Πέμπτη ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, κατά τη διάρκεια εταιρικής εκδήλωσης στην Κολωνία της Γερμανίας.

Όπως επισήμανε, το περιστατικό υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας ψηφιακών συστημάτων που μπορούν να συντηρούνται με ασφάλεια.

Επείγουσες ενημερώσεις ασφαλείας και εκατομμύρια απόπειρες εκμετάλλευσης

Οι δημιουργοί της PHP κυκλοφόρησαν την Τετάρτη επείγουσες διορθωτικές ενημερώσεις (patches) για ευπάθειες που παρέμεναν στο λογισμικό επί χρόνια, μέχρι τον εντοπισμό τους με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, κάλεσαν τους χρήστες να «προχωρήσουν αμέσως σε ενημέρωση».

«Οι λεπτομέρειες αυτών των ευπαθειών δημοσιοποιήθηκαν προτού είναι έτοιμες οι διορθώσεις και έκτοτε έχουν αναφερθεί επιθέσεις», δήλωσε η Μάντλιν Λόρενς, συνιδρύτρια της βελγικής εταιρείας κυβερνοασφάλειας Aikido Security.

«Έτσι, οι επιχειρήσεις σπεύδουν να εγκαταστήσουν ενημερώσεις, ενώ βρίσκονται αντιμέτωπες με επιτιθέμενους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να εκμεταλλευτούν τις ευπάθειες. Αυτή είναι ολόκληρη η κούρσα», πρόσθεσε.

Καθώς επιχειρήσεις και κυβερνήσεις εγκαθιστούσαν διορθώσεις ασφαλείας και ανέστελλαν προληπτικά τη λειτουργία ιστοσελίδων, οι απόπειρες εκμετάλλευσης των ευπαθειών εκτοξεύθηκαν σε εκατομμύρια, σύμφωνα με την εταιρεία υπηρεσιών διαδικτύου Cloudflare.

«Στις 10 ώρες πριν από τη δημόσια ανακοίνωση, παρατηρήσαμε στο δίκτυό μας χιλιάδες απόπειρες εκμετάλλευσης», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Cloudflare, Μάθιου Πρινς, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X αργά την Τετάρτη.

«Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε δεκάδες χιλιάδες μέσα στα πρώτα 45 λεπτά από την ανακοίνωση, σε εκατοντάδες χιλιάδες μέσα σε δύο ώρες και πλέον σε εκατομμύρια», συμπλήρωσε.

Από την Ιαπωνία μέχρι τη Φινλανδία: Προληπτικές διακοπές υπηρεσιών

Μεγάλες ιαπωνικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων η χρηματιστηριακή Nomura, ο τραπεζικός όμιλος Mitsubishi UFJ Financial Group, η αεροπορική εταιρεία ANA και η East Japan Railway, ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι αναστέλλουν προσωρινά ορισμένες διαδικτυακές υπηρεσίες στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων ασφαλείας.

Ο ασφαλιστικός όμιλος Tokio Marine Holdings γνωστοποίησε επίσης ότι ανέστειλε τη λειτουργία της ιστοσελίδας εταιρείας του ομίλου.

Το υπουργείο Οικονομικών της Ιαπωνίας και η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας διέκοψαν μερικώς τις διαδικτυακές υπηρεσίες τους προκειμένου να εφαρμόσουν μέτρα προστασίας, ενώ η Εθνική Φορολογική Υπηρεσία έθεσε προσωρινά εκτός λειτουργίας την ηλεκτρονική της υπηρεσία.

Οι προληπτικές διακοπές λειτουργίας υπογραμμίζουν τις αυξανόμενες ανησυχίες για την κυβερνοασφάλεια στην Ιαπωνία.

Σύμφωνα με στοιχεία της TrendAI, η χώρα κατέγραψε περισσότερα περιστατικά κυβερνοασφάλειας κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους από όσα είχαν καταγραφεί συνολικά ολόκληρο το προηγούμενο έτος.

Στην Ευρώπη, ο γαλλικός όμιλος τηλεπικοινωνιών Orange ανακοίνωσε ότι ανέστειλε προσωρινά, για προληπτικούς λόγους, την πρόσβαση σε ορισμένες ιστοσελίδες και εφαρμογές που βασίζονται στην PHP, σε αρκετές θυγατρικές του.

Η Tencent Cloud, ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στην Κίνα, προέτρεψε τους πελάτες της να εγκαταστήσουν τις ενημερωμένες εκδόσεις της PHP, χωρίς ωστόσο να ζητήσει γενικευμένη διακοπή λειτουργίας ιστοσελίδων.

Στη Φινλανδία, η κρατική εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής Valtori ανακοίνωσε ότι συνέχισε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας την εγκατάσταση διορθώσεων ασφαλείας για την PHP.

Παράλληλα, άρχισε να αίρει σταδιακά τους προληπτικούς περιορισμούς πρόσβασης σε υπηρεσίες, έπειτα από την αναστολή λειτουργίας δημόσιων κυβερνητικών διαδικτυακών υπηρεσιών την προηγούμενη ημέρα.

«Η αποκατάσταση των υπηρεσιών μπορεί να διαρκέσει ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες, καθώς, πέρα από την εγκατάσταση των ενημερώσεων, τα συστήματα πρέπει να υποβληθούν σε προσεκτικούς ελέγχους», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της Valtori, Χάνου Ναουμάνεν.

Η Valtori διευκρίνισε ότι οι διακοπές λειτουργίας δεν προκλήθηκαν από εκμετάλλευση των ευπαθειών ή από παραβίαση των συστημάτων της.

Πρόσθεσε επίσης ότι δεν είχε γνώση οποιασδήποτε ενεργής εκμετάλλευσης των συγκεκριμένων ευπαθειών.

Κίνα και Νότια Κορέα ενισχύουν τα μέτρα κυβερνοασφάλειας

Αρκετές ασιατικές κυβερνήσεις διέταξαν την Πέμπτη ελέγχους κυβερνοασφάλειας που σχετίζονται με τις ευπάθειες της PHP.

Το υπουργείο Βιομηχανίας της Κίνας κάλεσε οργανισμούς και χρήστες να ελέγξουν αμέσως τα συστήματά τους και να αναβαθμίσουν το λογισμικό στην πιο πρόσφατη ασφαλή έκδοση της PHP.

Παράλληλα, συνέστησε την ενίσχυση της παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας και, όπου είναι απαραίτητο, την αλλαγή λογαριασμών, κωδικών πρόσβασης και κλειδιών ασφαλείας.

Η Νότια Κορέα αύξησε το επίπεδο συναγερμού για την κυβερνοασφάλεια στον ιδιωτικό τομέα και ενεργοποίησε μέτρα έκτακτης απόκρισης, επικαλούμενη ανησυχίες για αυξημένο κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων.