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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια νέα διπλωματική κινητοποίηση για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσιγκτον, την Τεχεράνη και τις χώρες του Κόλπου να αναζητούν διέξοδο από τον πόλεμο που διανύει πλέον τον ένατο μήνα του.

Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, με αντικείμενο τις πρωτοβουλίες για την αποτροπή μιας νέας γενικευμένης σύγκρουσης με το Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Εμίρη, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις προσπάθειες που καταβάλλει το Κατάρ για τη γεφύρωση των διαφορών μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών και την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.

Ο σεΐχης Ταμίμ υπογράμμισε ότι ο διάλογος αποτελεί τη βασική οδό για την επίλυση των διαφορών, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να διασφαλιστούν η ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ο απρόσκοπτος ενεργειακός εφοδιασμός.

Η αναφορά συνδέεται με τους περιορισμούς στις διελεύσεις πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Ο κομβικός ρόλος του Κατάρ και η αλλαγή στάσης Τραμπ

Το Κατάρ έχει αναλάβει τον ρόλο του βασικού διαμεσολαβητή μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τις προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης.

Το προηγούμενο διάστημα, αξιωματούχοι της χώρας πραγματοποίησαν διαδοχικές επαφές στην Ντόχα και στην ιρανική πρωτεύουσα, επιδιώκοντας να διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις μιας πιθανής συμφωνίας πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης Τρίτης στις ΗΠΑ.

Το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών, με τους Δημοκρατικούς να εξασφαλίζουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, δημιούργησε νέα πολιτικά δεδομένα για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα υπέστη βαριά εκλογική ήττα.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν σχεδιάζει άμεσα νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, περιορίζοντας τις ανησυχίες για επιστροφή σε γενικευμένες εχθροπραξίες.

Η τοποθέτηση αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Το Brent υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο, καθώς οι επενδυτές εκτίμησαν ότι η επικράτηση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο μειώνει τις πιθανότητες μιας νέας μεγάλης στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Πριν από τις εκλογές, ο Τραμπ είχε επανειλημμένα απειλήσει με νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα την ανησυχία για την ασφάλεια της περιοχής και τη διακίνηση ενεργειακών φορτίων.

Μπαράζ επαφών της Τεχεράνης με τις χώρες της περιοχής

Η διπλωματική κινητικότητα δεν περιορίζεται στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Κατάρ.

Την Πέμπτη, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί είχε ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ομολόγους του στη Σαουδική Αραβία και στο Κατάρ, με αντικείμενο τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στον επίσημο λογαριασμό του στο Telegram, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αποκλιμάκωση και στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας επικοινώνησε επίσης με τους υπουργούς Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Τουρκίας, του Κουβέιτ, της Κύπρου και της Ιορδανίας.

Οι διαδοχικές αυτές επαφές καταδεικνύουν την προσπάθεια της Τεχεράνης να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τις χώρες της περιοχής, καθώς εντείνονται οι διεθνείς διεργασίες για μια πιθανή συμφωνία.

Στη Μόσχα Ιρανός αξιωματούχος με μήνυμα Χαμενεΐ προς τον Πούτιν

Παράλληλα με την κινητοποίηση στον Περσικό Κόλπο, σε εξέλιξη βρίσκονται και επαφές μεταξύ Ιράν και Ρωσίας.

Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, συναντήθηκε στη Μόσχα με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Κρεμλίνου.

Όπως μετέδωσε η κρατική ιρανική ραδιοτηλεόραση IRIB, ο Ρεζαΐ παρέδωσε στον Πούτιν μήνυμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του μηνύματος.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διπλωματικές πρωτοβουλίες πολλαπλασιάζονται, με βασικό ζητούμενο την αποτροπή νέων εχθροπραξιών και τη διαμόρφωση μιας βιώσιμης συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η εξέλιξη των συνομιλιών αποκτά καθοριστική σημασία όχι μόνο για την ασφάλεια της Μέσης Ανατολής, αλλά και για τη σταθερότητα των διεθνών αγορών ενέργειας, που παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες σε οποιαδήποτε νέα απειλή για τις θαλάσσιες μεταφορές από τον Περσικό Κόλπο.