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Τα φώτα του σούπερ μάρκετ έχουν σβήσει για τους πελάτες, όμως η δουλειά στους διαδρόμους συνεχίζεται. Μόνο που αυτή τη φορά, μπροστά στα ράφια δεν βρίσκονται εργαζόμενοι, αλλά ανθρωποειδή ρομπότ που εκπαιδεύονται να τοποθετούν προϊόντα στη θέση τους. Το σκηνικό δεν αποτελεί εικόνα από ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά μέρος ενός πραγματικού πειράματος που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δανία.

Στην πόλη Λίνγκμπι, βόρεια της Κοπεγχάγης, η δανέζικη νεοφυής επιχείρηση Hive Robots δοκιμάζει τη χρήση ανθρωποειδών μηχανών σε σούπερ μάρκετ, με στόχο να αναλάβουν σταδιακά τον ανεφοδιασμό των ραφιών κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν τα καταστήματα παραμένουν κλειστά για το κοινό.

Η φιλοδοξία είναι να περιοριστεί ο χρόνος που αφιερώνουν οι εργαζόμενοι σε επαναλαμβανόμενες χειρωνακτικές εργασίες, ώστε να μπορούν να επικεντρώνονται περισσότερο στην εξυπηρέτηση των πελατών και σε άλλα καθήκοντα που απαιτούν ανθρώπινη παρουσία.

Προς το παρόν, πάντως, η τεχνολογία βρίσκεται ακόμη σε δοκιμαστικό στάδιο. Τα ρομπότ κινούνται πιο αργά από τους ανθρώπους και χρειάζονται εκπαίδευση για να ολοκληρώσουν ακόμη και φαινομενικά απλές εργασίες.

Γιατί τα σούπερ μάρκετ στρέφονται στα ανθρωποειδή ρομπότ

Το βασικό πλεονέκτημα των συγκεκριμένων μηχανών βρίσκεται στον σχεδιασμό τους. Σε αντίθεση με τα συμβατικά βιομηχανικά ρομπότ, που συνήθως λειτουργούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, τα ανθρωποειδή ρομπότ διαθέτουν χέρια, πόδια και δάχτυλα, χαρακτηριστικά που τους επιτρέπουν να προσαρμόζονται ευκολότερα σε ένα περιβάλλον κατασκευασμένο για ανθρώπους.

Αυτό σημαίνει ότι μπορούν, τουλάχιστον θεωρητικά, να κινούνται στους υπάρχοντες διαδρόμους, να προσεγγίζουν τα ράφια και να χειρίζονται συσκευασίες προϊόντων χωρίς να χρειάζονται εκτεταμένες αλλαγές στη διαρρύθμιση των καταστημάτων.

Για τις αλυσίδες λιανικής, η δυνατότητα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η αυτοματοποίηση θα μπορούσε να ενσωματωθεί στα ήδη λειτουργούντα καταστήματα, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία νέων υποδομών αποκλειστικά για τα ρομπότ.

Η Hive Robots εκτιμά ότι η συνεχής πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης θα επιτρέψει στις μηχανές να βελτιώνουν σταδιακά την ταχύτητα, την ακρίβεια και την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις καθημερινές απαιτήσεις ενός σούπερ μάρκετ.

Πώς μαθαίνει ένα ρομπότ να γεμίζει τα ράφια

Το να τοποθετήσει κάποιος ένα πακέτο ζυμαρικών σε ένα ράφι μοιάζει με μια από τις πιο απλές καθημερινές κινήσεις. Για ένα ρομπότ, όμως, πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί αναγνώριση αντικειμένων, σωστό υπολογισμό της απόστασης, έλεγχο της δύναμης και ακριβή συντονισμό των κινήσεων.

Για να αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες, τα ανθρωποειδή ρομπότ της Hive Robots εκπαιδεύονται με τη βοήθεια ανθρώπινων χειριστών και συστημάτων εικονικής πραγματικότητας.

Σε ένα σημείο του καταστήματος, ένας εκπαιδευτής φορά ειδικά γυαλιά εικονικής πραγματικότητας και χρησιμοποιεί χειριστήρια για να καθοδηγήσει τις κινήσεις ενός ρομπότ. Με αυτόν τον τρόπο του δείχνει πώς να πιάνει μια συσκευασία ζυμαρικών, να τη μεταφέρει και να την τοποθετεί στη σωστή θέση.

Οι κινήσεις καταγράφονται και μετατρέπονται σε δεδομένα εκπαίδευσης, τα οποία αξιοποιούνται για τη βελτίωση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που ελέγχουν το ρομπότ.

Στόχος είναι, μέσα από τη συνεχή επανάληψη και τη συλλογή δεδομένων, οι μηχανές να μπορούν μελλοντικά να εκτελούν τις ίδιες εργασίες χωρίς ανθρώπινη καθοδήγηση.

«Υπάρχουν πολλά μικρά πράγματα που εμείς, ως άνθρωποι, δεν σκεφτόμαστε, αλλά τα οποία πρέπει ουσιαστικά να διδάξουμε στο ρομπότ», εξηγεί ο Ρότζερ Σάλα, χειριστής και εκπαιδευτής ρομπότ στην Hive Robots.

Η παρατήρησή του αναδεικνύει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ρομποτικής: οι κινήσεις που για τον άνθρωπο είναι αυτονόητες δεν είναι εξίσου εύκολες για μια μηχανή, ακόμη και όταν διαθέτει εξελιγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Το πείραμα στη Føtex και ο ρόλος του μεγαλύτερου λιανεμπορικού ομίλου της Δανίας

Η εκπαίδευση των ρομπότ ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2026 σε κατάστημα της αλυσίδας Føtex, η οποία ανήκει στον Salling Group, τον μεγαλύτερο όμιλο λιανεμπορίου της Δανίας.

Ο όμιλος διαθέτει περισσότερα από 2.100 καταστήματα σε έξι ευρωπαϊκές χώρες: τη Δανία, τη Γερμανία, την Πολωνία, τη Λετονία, την Εσθονία και τη Λιθουανία.

Η συμμετοχή μιας τόσο μεγάλης αλυσίδας στη δοκιμή προσφέρει τη δυνατότητα αξιολόγησης της τεχνολογίας σε πραγματικές συνθήκες λιανικής, όπου οι ανάγκες ανεφοδιασμού, η ποικιλία των προϊόντων και οι καθημερινές λειτουργικές απαιτήσεις δημιουργούν ένα απαιτητικό περιβάλλον.

Η Hive Robots έχει αναλάβει την ανάπτυξη του λογισμικού και την εκπαίδευση των μηχανών, ενώ τα ίδια τα ανθρωποειδή ρομπότ κατασκευάζονται από την κινεζική εταιρεία ρομποτικής Unitree.

Η συνεργασία αυτή συνδυάζει το υλικό μιας εταιρείας που εξειδικεύεται στην κατασκευή ρομπότ με το λογισμικό και τα συστήματα εκπαίδευσης που αναπτύσσει η δανέζικη startup.

Ο στόχος για το 2027: Ρομπότ που θα εργάζονται μόνα τους τη νύχτα

Το επόμενο βήμα του εγχειρήματος έχει ήδη έναν συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Η Hive Robots επιδιώκει έως τις αρχές του 2027 τα ανθρωποειδή ρομπότ να είναι σε θέση να ανεφοδιάζουν αυτόνομα ορισμένες κατηγορίες προϊόντων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η επιλογή των νυχτερινών ωρών δεν είναι τυχαία. Όταν τα καταστήματα είναι κλειστά, τα ρομπότ μπορούν να εκτελούν τις εργασίες τους χωρίς να χρειάζεται να κινούνται ανάμεσα σε πελάτες, ενώ τα ράφια θα μπορούσαν να είναι έτοιμα για την επόμενη ημέρα λειτουργίας.

Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει ένα επιχειρηματικό μοντέλο στο οποίο οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ δεν θα χρειάζεται απαραίτητα να αγοράζουν τα ρομπότ, αλλά θα πληρώνουν για τη χρήση τους ανάλογα με τις ώρες λειτουργίας τους.

Με αυτόν τον τρόπο, η ρομποτική θα μπορούσε να προσφέρεται ως υπηρεσία, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να δοκιμάζουν την τεχνολογία χωρίς να δεσμεύονται εξαρχής σε μια πλήρη αγορά εξοπλισμού.

Θα αντικαταστήσουν τα ρομπότ τους εργαζομένους στα σούπερ μάρκετ;

Η προοπτική της χρήσης ανθρωποειδών ρομπότ στα σούπερ μάρκετ ανοίγει αναπόφευκτα τη συζήτηση για το μέλλον της εργασίας στο λιανεμπόριο.

Στο συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα, ο δηλωμένος στόχος είναι η ανάληψη επαναλαμβανόμενων καθηκόντων από τις μηχανές, ώστε οι εργαζόμενοι να διαθέτουν περισσότερο χρόνο για την εξυπηρέτηση των πελατών και άλλες δραστηριότητες.

Ωστόσο, η μετάβαση σε ένα τέτοιο μοντέλο δεν θεωρείται δεδομένη. Για να μπορέσουν τα ρομπότ να ενσωματωθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα, θα πρέπει προηγουμένως να αποδείξουν ότι μπορούν να λειτουργούν με επαρκή ταχύτητα, ακρίβεια, αξιοπιστία και οικονομική αποδοτικότητα.

Η σημερινή εικόνα δείχνει ότι οι μηχανές εξακολουθούν να υστερούν σε ταχύτητα έναντι των ανθρώπων, ενώ η αυτονομία τους βρίσκεται ακόμη υπό ανάπτυξη.

Το πείραμα στη Δανία αποτελεί, επομένως, μια πρώτη δοκιμή για το κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη και η ανθρωποειδής ρομποτική μπορούν να περάσουν από τα εργαστήρια και τις επιδείξεις τεχνολογίας στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων.

Αν οι δοκιμές αποδώσουν, ο ανεφοδιασμός των ραφιών από ρομπότ θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις πρώτες πρακτικές εφαρμογές των ανθρωποειδών μηχανών στο ευρωπαϊκό λιανεμπόριο. Προς το παρόν, όμως, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει αν θα καταφέρουν να κάνουν τη δουλειά όχι μόνο αυτόνομα, αλλά και με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των καταστημάτων.

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