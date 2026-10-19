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Την παραίτησή του υπέβαλε σήμερα ο επικεφαλής της τουρκικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SPK), Μαχμούτ Σουτζού (Mahmut Sutcu), εν μέσω της σοβαρής κρίσης που έχει ξεσπάσει στην αγορά επενδυτικών κεφαλαίων και έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στις χρηματοπιστωτικές αγορές της χώρας.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Σουτζού επικαλέστηκε «λόγους υγείας» για την αποχώρησή του από τη θέση, την οποία είχε αναλάβει μόλις τον περασμένο Μάιο.

Η παραίτησή του συμπίπτει με την εντεινόμενη κριτική που δέχεται η τουρκική εποπτική αρχή, τόσο από κυβερνητικούς αξιωματούχους όσο και από την κοινή γνώμη, σχετικά με το εάν απέτυχε να αποτρέψει ένα επενδυτικό σχήμα το οποίο ο υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας έχει χαρακτηρίσει «σύστημα που μοιάζει με απάτη τύπου Πόντσι».

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται πολυάριθμα επενδυτικά κεφάλαια υψηλού προφίλ, τα οποία είχαν εμφανίσει ασυνήθιστα υψηλές αποδόσεις, προτού αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας.

Στο μικροσκόπιο των εισαγγελέων και ο πρώην επικεφαλής της SPK

Οι τουρκικές εισαγγελικές αρχές ερευνούν κατά πόσο ο προκάτοχος του Σουτζού, Ιμπραήμ Ομέρ Γκιονούλ (Ibrahim Omer Gonul), απέτυχε να ασκήσει επαρκή εποπτεία σε επενδυτικά κεφάλαια που είχαν προκαλέσει υποψίες λόγω των εξαιρετικά υψηλών αποδόσεών τους.

Οι πρώτες αμφιβολίες για τη λειτουργία των συγκεκριμένων funds είχαν εμφανιστεί αρκετούς μήνες πριν από τον Σεπτέμβριο, όταν η αδυναμία ορισμένων διαχειριστών να ικανοποιήσουν αιτήματα εξαγοράς μεριδίων προκάλεσε μαζική φυγή επενδυτών.

Ο Σουτζού είχε διατελέσει ένας από τους αναπληρωτές του Γκιονούλ κατά την επίμαχη περίοδο, γεγονός που προσδίδει πρόσθετο ενδιαφέρον στις εξελίξεις γύρω από την ηγεσία της εποπτικής αρχής.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, δεκάδες στελέχη εταιρειών διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων έχουν προφυλακιστεί, εν αναμονή της δικαστικής τους διαδικασίας.

Μεταξύ των εταιρειών που εμπλέκονται στην υπόθεση περιλαμβάνονται οι Tera Portfoy Yonetimi AS και Pusula Portfoy Yonetimi AS, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών για τις πρακτικές διαχείρισης και τις υψηλές αποδόσεις των επενδυτικών προϊόντων τους.

Οι προσδοκίες για αυστηρότερους ελέγχους και οι μαζικές αναλήψεις

Όπως σημειώνει το Bloomberg, ο Μαχμούτ Σουτζού ανέλαβε την προεδρία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι επενδυτές προσδοκούσαν ότι θα προχωρούσε σε αυστηρότερη ρύθμιση της αγοράς, περιορίζοντας τους κινδύνους που συνδέονται με την τοποθέτηση κεφαλαίων σε μετοχές χαμηλής εμπορευσιμότητας.

Παράλληλα, αναμενόταν να λάβει μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας των συναλλαγών και την αποτελεσματικότερη εποπτεία των επενδυτικών κεφαλαίων.

Ωστόσο, οι κατευθυντήριες οδηγίες που δημοσίευσε η SPK τον Αύγουστο δεν κατάφεραν να ικανοποιήσουν την πλειονότητα των συμμετεχόντων στην αγορά.

Αντίθετα, προκάλεσαν σημαντικές εκροές κεφαλαίων από συγκεκριμένα επενδυτικά funds, ενισχύοντας την αβεβαιότητα και τις πιέσεις στον κλάδο.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω τον Σεπτέμβριο, όταν οι εταιρείες Tera και Pusula, οι οποίες είχαν προηγουμένως καταγράψει ασυνήθιστα υψηλές αποδόσεις, δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν σε ορισμένα αιτήματα εξαγοράς μεριδίων από επενδυτές.

Η αδυναμία αυτή επιτάχυνε την κρίση εμπιστοσύνης, καθώς οι επενδυτές επιχείρησαν να αποσύρουν τα χρήματά τους, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τις πιέσεις ρευστότητας.

Σε εκκαθάριση 131 funds με σχεδόν μισό εκατομμύριο επενδυτές

Η έκταση της κρίσης αποτυπώνεται στις αποφάσεις που ακολούθησαν από την τουρκική εποπτική αρχή.

Η SPK έχει διατάξει την εκκαθάριση 131 επενδυτικών κεφαλαίων, στα οποία συμμετέχουν συνολικά σχεδόν 500.000 επενδυτές.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που αναδεικνύει το εύρος των προβλημάτων στην αγορά συλλογικών επενδύσεων της Τουρκίας, αλλά και τα ερωτήματα που έχουν ανακύψει για την αποτελεσματικότητα των εποπτικών μηχανισμών.

Η υπόθεση απασχόλησε και το τουρκικό κοινοβούλιο.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στις 14 Οκτωβρίου, με αντικείμενο τις εκκαθαρίσεις των επενδυτικών κεφαλαίων, ο αναπληρωτής πρόεδρος της SPK, Αχμέτ Ακσού (Ahmet Aksu), δήλωσε ότι η εποπτική αρχή θα αποδεχθεί τα πορίσματα οποιασδήποτε εξέτασης που θα διαπιστώσει ενδεχόμενες δικές της ευθύνες.

Ο Σουτζού δεν παρέστη στη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική συνεδρίαση.

Η αποχώρησή του από την ηγεσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πραγματοποιείται, επομένως, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς οι δικαστικές έρευνες συνεχίζονται και η τουρκική αγορά επενδυτικών κεφαλαίων βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή κρίση εμπιστοσύνης.