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Το μεγαλύτερο επενδυτικό στοίχημα της σύγχρονης τεχνολογικής βιομηχανίας αρχίζει να προκαλεί ανησυχία στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Πίσω από την εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, την κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων και τις αλλεπάλληλες ανακοινώσεις επενδύσεων δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναδύεται ένα κρίσιμο ερώτημα: θα μπορέσουν τα μελλοντικά έσοδα της AI να καλύψουν το τεράστιο κόστος της σημερινής επέκτασης;

Η αμφιβολία αυτή αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι τεχνολογικοί όμιλοι δεσμεύουν πρωτοφανή κεφάλαια σε υποδομές, εξοπλισμό και υπολογιστική ισχύ, ενώ μέρος της ανάπτυξης χρηματοδοτείται μέσω δανεισμού και σύνθετων επιχειρηματικών συμφωνιών.

Η τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να θεωρείται τεχνολογία με δυνατότητα ριζικού μετασχηματισμού της παγκόσμιας οικονομίας. Ωστόσο, η απόσταση μεταξύ των σημερινών επενδύσεων και των μελλοντικών αποδόσεων δημιουργεί ερωτήματα για τη βιωσιμότητα της επενδυτικής έκρηξης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της S&P Global, οι έξι μεγάλοι αμερικανικοί τεχνολογικοί όμιλοι Amazon, Microsoft, Alphabet, Oracle, Meta και SpaceX αναμένεται να δαπανήσουν συνολικά περισσότερα από 7 τρισ. δολάρια την περίοδο 2025-2030 για κέντρα δεδομένων και άλλες επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Το μέγεθος των συγκεκριμένων κεφαλαίων δημιουργεί τεράστιες προσδοκίες για την ανάπτυξη του κλάδου, αλλά συνοδεύεται και από σημαντικές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις.

Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι μόνο εάν η AI θα αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, αλλά πόσο γρήγορα θα μετατραπεί αυτή η αλλαγή σε πραγματικά έσοδα και κέρδη.

Τα χρέη της AI και οι υποχρεώσεις που δυσκολεύονται να αποτιμηθούν

Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκεται πλέον η χρηματοδότηση της τεχνολογικής επέκτασης.

Η S&P Global προειδοποιεί ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας ενδέχεται να έχουν αναλάβει περισσότερες υποχρεώσεις που σχετίζονται με την AI από όσες είναι άμεσα ορατές στους επενδυτές.

Ο Μαρκ Χαμπίμπ, επικεφαλής του τομέα ψηφιακών υποδομών του οίκου, έχει επισημάνει ότι οι πολύπλοκες χρηματοδοτικές συμφωνίες δυσκολεύουν την πλήρη αξιολόγηση των κινδύνων.

Πρόκειται για συμφωνίες μέσω των οποίων μεγάλοι όμιλοι χρηματοδοτούν μικρότερες επιχειρήσεις, στηρίζουν επενδυτικά σχέδια ή παρέχουν εγγυήσεις για την ανάπτυξη νέων κέντρων δεδομένων.

Η πολυπλοκότητα αυξάνεται όταν οι επιχειρήσεις αυτές συνδέονται μεταξύ τους με επενδύσεις, προμήθειες εξοπλισμού και συμβόλαια παροχής υπηρεσιών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι τεχνολογικές εταιρείες επενδύουν σε παρόχους υποδομών, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα κεφάλαια για να αγοράσουν εξοπλισμό ή να προσφέρουν υπηρεσίες στους ίδιους ομίλους.

Αυτή η αλληλεξάρτηση δημιουργεί ένα πλέγμα χρηματοοικονομικών σχέσεων, μέσα στο οποίο δεν είναι πάντοτε εύκολο να αποτυπωθεί η συνολική έκθεση κάθε επιχείρησης.

