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Οι εικόνες λεηλασιών, εμπρησμών και συγκρούσεων που σημάδεψαν τη Γαλλία το Σαββατοκύριακο δεν δοκιμάζουν μόνο την κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν. Απειλούν να αλλάξουν τους πολιτικούς συσχετισμούς ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027, μεταφέροντας στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης την ασφάλεια, την κοινωνική συνοχή και την ικανότητα των πολιτικών δυνάμεων να διαχειρίζονται κρίσεις.

Σύμφωνα με ανάλυση του Politico, η κοινωνική αναταραχή δημιουργεί διαφορετικές προκλήσεις και ευκαιρίες για τους βασικούς διεκδικητές της προεδρίας. Η Μαρίν Λεπέν επιχειρεί να εμφανιστεί ως εγγυήτρια της τάξης, ο Ζαν-Λικ Μελανσόν καλείται να υπερασπιστεί τις κοινωνικές κινητοποιήσεις χωρίς να ταυτιστεί με τις βίαιες εκδηλώσεις τους, ενώ ο Εντουάρ Φιλίπ και ο Ραφαέλ Γκλικσμάν προσπαθούν να διαφοροποιηθούν από τους αντιπάλους τους.

Το αποτέλεσμα είναι ένα εκλογικό σκηνικό που γίνεται ολοένα πιο απρόβλεπτο.

«Όταν υπάρχει μια πραγματική κρίση, δεν γνωρίζεις πού μπορεί να οδηγήσει», επισημαίνει συντηρητικός πολιτικός παράγοντας που συνομιλεί τακτικά με στελέχη της Εθνικής Συσπείρωσης.

Μαρίν Λεπέν: Το χαρτί της ασφάλειας και ο κίνδυνος της πόλωσης

Η επικεφαλής της γαλλικής Ακροδεξιάς επιχειρεί να αξιοποιήσει την αυξανόμενη ανησυχία για τη δημόσια ασφάλεια, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως πολιτική εναλλακτική απέναντι στην κυβέρνηση.

Την Κυριακή απηύθυνε διάγγελμα προς τους πολίτες, προβάλλοντας την προοπτική μιας «ειρηνικής Γαλλίας», ενώ ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης, Ζορντάν Μπαρντελά, υιοθέτησε ακόμη πιο αυστηρή ρητορική.

«Σύντομα θα εισβάλλουν στα σπίτια των ανθρώπων», προειδοποίησε αναφερόμενος στους ταραξίες, υποστηρίζοντας ότι «οι Αρχές καταρρέουν».

Ακόμη και πολιτικοί αντίπαλοι της Λεπέν αναγνωρίζουν ότι η συζήτηση για τη βία μπορεί να ενισχύσει την πολιτική ατζέντα της.

«Τα γεγονότα του Σαββάτου ωφελούν την Ακροδεξιά», δήλωσε η κεντροδεξιά ευρωβουλευτής Ναταλί Λουαζό, κατηγορώντας την Εθνική Συσπείρωση ότι κινείται γύρω από τη βία «σαν γύπας».

Ωστόσο, η παρατεταμένη αστάθεια δεν αποτελεί απαραίτητα πολιτικό πλεονέκτημα για τη Λεπέν. Μέρος των ψηφοφόρων θεωρεί ότι μια ενδεχόμενη προεδρία της θα μπορούσε να βαθύνει τις κοινωνικές διαιρέσεις.

Στο εσωτερικό της Εθνικής Συσπείρωσης έχει ήδη ανοίξει σχετική συζήτηση. Ο σύμβουλος του Μπαρντελά, Σαρλ-Ανρί Γκαλουά, αναγνωρίζει ότι ορισμένοι υποστηρίζουν πως η άνοδος του κόμματος στην εξουσία θα μπορούσε να προκαλέσει νέες ταραχές, αν και ο ίδιος απορρίπτει αυτό το ενδεχόμενο.

