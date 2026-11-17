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Η Ρωσία έπληξε δύο μεγάλες γέφυρες στο Κίεβο, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε αυτές, και η Ουκρανία στοχοθέτησε για δεύτερη συνεχή ημέρα τη γέφυρα που συνδέει την προσαρτημένη Κριμαία με το ρωσικό έδαφος, υψηλού συμβολισμού επιθέσεις δύο ημέρες πριν από τη συνάντηση στην Κίνα των ηγετών της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Κίνας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει τους πολίτες για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση τις επόμενες ημέρες, την ώρα που διαπραγματευτές που εκπροσωπούσαν το Κίεβο, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ πραγματοποίησαν χθες, Δευτέρα, συνομιλίες με θέμα μελλοντικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία προκειμένου να βρεθεί τρόπος να τερματιστεί ο πόλεμος που μαίνεται εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια.

Στη διάρκεια της νύκτας η Ρωσία βομβάρδισε δύο μεγάλες γέφυρες στο Κίεβο, τις οποίες είχε ήδη στοχοθετήσει τις προηγούμενες εβδομάδες, αλλά πότε ως τώρα ταυτόχρονα. «Πλήγματα είχαν στόχο τη Βόρεια και τη Νότια γέφυρα στην πρωτεύουσα», ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο στο Telegam, προσθέτοντας ότι συστήματα κρίσιμων υποδομών έχουν υποστεί ζημιές και ότι παρατηρούνται προβλήματα στην παροχή ύδρευσης και στη θέρμανση σε κάποιες συνοικίες.

«Να προσέχετε τις προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο πυραυλικών επιθέσεων», είχε τονίσει ο Ζελένσκι σε μήνυμά του προς τους Ουκρανούς. «Και αυτοί εκεί κάτω στη Ρωσία πρέπει να γνωρίζουν ότι για κάθε μία από τις κακόβουλες πράξεις τους θα υπάρξει μια δίκαιη απάντηση από την πλευρά μας», πρόσθεσε.

Σε άλλες ρωσικές επιθέσεις τοπικοί αξιωματούχοι επεσήμαναν στο Telegram ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επαρχία Τσερκάσι, ενώ πρόσθεσαν ότι στοχοθετήθηκε το Χάρκοβο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, και οι επαρχίες Ντνιπροπετρόφσκ και Ζαπορίζια. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε τα πλήγματα σημειώνοντας ότι επλήγησαν εγκαταστάσεις μεταφορών, στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές στο Κίεβο, τη Ζαπορίζια, το Τσερκάσι και το Ντνιπροπετρόφσκ, καθώς και λιμενικές υποδομές και φορτηγά πλοία.

1.441 drones

Λίγο πριν τα ρωσικά πλήγματα, η Ουκρανία είχε επισημάνει ότι στοχοθέτησε για δεύτερη συνεχή ημέρα τη γέφυρα που συνδέει την προσαρτημένη Κριμαία με τη Ρωσία.

«Ο εχθρός έπληξε ξανά τη γέφυρα της Κριμαίας», επιβεβαίωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της επαρχίας Σεργκέι Αξιόνοφ, προσθέτοντας ότι η κυκλοφορία ανεστάλη μετά το πλήγμα Εξάλλου το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύκτας καταρρίφθηκαν 1.441 ουκρανικά drones, αριθμός ρεκόρ από τον Σεπτέμβριο.

«Στη διάρκεια της νύκτας που πέρασε (…) οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 1.441 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα», επεσήμανε το υπουργείο στο Telegram.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι τα drones καταρρίφθηκαν πάνω από περισσότερες από 20 ρωσικές περιφέρειες, κυρίως της Μόσχας, του Μπέλγκοροντ και της Κριμαίας. Από την πλευρά του ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε στο Telegram ότι από χθες το βράδυ ως σήμερα το πρωί εκτοξεύθηκαν εναντίον της ρωσικής πρωτεύουσας περίπου 800 drones τα περισσότερα από τα οποία αναχαιτίστηκαν και 321 «καταρρίφθηκαν καθώς πλησίαζαν» την πόλη.

Στο διπλωματικό πεδίο οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ συμμετείχαν χθες σε τηλεδιάσκεψη με την Ουκρανία και «για πρώτη φορά η Ευρώπη εκπροσωπούνταν πλήρως σε αυτές τις συζητήσεις από αυτούς που θα την εκπροσωπήσουν στις διαπραγματεύσεις με τους Ρώσους», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται την Πέμπτη στη Σεντζέν, στη νοτιοανατολική Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τους ομολόγους του των ΗΠΑ και της Κίνας στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των χωρών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας- Ειρηνικού (APEC). Αυτή θα είναι η πρώτη τέτοιου είδους συνάντηση κορυφής μεταξύ του Πούτιν, του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ.