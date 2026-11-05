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Σε μια συγκλονιστική αναμέτρηση για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι Δημοκρατικοί ανέκτησαν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, καθώς και αρκετές θέσεις κυβερνητών, σημειώνοντας μεγάλη νίκη σε προπύργια των Ρεπουμπλικανών όπως η Νότια Καρολίνα, το Τέξας και ακόμη και το Κάνσας. Το αποτέλεσμα αποτελεί μια τεράστια καταδίκη των πολιτικών του Ντόναλντ Τραμπ.

Για την Ευρώπη, η οποία έχει αντέξει τις αδιάκοπες λεκτικές επιθέσεις και τις απειλές για δασμούς του Τραμπ τα τελευταία δύο χρόνια, αυτό αποτέλεσε μια σπάνια ακτίνα ελπίδας στην διατλαντική πολιτική.

Η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σόφι Βίλμες, πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου, χαρακτήρισε το γεγονός ως «σημαντική μετατόπιση στην ισορροπία δυνάμεων στο Κογκρέσο των ΗΠΑ», προσθέτοντας: «Ελπίζω ότι αυτό θα οδηγήσει σε μια πιο ήρεμη και εποικοδομητική σχέση με την Ευρώπη».

Μένει να δούμε πώς θα αλλάξει ο Τραμπ τη στάση του απέναντι στην Ευρώπη τώρα που το Κογκρέσο δεν βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχό του. Ως Πρόεδρος, διατηρεί ακόμη πολλές από τις εκτελεστικές εξουσίες στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε τη νίκη των Δημοκρατικών «ιστορική», αλλά προειδοποίησε την Ευρώπη να μην έχει υπερβολικές προσδοκίες. «Θα επιδιώξουμε στενή επαφή με τους Δημοκρατικούς», δήλωσε μετεκλογικά. «Όμως δεν γνωρίζουμε τι θα κάνει ο πρόεδρος μετά τις εκλογές στο εγγύς μέλλον».

Δύο υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΕ δεν μπόρεσαν όμως να αντισταθούν στον πειρασμό να γιορτάσουν το αποτέλεσμα.

«Η αμερικανική κοινωνία ψήφισε ενάντια σε πολιτικές που φέρνουν μόνο φτώχεια», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. «Ενάντια στο μίσος. Ενάντια στον σεξισμό. Ενάντια στην άρνηση της κλιματικής αλλαγής και ενάντια στα προνόμια των ελίτ».

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι αναδημοσίευσε το δικό του tweet από τον Ιούνιο του περασμένου έτους, απαντώντας στον Έλον Μασκ, βασικό σύμμαχο του Τραμπ: «Βλέπεις, μεγάλε, η πολιτική είναι πιο δύσκολη από ό,τι νόμιζες».

Για την ανερχόμενη ακροδεξιά της Ευρώπης, η οποία εδώ και καιρό ισορροπεί μεταξύ του θαυμασμού για τον Τραμπ και της πραγματικότητας ότι είναι βαθιά αντιδημοφιλής σε ολόκληρη την ήπειρο, οι ενδιάμεσες εκλογές αποτελούν μια δυσάρεστη υπενθύμιση των πολιτικών κινδύνων που ενέχει η πολύ στενή σύνδεση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, ηγέτης του γαλλικού RN, έσπευσε να αποδώσει το «δυσμενές» αποτέλεσμα του Τραμπ, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, στην απόφασή του να κηρύξει πόλεμο κατά του Ιράν.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η κρίση του κόστους διαβίωσης ήταν το κύριο μέλημα των Αμερικανών ψηφοφόρων.

Παρά τις… χαρές, σύμφωνα με το POLITICO, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έσπευσαν επίσης να αναγνωρίσουν ότι ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών δεν μεταφράζεται αυτόματα σε μια πιο διαλλακτική αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Τραμπ διατηρεί σημαντικό περιθώριο ελιγμών στην εξωτερική πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων που έχουν τεταμένει περισσότερο τις διατλαντικές σχέσεις: η ευρωπαϊκή ασφάλεια, το εμπόριο και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ωστόσο, ένα εχθρικό Κογκρέσο θα μπορούσε να δυσχεράνει την προώθηση της εσωτερικής ατζέντας του, ανοίγοντας παράλληλα το δρόμο για εντονότερο έλεγχο της κυβέρνησής του.

Παρά τη συντριπτική ήττα στις κάλπες, ο ίδιος ο Τραμπ δεν μπόρεσε να αντισταθεί σε μια τελευταία βολή εναντίον της Ευρώπης: «Κοιτάξτε την Ευρώπη, πεθαίνει. Κοιτάξτε τι συμβαίνει στη Γαλλία, τι συμβαίνει στην Ιταλία και σε όλες αυτές τις άλλες χώρες. Εννοώ, περνούν μια φοβερή περίοδο. Και, ειλικρινά, μπορεί να μην επιβιώσουν καν», προειδοποίησε. «Κι εμείς ακμάζουμε».