Παράλληλα, πολιτικοί παρατηρητές επισημαίνουν ότι σε περιόδους μεγάλης αστάθειας οι ψηφοφόροι ενδέχεται να αναζητήσουν έμπειρες, παραδοσιακές πολιτικές προσωπικότητες αντί για αντισυστημικούς υποψηφίους.

Ζαν-Λικ Μελανσόν: Η δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνική οργή και τη βία

Αντίστοιχα σύνθετη είναι η κατάσταση για τον ηγέτη της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Το κόμμα του είχε στηρίξει τις μαθητικές κινητοποιήσεις που προηγήθηκαν των ταραχών, ενώ στελέχη του συμμετείχαν ενεργά σε αποκλεισμούς και διαδηλώσεις, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων περιστατικά αστυνομικής βίας.

Η στάση αυτή επέτρεψε στον Μελανσόν να βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης και να ενισχύσει την προβολή του έναντι του κεντροαριστερού αντιπάλου του, Ραφαέλ Γκλικσμάν.

Ωστόσο, η κλιμάκωση των επεισοδίων δημιουργεί νέους κινδύνους.

Ο Μελανσόν πρέπει να διαχωρίσει την υπεράσπιση των κοινωνικών αιτημάτων από τη δικαιολόγηση των λεηλασιών και των εμπρησμών, καθώς η κυβέρνηση και οι πολιτικοί του αντίπαλοι κατηγορούν τη ριζοσπαστική Αριστερά ότι συνέβαλε στην όξυνση της έντασης.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Cluster 17 για το Politico, ο 75χρονος πολιτικός συγκαταλέγεται ήδη στα πρόσωπα που προκαλούν τη μεγαλύτερη απόρριψη μεταξύ των Γάλλων πολιτών.

Τη Δευτέρα, ο ίδιος επιχείρησε να αντιστρέψει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός καλλιεργεί την αναταραχή μέσω των ισχυρισμών του περί οργανωμένων παρεμβάσεων της άκρας Αριστεράς με στόχο τη διατάραξη των εκλογών.

Εντουάρ Φιλίπ: Η ευκαιρία να απομακρυνθεί από τη σκιά του Μακρόν

Για τον πρώην πρωθυπουργό Εντουάρ Φιλίπ, η κρίση δημιουργεί μια διαφορετική πολιτική πρόκληση.

Ο Φιλίπ, ο οποίος είχε διατελέσει πρώτος πρωθυπουργός του Μακρόν, επιχειρεί να χαράξει αυτόνομη πορεία, αλλά εξακολουθεί να συνδέεται πολιτικά με τον απερχόμενο πρόεδρο.

Η κοινωνική αναταραχή τον αναγκάζει να πάρει σαφέστερες αποστάσεις, ιδιαίτερα καθώς η αντίδραση του Μακρόν δέχεται έντονη κριτική.

Μετά το τηλεοπτικό διάγγελμα της Κυριακής, ο Φιλίπ εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκειά του για την απουσία συγκεκριμένων μέτρων.

«Θα προτιμούσα αποφάσεις και πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της τάξης», έγραψε, προσθέτοντας ότι «η χώρα χρειάζεται κάποιον στο τιμόνι».

Η παρέμβαση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει την αρχή μιας πιο διακριτής πολιτικής ταυτότητας, σε μια περίοδο κατά την οποία τα δημοσκοπικά ποσοστά του έχουν παρουσιάσει στασιμότητα.

Ωστόσο, κυβερνητικά στελέχη θεωρούν ότι χρειάζεται να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις.

Ένας υπουργός του Μακρόν σημειώνει ότι ο Φιλίπ διαθέτει προεδρικό ύφος, αλλά διερωτάται γιατί δεν έχει προτείνει ακόμη πιο συγκεκριμένες παρεμβάσεις, όπως ενδεχόμενη κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Ραφαέλ Γκλικσμάν: Η νέα ευκαιρία της Κεντροαριστεράς

Η πολιτική κρίση αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό τεστ για τον Ραφαέλ Γκλικσμάν, ο οποίος αναδείχθηκε υποψήφιος της Κεντροαριστεράς μετά τη νίκη του στις προκριματικές εκλογές του Σοσιαλιστικού Κόμματος νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο ευρωβουλευτής επιχειρεί να διαφοροποιηθεί τόσο από τη Λεπέν όσο και από τον Μελανσόν, υιοθετώντας σαφή καταδικαστική στάση απέναντι στη βία.

