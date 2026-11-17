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Προβλήματα στη λειτουργία της Google, του Gmail και αρκετών υπηρεσιών της Apple αναφέρουν τις τελευταίες ώρες χρήστες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε εφαρμογές και διαδικτυακές πλατφόρμες.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης βλαβών Downdetector, αναφορές για δυσλειτουργίες καταγράφονται σε υπηρεσίες όπως το Apple Pay, το iCloud, το App Store και το Apple Support, καθώς και σε άλλες εφαρμογές του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού.

User reports indicate problems with Apple Store since 11:52 AM EST.

How is it affecting you? #AppleStoreDown

https://t.co/eWGEkPBe6l — Downdetector (@downdetector) November 17, 2026

Στην επίσημη σελίδα ενημέρωσης για την κατάσταση των συστημάτων της, η Apple αναγνώρισε πρόβλημα στη σύνδεση και στη διαχείριση λογαριασμών iCloud, προειδοποιώντας ότι «επηρεάζονται όλοι οι χρήστες» και πως «η υπηρεσία ενδέχεται να λειτουργεί με καθυστερήσεις ή να μην είναι διαθέσιμη».

Παράλληλα, κάτοχοι iPhone ανέφεραν ότι κλήθηκαν να πληκτρολογήσουν ξανά τους κωδικούς πρόσβασης των λογαριασμών τους, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να συνδεθούν. Αντίθετα, εμφανιζόταν στην οθόνη τους το μήνυμα: «Αποτυχία επαλήθευσης – Παρουσιάστηκε άγνωστο σφάλμα».

Ενδεικτική της έκτασης των προβλημάτων είναι και η μαρτυρία πελάτη που επισκέφθηκε κατάστημα Apple για να αγοράσει καινούριο κινητό τηλέφωνο. Όπως υποστήριξε, το προσωπικό τον ενημέρωσε ότι τα συστήματα του καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλατφορμών, είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Οι δυσλειτουργίες ενδέχεται να έχουν ευρύτερες επιπτώσεις για τους κατόχους συσκευών iPhone, iPad και Mac, καθώς δεν περιορίζονται απαραίτητα στη διαδικασία σύνδεσης. Υπάρχει το ενδεχόμενο οι χρήστες να αντιμετωπίσουν προσωρινή αδυναμία πρόσβασης σε email, φωτογραφίες και αποθηκευμένα αρχεία.

User reports indicate problems with Google since 10:48 AM EST.

How is it affecting you? #GoogleDown

https://t.co/pwpxnQmYea — Downdetector (@downdetector) November 17, 2026

Οι πρώτες καταγγελίες άρχισαν να εμφανίζονται στο διαδίκτυο, ωστόσο η έκταση της διακοπής έγινε περισσότερο αισθητή λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, όταν οι αναφορές πολλαπλασιάστηκαν από όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ.

User reports indicate problems with Gmail since 8:28 AM EST.

How is it affecting you? #GmailDown

https://t.co/AxRgTyCiqZ — Downdetector (@downdetector) November 17, 2026

Μεταξύ των προβλημάτων που καταγράφονται περιλαμβάνονται δυσκολίες στη φόρτωση και τη λήψη εφαρμογών, ενώ αναφορές για δυσλειτουργίες υπάρχουν επίσης στο Apple Music και στη διαδικασία ενεργοποίησης νέων συσκευών.