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Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα από το Παρίσι ότι «δεν υπάρχει ανάγκη» προς το παρόν για μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, επαναλαμβάνοντας την εκτίμηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η επανέναρξη των μεγάλης κλίμακας εχθροπραξιών είναι απίθανη.

«Η εκστρατεία οικονομικής πίεσης (εναντίον του Ιράν) έχει τόσο καταστροφικές συνέπειες που δεν υπάρχει ανάγκη, επί του παρόντος, για μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις», δήλωσε σε δημοσιογράφους ύστερα από σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G7 στη γαλλική πρωτεύουσα, προσθέτοντας: «Αυτό είπα στους συμμάχους μας εδώ σήμερα».

Όπως τόνισε οι αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις και ο ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν αποδίδουν «τόσο καλά».

Η οικονομική πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον εντείνεται με την πάροδο του χρόνου, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές στην επίτευξη μιας «πραγματικής συμφωνίας», ωστόσο οι όροι που εξακολουθεί να θέτει η Τεχεράνη είναι «παράλογοι».

Από την πλευρά του ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο είπε ότι ο κίνδυνος νέας κλιμάκωσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν «δεν αποκλείεται εντελώς».

«Ο κίνδυνος νέων επιθέσεων και κλιμάκωσης δεν αποκλείεται εντελώς, διαφορετικά δεν θα είχαμε αφιερώσει τόσο πολύ χρόνο και ενέργεια αυτές τις δύο ημέρες για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα με τον Αμερικανό ομόλογό μας και στη συνέχεια με τον πρωθυπουργό του Κατάρ», είπε. «Ωστόσο, υποστηρίζουμε τις προσπάθειες που καταβάλλονται, ιδίως από χώρες της περιοχής, για να βρεθεί ένας τρόπος για το εκ νέου άνοιγμα και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και για μια πολιτική λύση για την αποτροπή της επανέναρξης των επιθέσεων», πρόσθεσε.