«Είναι αφόρητο ομάδες λεηλατών να επιτίθενται σε σύμβολα του κράτους», δήλωσε τη Δευτέρα.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Μελανσόν ότι λειτουργεί ως «εφαλτήριο» για τη Λεπέν, υποστηρίζοντας ότι η επικεφαλής της Εθνικής Συσπείρωσης είναι εκείνη που μπορεί να επωφεληθεί από το κλίμα χάους.

Η πρόσφατη νίκη του Γκλικσμάν στις εσωκομματικές διαδικασίες έχει συνοδευτεί από δημοσκοπική ενίσχυση.

Σύμφωνα με έρευνα της Elabe που επικαλείται το Politico, τα ποσοστά του κινούνται μεταξύ 15% και 16,5%, σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα του Μελανσόν και του Φιλίπ.

Ωστόσο, κυβερνητικοί παράγοντες εκτιμούν ότι τα περιθώρια περαιτέρω διεύρυνσης της εκλογικής του επιρροής ενδέχεται να είναι περιορισμένα, καθώς θεωρούν δυσκολότερη τη μετακίνηση ψηφοφόρων της Δεξιάς προς την Κεντροαριστερά.

Μακρόν: Η κριτική για το διάγγελμα και ο φόβος ενός νέου κινήματος «Κίτρινων Γιλέκων»

Στο επίκεντρο της πολιτικής κριτικής βρίσκεται ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος εμφανίστηκε την Κυριακή στην τηλεόραση για να καταδικάσει τις ταραχές και να ζητήσει σαφείς απαντήσεις για τα αίτια της βίας.

Ωστόσο, η απουσία συγκεκριμένων νέων μέτρων από το διάγγελμά του προκάλεσε απογοήτευση ακόμη και σε πρόσωπα που είχαν υπηρετήσει σε κυβερνήσεις του.

Πρώην ανώτατοι αξιωματούχοι επέκριναν την παρέμβαση, ενώ περιφερειακός παράγοντας χαρακτήρισε τη στάση του αποκομμένη από την πραγματικότητα.

Τη Δευτέρα, ο Μακρόν πραγματοποίησε ταξίδι στη Μέση Ανατολή, παραμένοντας πιστός στην εικόνα ενός προέδρου που επιχειρεί να βρίσκεται πάνω από την καθημερινή πολιτική αντιπαράθεση.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε τοπικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας, περιορισμούς μετακίνησης και απαγορεύσεις δημόσιων συγκεντρώσεων σε συγκεκριμένες περιοχές.

Η προσοχή, ωστόσο, στρέφεται ήδη στις επόμενες κινητοποιήσεις, καθώς έχει ανακοινωθεί νέα ημέρα διαδηλώσεων για το προσεχές Σάββατο.

Το ενδεχόμενο παρατεταμένης κοινωνικής αναταραχής επαναφέρει τις μνήμες από το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» του 2018 και του 2019, το οποίο είχε δοκιμάσει την κυβέρνηση Μακρόν.

Εφόσον οι διαδηλώσεις αποκτήσουν διάρκεια, η κοινωνική κρίση μπορεί να αποτελέσει ένα από τα κεντρικά ζητήματα της προεδρικής αναμέτρησης του 2027.

Η ασφάλεια, η κοινωνική συνοχή και η σχέση των πολιτών με τους θεσμούς αποκτούν ήδη μεγαλύτερη βαρύτητα στην πολιτική αντιπαράθεση. Και για τους βασικούς υποψηφίους, η πρόκληση δεν είναι μόνο να τοποθετηθούν απέναντι στα επεισόδια, αλλά να παρουσιάσουν πώς θα αντιμετώπιζαν τις βαθύτερες κοινωνικές εντάσεις που αναδεικνύονται μέσα από αυτά.