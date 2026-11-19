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Η τουρκική Αρχή Ανταγωνισμού ξεκίνησε έρευνα σε βάρος της Sony για πιθανές αντιανταγωνιστικές πρακτικές στην αγορά ψηφιακών παιχνιδιών του PlayStation, εξετάζοντας κατά πόσον η εταιρεία επιβάλλει υπερβολικές προμήθειες, αποκλείει εναλλακτικά κανάλια πώλησης και περιορίζει τη δυνατότητα των καταναλωτών να αγοράζουν παιχνίδια σε χαμηλότερες τιμές.

Σύμφωνα με το Turkiye Today, η έρευνα αφορά τις εταιρείες Sony Interactive Entertainment Inc., Sony Interactive Entertainment Europe, Sony Interactive Entertainment Network Europe Ltd., καθώς και την τουρκική θυγατρική Sony Eurasia Pazarlama.

Στο επίκεντρο οι προμήθειες του PlayStation Store

Οι τουρκικές αρχές εξετάζουν τις προμήθειες που επιβάλλει η Sony μέσω του PlayStation Store (PS Store), της ψηφιακής πλατφόρμας διάθεσης παιχνιδιών και πρόσθετου περιεχομένου.

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές θα διερευνήσουν εάν οι χρεώσεις αυτές είναι υπερβολικές και κατά πόσον συμβάλλουν στο να πωλούνται οι ψηφιακές εκδόσεις παιχνιδιών ακριβότερα από τις αντίστοιχες φυσικές εκδόσεις.

Παράλληλα, η έρευνα επεκτείνεται στους περιορισμούς που ενδεχομένως επιβάλλει η Sony στη διάθεση ψηφιακών παιχνιδιών και πρόσθετου περιεχομένου μέσω άλλων εμπορικών καναλιών, εκτός του PlayStation Store, αποκλείοντας δυνητικούς ανταγωνιστές από την αγορά.

Η Αρχή Ανταγωνισμού θα εξετάσει επίσης εάν η εταιρεία εμποδίζει τους δημιουργούς και τους εκδότες παιχνιδιών να ενημερώνουν τους καταναλωτές για εναλλακτικές πλατφόρμες πώλησης ή οικονομικότερους τρόπους αγοράς.

Η τουρκική ρυθμιστική αρχή διευκρίνισε ότι η έναρξη της έρευνας δεν συνεπάγεται αυτομάτως διαπίστωση παράβασης ούτε σημαίνει ότι θα επιβληθούν κυρώσεις στη Sony.

Στόχος της διαδικασίας είναι να εξακριβωθεί εάν οι εμπορικές πρακτικές της εταιρείας παραβιάζουν τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού της Τουρκίας.

Πόση προμήθεια παρακρατά η Sony από τους δημιουργούς παιχνιδιών

Σύμφωνα με ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο ξεχωριστής δικαστικής υπόθεσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, η προμήθεια της Sony για τις πωλήσεις μέσω του PlayStation Store διαμορφώνεται κατά κανόνα στο 30%.

Το συγκεκριμένο ποσοστό, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί από την τουρκική Αρχή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της τρέχουσας έρευνας.

Μια προμήθεια 30% σημαίνει ότι η Sony παρακρατά σχετικό μερίδιο από κάθε ψηφιακή αγορά που πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας της, ενώ τα υπόλοιπα έσοδα κατανέμονται στον εκδότη ή στον δημιουργό του παιχνιδιού, σύμφωνα με τους όρους της μεταξύ τους εμπορικής συμφωνίας.

Το ύψος της προμήθειας έχει εξελιχθεί σε σημείο αντιπαράθεσης στην αγορά βιντεοπαιχνιδιών, καθώς οι ψηφιακές αγορές καταλαμβάνουν ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο, περιορίζοντας τις πωλήσεις παιχνιδιών σε φυσική μορφή.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για την τουρκική έρευνα, δεδομένου ότι οι αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν οι χρεώσεις της Sony είναι υπερβολικές και εάν συμβάλλουν στη διαμόρφωση υψηλότερων τιμών για τους καταναλωτές.

Βρετανία: Δικαστική νίκη της Sony σε αγωγή ύψους 2 δισ. στερλινών

Η έναρξη της έρευνας στην Τουρκία έρχεται μόλις μία ημέρα μετά από μια σημαντική δικαστική νίκη της Sony στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε διαφορετική υπόθεση που αφορούσε επίσης την τιμολόγηση ψηφιακών παιχνιδιών.

Το Competition Appeal Tribunal του Λονδίνου απέρριψε αγωγή ύψους σχεδόν 2 δισ. στερλινών (2,6 δισ. δολαρίων), με την οποία η εταιρεία κατηγορούνταν ότι καταχράστηκε τη θέση της στην αγορά, διατηρώντας τεχνητά υψηλές τιμές για ψηφιακά παιχνίδια και πρόσθετο περιεχόμενο.

Η προσφυγή είχε κατατεθεί για λογαριασμό περίπου 12 εκατομμυρίων χρηστών PlayStation στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της αγωγής, ο αποκλειστικός έλεγχος που ασκεί η Sony στις ψηφιακές πωλήσεις μέσω του PlayStation Store είχε ως αποτέλεσμα οι καταναλωτές να πληρώνουν περισσότερα από όσα θα κατέβαλλαν σε μια αγορά με εντονότερο ανταγωνισμό.

Η προσφυγή αμφισβητούσε επίσης τους περιορισμούς που επιβάλλει η εταιρεία στη διάθεση ψηφιακού περιεχομένου μέσω εναλλακτικών καναλιών διανομής.

Από την πλευρά της, η Sony υπερασπίστηκε το επιχειρηματικό της μοντέλο, υποστηρίζοντας ότι έχει επενδύσει δισεκατομμύρια στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας ηλεκτρονικών παιχνιδιών, η οποία προσφέρει σημαντικά οφέλη στους καταναλωτές.

Η εταιρεία επικαλέστηκε ακόμη τον ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει από τη Nintendo και το Xbox της Microsoft, υποστηρίζοντας ότι η αγωγή δεν λάμβανε επαρκώς υπόψη το λειτουργικό της κόστος και την αξία του εμπορικού της σήματος.