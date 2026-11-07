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Η ανάληψη της εξουσίας του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς αυξάνει τον κίνδυνο εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας σχετικά με την Ταϊβάν, ενώ εντείνει τον ανταγωνισμό στον τομέα της τεχνολογίας, σύμφωνα με αναλυτές.

Οι Δημοκρατικοί σημείωσαν σαρωτική νίκη στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, εξασφαλίζοντας την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία. Ωστόσο, οι περισσότεροι από τους νέους νικητές των εκλογών δεν θα αναλάβουν καθήκοντα πριν από τον Ιανουάριο.

Μέχρι τότε, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ θα διατηρήσουν πιθανότατα την εύθραυστη εκεχειρία τους, συναντώντας ο ένας τον άλλον δύο φορές: στη Σενζέν αυτό το μήνα και στο Μαϊάμι τον επόμενο.

«Ως απερχόμενος Πρόεδρος που επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στην προσωπική του κληρονομιά παρά στην επιτυχία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ο Τραμπ ενδέχεται να αντισταθεί στην αυξανόμενη πίεση για αντιπαράθεση με την Κίνα και να συνεχίσει την επιδίωξή του για στρατηγική σταθερότητα, δήλωσε ο Γκάμπριελ Γουίλνταου, διευθύνων σύμβουλος της Teneo.

Στην κορυφή της ατζέντας των Δημοκρατικών βρίσκεται η κατάργηση των δασμών του Τραμπ, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εστίασης στην αντιμετώπιση του εγχώριου πληθωρισμού, σύμφωνα με πηγές του CNBC.

«Η Ταϊβάν παραμένει το πιο επικίνδυνο ζήτημα στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας και, κατά τη γνώμη μου, ο τομέας στον οποίο ένα Κογκρέσο υπό τη διοίκηση των Δημοκρατικών είναι πιο πιθανό να αμφισβητήσει το Πεκίνο», ανέφερε ο Τζορτζ Τσεν, της συμβουλευτικής The Asia Group.

«Το Κογκρέσο έχει επανειλημμένα δείξει προθυμία να προωθήσει πρωτοβουλίες για την Ταϊβάν, ακόμη και όταν οι κυβερνήσεις υιοθετούν πιο επιφυλακτική στάση», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η προσπάθεια εξισορρόπησης του Τραμπ πιθανότατα θα γίνει πιο δύσκολη.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Τραμπ στο Πεκίνο τον Μάιο, ο Σι προειδοποίησε ότι η κακή διαχείριση του ζητήματος της Ταϊβάν θα έθετε τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας σε «μεγάλο κίνδυνο».

Η διατήρηση της σταθερότητας όσον αφορά την Ταϊβάν έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς το νησί φιλοξενεί τον κολοσσό των ημιαγωγών TSMC, ο οποίος κατασκευάζει πολλά από τα τσιπ της Nvidia.

Τα τελευταία χρόνια, η αμερικανική κυβέρνηση έχει επιβάλει αυστηρότερους περιορισμούς στη δυνατότητα των κινεζικών εταιρειών να αγοράζουν προηγμένα τσιπ από την Nvidia, ωθώντας το Πεκίνο να εντείνει τις προσπάθειές του για την ανάπτυξη της δικής του εκδοχής της τεχνολογίας.

Οι μετοχές στις ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο αφού ο Τραμπ αποδέχτηκε τις εκλογικές νίκες των Δημοκρατικών, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά από ενδείξεις ότι η Ουάσινγκτον θα λάβει περαιτέρω μέτρα για να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν. Η Apple και οι περισσότερες μετοχές τεχνολογίας των «Magnificent Seven» σημείωσαν άνοδο, παρά την πτώση της Nvidia.

Ωστόσο, «διαμορφώνεται μια ευρύτερη συναίνεση στην Ουάσινγκτον ότι το τεχνολογικό προβάδισμα της Αμερικής δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση των στρατιωτικών ή στρατηγικών δυνατοτήτων της Κίνας», ανέφερε ο Τσεν, επισημαίνοντας ότι ένα Δημοκρατικό Κογκρέσο ενδέχεται να έχει κίνητρα να υιοθετήσει πιο επιθετική στάση.