Πάντως, η S&P Global διευκρινίζει ότι δεν διαπιστώνει προς το παρόν γενικευμένη ανάγκη υποβάθμισης της πιστοληπτικής αξιολόγησης των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Η προειδοποίηση αφορά κυρίως την ανάγκη καλύτερης κατανόησης των υποχρεώσεων που δημιουργεί η ταχύτατη ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

CoreWeave: Η περίπτωση που ανησύχησε τις αγορές

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ευαισθησίας του κλάδου αποτελεί η CoreWeave, η αμερικανική εταιρεία που ειδικεύεται στην παροχή υπολογιστικής ισχύος για εφαρμογές AI.

Η επιχείρηση έχει στηρίξει την ανάπτυξή της σε εκτεταμένες επενδύσεις υποδομών και σημαντικό δανεισμό, επιδιώκοντας να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, η άνοδος του κόστους χρηματοδότησης έχει ενισχύσει τις ανησυχίες για την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου.

Η μετοχή της υποχώρησε περίπου 25% μέσα σε μία εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές επανεξέτασαν τους κινδύνους που συνδέονται με επιχειρήσεις οι οποίες χρειάζονται συνεχή πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια.

Οι πιέσεις δεν περιορίστηκαν στη χρηματιστηριακή αγορά, αλλά επηρέασαν και τα ομόλογα της εταιρείας.

Η αναταραχή επεκτάθηκε σε άλλες επιχειρήσεις υποδομών AI, αποκαλύπτοντας πόσο ευάλωτος μπορεί να γίνει ο κλάδος όταν μεταβάλλονται τα επιτόκια, οι όροι δανεισμού ή οι προσδοκίες για τη μελλοντική ζήτηση.

Για τις εταιρείες που χρηματοδοτούν μεγάλες επενδύσεις μέσω χρέους, η αύξηση του κόστους κεφαλαίου μπορεί να περιορίσει σημαντικά τα περιθώρια ανάπτυξης, ακόμη και όταν η ζήτηση για τις υπηρεσίες τους παραμένει ισχυρή.

Τα CDS εκπέμπουν προειδοποιητικά σήματα

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αυξημένη δραστηριότητα στην αγορά των credit default swaps (CDS).

Πρόκειται για χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση του κινδύνου αθέτησης πληρωμών από έναν εκδότη χρέους.

Σύμφωνα με στοιχεία της Morgan Stanley Research, ο μέσος εβδομαδιαίος όγκος συναλλαγών σε CDS συνδεδεμένα με ομόλογα μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών ξεπέρασε τα 9 δισ. δολάρια τον Σεπτέμβριο.

Τον Ιούλιο, ο αντίστοιχος όγκος ήταν μικρότερος από 2 δισ. δολάρια.

Στις εταιρείες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αγορά συγκαταλέγονται η Oracle, η Amazon, η Alphabet, η Meta και η Nvidia.

Η απότομη αύξηση της δραστηριότητας δεν σημαίνει ότι οι επενδυτές αναμένουν άμεσα χρεοκοπίες τεχνολογικών κολοσσών.

Δείχνει, ωστόσο, ότι η ανάγκη προστασίας απέναντι στον πιστωτικό κίνδυνο αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για το ύψος και τη χρηματοδότηση των επενδύσεων.

Με άλλα λόγια, η αγορά αρχίζει να εξετάζει περισσότερο προσεκτικά το ενδεχόμενο τα οικονομικά δεδομένα του κλάδου να επιδεινωθούν εάν οι αναμενόμενες αποδόσεις καθυστερήσουν.

Η απόσταση των 7 τρισ. δολαρίων από τα μελλοντικά έσοδα

Το βασικό πρόβλημα της επενδυτικής έκρηξης στην τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζεται στη χρονική απόσταση ανάμεσα στην κατασκευή των υποδομών και στη δημιουργία επαρκών εσόδων.

Τα νέα κέντρα δεδομένων απαιτούν τεράστιες δαπάνες για εξειδικευμένους επεξεργαστές, συστήματα ψύξης, ηλεκτρική ενέργεια και διαρκή αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού.

Ταυτόχρονα, η κατασκευή και η σύνδεσή τους με τα δίκτυα ηλεκτροδότησης δεν εξελίσσονται πάντοτε σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό.

Μέσα στο 2026, τουλάχιστον 47 μεγάλα έργα κέντρων δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αντιμετωπίσει καθυστερήσεις, ακυρώσεις ή εμπόδια στην υλοποίησή τους.

Οι εξελίξεις αυτές προσθέτουν ένα ακόμη επίπεδο αβεβαιότητας στην οικονομική απόδοση των επενδύσεων.

Οι εταιρείες καλούνται να διαθέσουν σήμερα σημαντικά κεφάλαια για εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, προσδοκώντας ότι η ζήτηση για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης θα αυξηθεί αρκετά τα επόμενα χρόνια ώστε να δικαιολογήσει τις δαπάνες.

Αυτό δημιουργεί έναν σημαντικό κίνδυνο: η εμπορική ανάπτυξη της AI μπορεί να αποδειχθεί βραδύτερη από την επέκταση των υποδομών της.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να διαχειριστούν υψηλές αποσβέσεις, λειτουργικά έξοδα και υποχρεώσεις χρηματοδότησης πριν εξασφαλίσουν τις αποδόσεις που αναμένουν.

Επιστροφή στους φόβους για τη φούσκα του Διαδικτύου

Η σημερινή εικόνα επαναφέρει τις συγκρίσεις με τη φούσκα των εταιρειών του Διαδικτύου στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Τότε, οι επενδυτές είχαν τοποθετήσει τεράστια ποσά σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν σε έναν νέο και πολλά υποσχόμενο τεχνολογικό κλάδο.

Η εξέλιξη του Διαδικτύου επιβεβαίωσε τελικά τις μεγάλες δυνατότητές του, αλλά αυτό δεν εμπόδισε την κατάρρευση πολλών εταιρειών των οποίων οι αποτιμήσεις βασίζονταν σε υπερβολικές προσδοκίες.

Σήμερα, ο φόβος είναι ότι μπορεί να επαναληφθεί μια αντίστοιχη απόκλιση ανάμεσα στις πραγματικές δυνατότητες μιας τεχνολογίας και στις οικονομικές αποδόσεις που έχουν ήδη προεξοφληθεί.

Υπάρχουν, βέβαια, σημαντικές διαφορές.

Οι μεγαλύτεροι σημερινοί τεχνολογικοί όμιλοι διαθέτουν ισχυρές πηγές εσόδων, σημαντική κερδοφορία και καθιερωμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Αυτό τους παρέχει μεγαλύτερη οικονομική ανθεκτικότητα σε σύγκριση με νεότερες επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τη συνεχή άντληση κεφαλαίων.

Αντίθετα, οι μικρότεροι πάροχοι υποδομών, ιδιαίτερα όσοι έχουν στηρίξει την επέκτασή τους στον δανεισμό, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες δυσκολίες εφόσον επιδεινωθούν οι συνθήκες χρηματοδότησης.

Ο κίνδυνος, επομένως, δεν είναι ίδιος για όλες τις εταιρείες που επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη.

Αυτό που προκαλεί προβληματισμό στις αγορές δεν είναι απαραίτητα το ενδεχόμενο να αποτύχει η ίδια η AI.

Είναι κυρίως η πιθανότητα τα έσοδα, η κερδοφορία και η απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων να αυξηθούν με πολύ βραδύτερο ρυθμό από εκείνον που προϋποθέτουν οι σημερινές αποτιμήσεις.

Καθώς οι επενδύσεις συνεχίζουν να διογκώνονται, η αγορά μετατοπίζει σταδιακά την προσοχή της από τις ανακοινώσεις νέων έργων προς την πραγματική οικονομική τους απόδοση.

Το μεγάλο στοίχημα για την τεχνολογική βιομηχανία είναι πλέον να αποδείξει ότι η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να δημιουργήσει αρκετή αξία ώστε να καλύψει τον λογαριασμό των τρισεκατομμυρίων δολαρίων που έχουν ήδη αρχίσει να επενδύονται.