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Σε καθολική αναστολή των απογειώσεων σε ολόκληρη την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών προχώρησε το απόγευμα της Παρασκευής η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), επικαλούμενη «έκτακτες συνθήκες και λόγους ασφαλείας».

Το μέτρο, γνωστό ως «ground stop», προβλέπει την προσωρινή καθήλωση των αεροσκαφών στα αεροδρόμια αναχώρησης, αναστέλλοντας τις απογειώσεις σε εθνικό επίπεδο.

BREAKING: FAA issues a nationwide ground stop across the United States for an unknown reason. https://t.co/kzFDoj7YeN — WBC24 (@WBC24News) November 13, 2026

Η οδηγία σε πρώτη φάση αφορούσε τα αεροσκάφη που είναι να αναχωρήσουν, ενώ όσα προσεγγίζουν αεροδρόμια των ΗΠΑ θα ελέγχονται κατά περίπτωση.

Το πρόβλημα εμφανίστηκε αρχικά στο αεροδρόμιο του Σικάγο και από εκεί το πρωτόκολλο επέβαλλε για λόγους ασφαλείας ολική παύση στις πτήσεις αναχώρησης. Οι πρώτες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες έκαναν λόγο για θέμα ασφαλείας, ενώ υπήρχαν και σενάρια για πρόβλημα στις επικοινωνίες. Το τελευταίο σενάριο κέρδισε έδαφος μετά τις δηλώσεις του υπουργού Μεταφορών.

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ανάφερε ότι η καθήλωση των πτήσεων σε ολόκληρη τη χώρα οφείλεται σε πρόβλημα επικοινωνιών που επηρεάζει όλα τα Κέντρα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας.

«Οι τεχνικοί της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) διερευνούν το πρόβλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε θα επανέλθουν τα συστήματα και η κυκλοφορία.

The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026

Όσον αφορά στις διεθνείς πτήσεις με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες, η FAA διευκρίνισε ότι η διαχείρισή τους θα γίνεται κατά περίπτωση. Υπολογίζεται ότι 3.100 αεροσκάφη βρίσκονταν στον αέρα την ώρα που εκδόθηκε η εντολή, ενώ περίπου 7.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή σημειώνουν καθυστέρηση.

Η καθολική αναστολή των απογειώσεων σε ολόκληρη την επικράτεια των ΗΠΑ αποτελεί εξαιρετικά σπάνιο μέτρο. Τον Ιανουάριο του 2023, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) είχε προχωρήσει σε αντίστοιχη απόφαση εξαιτίας τεχνικού προβλήματος σε σύστημα ενημέρωσης των πιλότων. Η αμέσως προηγούμενη πανεθνική καθήλωση των πτήσεων είχε σημειωθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις που συγκλόνισαν τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δείτε το σήμα που έστειλαν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες: