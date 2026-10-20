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Με την ακρίβεια στα καύσιμα να πιέζει τα νοικοκυριά και τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου να πλησιάζουν, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με τη χαμηλότερη δημοτικότητα της προεδρίας του. Δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos καταγράφει ενίσχυση του προβαδίσματος των Δημοκρατικών, καθώς αυξάνεται η δυσαρέσκεια για την οικονομική διαχείριση της κυβέρνησης και οι ψηφοφόροι εμφανίζονται διατεθειμένοι να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους στην κάλπη.

Μόλις το 31% των Αμερικανών εγκρίνει την επίδοση του Τραμπ στο προεδρικό αξίωμα, ποσοστό μειωμένο κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με δύο εβδομάδες νωρίτερα. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η οποία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα (19/10) και διήρκεσε τέσσερις ημέρες, πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί σε οποιαδήποτε από τις δύο προεδρικές θητείες του.

Προβάδισμα 12 μονάδων για τους Δημοκρατικούς

Στο ερώτημα ποιο κόμμα θα ψήφιζαν οι πολίτες εάν οι εκλογές για το Κογκρέσο διεξάγονταν σήμερα, το 47% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων επέλεξε τους Δημοκρατικούς, έναντι 35% που προτίμησε τους Ρεπουμπλικανούς.

Η διαφορά των 12 ποσοστιαίων μονάδων αποτελεί τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στον τρέχοντα εκλογικό κύκλο και ενισχύει τις προσδοκίες των Δημοκρατικών για ανάκτηση του ελέγχου τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.

Για τους Ρεπουμπλικανούς, η απώλεια του ελέγχου έστω και ενός από τα δύο σώματα θα μπορούσε να δυσκολέψει την προώθηση της ατζέντας του Τραμπ κατά τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του.

Οι δημοσκοπήσεις που χρησιμοποιούν το λεγόμενο «γενικό ψηφοδέλτιο»καταγράφουν την προτίμηση των ψηφοφόρων μεταξύ των δύο κομμάτων σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, δεν αποτυπώνουν όλες τις ιδιαιτερότητες των εκλογικών αναμετρήσεων ανά πολιτεία και περιφέρεια, οι οποίες καθορίζουν τον συσχετισμό δυνάμεων στο Κογκρέσο. Σε αυτές τις αναμετρήσεις, οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν ορισμένα διαρθρωτικά πλεονεκτήματα.

Σε αντίστοιχη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos δύο εβδομάδες νωρίτερα, οι Δημοκρατικοί προηγούνταν με 44% έναντι 37%, διαφορά επτά μονάδων.

Οι γυναίκες διευρύνουν την απόσταση

Η αύξηση του προβαδίσματος των Δημοκρατικών συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με την ενίσχυση της υποστήριξής τους μεταξύ των γυναικών. Συγκεκριμένα, το 50% των γυναικών που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση δήλωσε ότι θα ψήφιζε Δημοκρατικούς, έναντι 32% που επέλεξε τους Ρεπουμπλικανούς. Οι άνδρες εμφανίστηκαν επίσης να προτιμούν τους Δημοκρατικούς, αλλά με μικρότερη διαφορά.

Οι τιμές των καυσίμων και ο πόλεμος με το Ιράν πιέζουν τον Τραμπ

Η δημοτικότητα του Αμερικανού προέδρου έχει υποχωρήσει μετά την απόφασή του να διατάξει στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο, σε συνεργασία με το Ισραήλ, σύμμαχο των ΗΠΑ. Ο πόλεμος πυροδότησε άνοδο στις τιμές της βενζίνης, επιβαρύνοντας τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και εντείνοντας τις ανησυχίες για το κόστος διαβίωσης.

Το 68% των Αμερικανών δηλώνει ότι αποδοκιμάζει τους χειρισμούς του Τραμπ στην οικονομία. Αξιοσημείωτο είναι ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και το 37% των πολιτών που αυτοπροσδιορίζονται ως Ρεπουμπλικανοί.

Στο ερώτημα ποιο κόμμα θεωρούν καταλληλότερο για τη διαχείριση της οικονομίας, οι ψηφοφόροι έδωσαν προβάδισμα στους Δημοκρατικούς με 40%, έναντι 33% για τους Ρεπουμπλικανούς.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά σε δείγμα 1.679 ενηλίκων στις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων 1.279 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι.

Το περιθώριο σφάλματος ανέρχεται σε δύο ποσοστιαίες μονάδες για το σύνολο των ερωτηθέντων και σε τρεις μονάδες για τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους.

Τα ευρήματα αποτυπώνουν την τρέχουσα εικόνα της κοινής γνώμης ενόψει των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, χωρίς να προεξοφλούν το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα.