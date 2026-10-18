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Σε έκρηξη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης με πραγματικά πυρά ενδέχεται να οφείλεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στη στρατιωτική βάση Γουέινραϊτ, στην επαρχία Αλμπέρτα του δυτικού Καναδά, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με πληροφορίες καναδικών μέσων ενημέρωσης, να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον επτά άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι.

Σύμφωνα με το καναδικό δίκτυο Global News, το οποίο επικαλείται στρατιωτικές πηγές, κατά τη διάρκεια της άσκησης φέρεται να επλήγη αγωγός ή γεώτρηση φυσικού αερίου εντός της στρατιωτικής εγκατάστασης, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και στη συνέχεια πυρκαγιά μεγάλης έκτασης. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκδοχή δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τις καναδικές Αρχές.

Ο υπουργός Άμυνας του Καναδά, Ντέιβιντ ΜακΓκίντι, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες από το περιστατικό, χωρίς να ανακοινώσει συγκεκριμένο απολογισμό ή να αποκαλύψει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Canadian Military just accidentally blew up its own base by bombing a natural gas WELL during a training exercise. Multiple deaths; local hospitals overwhelmed. Pray! #Wainright #CFB Wainwright CFB Carney Alberta Canada 🇨🇦 — SweetPea Meadows Homestead 🇺🇸 (@MuffinAndElliot) October 18, 2026

«Υπάρχουν θάνατοι και τραυματισμοί μετά από περιστατικό στη βάση», δήλωσε ο ΜακΓκίντι κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, κάνοντας λόγο για ένα εξαιρετικά σοβαρό συμβάν.

Μάλιστα, τόνισε ότι δεν θυμάται να έχει σημειωθεί παρόμοιο περιστατικό στο πρόσφατο παρελθόν, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «μια ευαίσθητη κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη».

«Τα νοσοκομεία έχουν κατακλυστεί από τραυματίες»

Η έκταση της τραγωδίας αποτυπώνεται και στην κατάσταση που επικρατεί στις υγειονομικές μονάδες της περιοχής, οι οποίες κλήθηκαν να διαχειριστούν μεγάλο αριθμό τραυματιών.

Ο γιατρός Γουόρεν Θερσκ, από νοσοκομείο του Έντμοντον, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της στρατιωτικής βάσης, περιέγραψε δραματικές στιγμές, σημειώνοντας ότι οι μονάδες υγείας του Γουέινραϊτ έχουν «πραγματικά κατακλυστεί» από ανθρώπους που χρειάζονται ιατρική βοήθεια.

«Υπάρχουν περισσότεροι ασθενείς από όσους θα ήθελε κάποιος από εμάς να μετρήσει αυτή τη στιγμή», δήλωσε στο καναδικό δίκτυο CBC. Ο ίδιος χαρακτήρισε το περιστατικό ως «μια καταστροφή που γίνεται μια φορά κάθε 15 έως 25 χρόνια», δίνοντας μια εικόνα της σοβαρότητας της κατάστασης.

Οι ισχυροί άνεμοι εξαπλώσαν τη φωτιά πέρα από τη στρατιωτική βάση

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4 το απόγευμα, τοπική ώρα, με τις φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι ριπές των ανέμων έφταναν ακόμη και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να ξεπεράσει τα όρια της στρατιωτικής βάσης και να επεκταθεί σε γειτονικές αγροτικές εκτάσεις.

Ο δήμος του Γουέινραϊτ ανακοίνωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπισή της.

Σε νεότερη ενημέρωση, οι τοπικές Αρχές διευκρίνισαν ότι η πυρκαγιά είχε τεθεί προσωρινά υπό έλεγχο, με τους πυροσβέστες να παραμένουν στην περιοχή και να επιτηρούν τις εστίες για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Παρέμβαση του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ

Για το σοβαρό περιστατικό τοποθετήθηκε και ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε πυρκαγιά μεγάλης έκτασης στη στρατιωτική εγκατάσταση.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Καναδός πρωθυπουργός ανέφερε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις Αρχές της Αλμπέρτα και τους τοπικούς αξιωματούχους για την αντιμετώπιση της κατάστασης. «Οι σκέψεις μας είναι με όλες τις γενναίες γυναίκες και τους γενναίους άνδρες που επλήγησαν», έγραψε, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στα θύματα και τις οικογένειές τους.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας

Παρά τις πληροφορίες που συνδέουν την έκρηξη με πιθανό πλήγμα σε υποδομή φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης, τα ακριβή αίτια της τραγωδίας παραμένουν υπό διερεύνηση.

Στην έρευνα συμμετέχουν στρατιωτικές υπηρεσίες και η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία, με στόχο να εξακριβωθεί η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στην έκρηξη και τη μεγάλη πυρκαγιά.

Ο υπουργός Άμυνας απέφυγε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, επισημαίνοντας ότι οι Αρχές θα είναι σε θέση να ανακοινώσουν περισσότερα στοιχεία μέσα στις επόμενες ώρες και ημέρες.

Μέχρι στιγμής, ο αριθμός των επτά νεκρών που μεταδίδεται από καναδικά μέσα δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστος ο συνολικός αριθμός των τραυματιών.