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Σε στρατιωτική βάση φέρεται να μεταφέρθηκε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, εγκαταλείποντας την κατοικία του στην Ουάσιγκτον, εξαιτίας πληροφοριών για ιρανικές απειλές κατά της ζωής του, την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες για ενδεχόμενες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον Αμερικανών αξιωματούχων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, που επικαλείται αξιωματούχους με γνώση της υπόθεσης, οι αμερικανικές αρχές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα σχέδια του Ιράν για επιθέσεις εναντίον νυν και πρώην στελεχών της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν περάσει σε πιο προχωρημένο στάδιο.

Το Reuters μετέδωσε, πάντως, ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί η σοβαρότητα και η αμεσότητα των συγκεκριμένων απειλών κατά του Μπέσεντ.

Ο υπουργός Οικονομικών διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην εκστρατεία οικονομικής απομόνωσης της Τεχεράνης, γεγονός που, σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα, τον έχει καταστήσει έναν από τους βασικούς στόχους του ιρανικού καθεστώτος.

Η επιχείρηση «Economic Outcast» και ο ρόλος του Μπέσεντ

Ο Σκοτ Μπέσεντ έχει αναλάβει την ηγεσία της επιχείρησης «Operation Economic Outcast», μιας εκστρατείας του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών που ξεκίνησε τον Αύγουστο, με στόχο την περαιτέρω οικονομική απομόνωση του Ιράν.

Η στρατηγική περιλαμβάνει κυρώσεις και άλλα χρηματοπιστωτικά μέτρα, τα οποία εφαρμόζονται παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τους New York Times, η ενεργός συμμετοχή του Μπέσεντ στην προσπάθεια αυτή τον έχει αναδείξει σε ένα από τα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ που η Τεχεράνη φέρεται να επιδιώκει περισσότερο να πλήξει.

Η απόφαση για τη μεταφορά του σε στρατιωτική εγκατάσταση αποτυπώνει την αυξημένη ανησυχία των αμερικανικών αρχών για την προσωπική ασφάλεια υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων.

Κατηγορίες κατά τριών Ιρανών για σχεδόν 20 επιθέσεις

Οι αποκαλύψεις συμπίπτουν με την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, αργά την Τρίτη, ότι ασκήθηκαν διώξεις σε βάρος τριών Ιρανών υπηκόων για αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι τρεις κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται σε σχεδόν 20 επιθέσεις και απόπειρες επιθέσεων στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μεταξύ των φερόμενων σχεδίων περιλαμβάνεται επίθεση που είχε ως στόχο, τον Σεπτέμβριο του 2026, τη βρετανική αεροπορική βάση RAF Fairford, όπου σταθμεύουν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις.

«Όποιος σχεδιάζει τρομοκρατική επίθεση εναντίον στρατιωτικής βάσης που φιλοξενεί Αμερικανούς στρατιωτικούς θα διώκεται από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς.

Η βάση RAF Fairford, στην περιοχή του Γκλόστερσαϊρ, αποτελεί σημαντική εγκατάσταση επιχειρήσεων της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας στην Ευρώπη.

Έχει χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη αμερικανικών στρατηγικών βομβαρδιστικών και άλλων στρατιωτικών αεροσκαφών, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στις καταγγελίες για την απόπειρα επίθεσης.

Η εμπλοκή της Βρετανίας και η διάψευση της Τεχεράνης

Νωρίτερα, τον Οκτώβριο, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ είχε αποδώσει στο Ιράν εμπλοκή στο περιστατικό που σημειώθηκε στη RAF Fairford και οδήγησε στη σύλληψη πέντε ανδρών ως υπόπτων για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία.

Η Τεχεράνη απέρριψε κατηγορηματικά τις συγκεκριμένες καταγγελίες.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, υποστήριξε ότι ο Μπέρναμ «αναζητεί τους ενόχους σε λάθος κατεύθυνση».

Η αντιπαράθεση προστίθεται στο κλίμα έντασης μεταξύ του Ιράν και των δυτικών κυβερνήσεων, καθώς οι αμερικανικές αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο οργανωμένων επιχειρήσεων κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων και κυβερνητικών στελεχών.

Οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί στους τρεις Ιρανούς δεν συνιστούν, πάντως, απόδειξη ενοχής, ενώ η ιρανική πλευρά αρνείται την εμπλοκή της στο περιστατικό της βρετανικής βάσης.

Ρούμπιο: Οι κυρώσεις ίσως καταστήσουν περιττή τη στρατιωτική δράση

Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης της στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι τα οικονομικά και ναυτικά μέτρα πίεσης αποδίδουν.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο φέρεται να δήλωσε ότι η συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων ενδέχεται να μην είναι απαραίτητη, εφόσον οι κυρώσεις και ο ναυτικός αποκλεισμός που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον επιτυγχάνουν τους στόχους τους.

Η τοποθέτηση αυτή συνδέεται με τη ρητορική του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες εμφανίζεται περισσότερο διατεθειμένος να εξετάσει μια διπλωματική διέξοδο από τον πόλεμο.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social τη Δευτέρα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής προτιμούν να παραμείνει σε ισχύ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός.

«Το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και άλλοι θα προτιμούσαν τη διατήρηση της σημερινής κατάστασης, δηλαδή τη συνέχιση του μεγαλύτερου ναυτικού αποκλεισμού στην ιστορία», ανέφερε.

«Βλέπουμε θετική δυναμική προς τον τερματισμό αυτής της σύγκρουσης», πρόσθεσε.

Τραμπ: Θέλουμε μια μακροπρόθεσμη λύση

Ερωτηθείς την Τρίτη γιατί δεν ανακοινώνει απλώς τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε ότι επιδιώκει μια συμφωνία που θα εξασφαλίζει την προστασία των αμερικανικών συμμάχων στην περιοχή.

Όπως εξήγησε, θέλει να διασφαλίσει ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ «δεν θα υποστούν πλήγμα» και ότι θα υπάρξει μια «μακροπρόθεσμη λύση».

Ωστόσο, η ιρανική πλευρά αμφισβητεί ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις.

Ο επικεφαλής ασφαλείας Μοχσέν Ρεζαΐ διέψευσε τους ισχυρισμούς περί συνεχιζόμενων συνομιλιών, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές αναφορές αποσκοπούν στην «άμβλυνση των οικονομικών πιέσεων και στη μείωση των τιμών του πετρελαίου».

Οι αντικρουόμενες τοποθετήσεις αναδεικνύουν την απόσταση που εξακολουθεί να χωρίζει τις δύο πλευρές, παρά τα μηνύματα της Ουάσιγκτον για πιθανή αποκλιμάκωση.

Πετρέλαιο: Μικρή άνοδος σε Brent και WTI

Η αβεβαιότητα γύρω από την πορεία του πολέμου αποτυπώνεται και στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Κατά τις ασιατικές συναλλαγές της Τετάρτης, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραφαν μικρή άνοδο, με το Brent να κινείται κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) περίπου στα 86 δολάρια.

Παρά την υποχώρηση των τιμών από τα πρόσφατα υψηλά τους, οι κίνδυνοι για τη σταθερότητα στην περιοχή παραμένουν σημαντικοί.

Η φερόμενη στοχοποίηση του Σκοτ Μπέσεντ, οι διώξεις για τρομοκρατικά σχέδια στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ και η απουσία επιβεβαιωμένων διαπραγματεύσεων υπογραμμίζουν ότι η αποκλιμάκωση της στρατιωτικής έντασης δεν σημαίνει απαραίτητα και τερματισμό της αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.