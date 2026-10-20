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Από τη μία απεριόριστη ποσότητα πλαστικών αποβλήτων, από την άλλη στεγαστική κρίση. Τα δύο αυτά σοβαρά προβλήματα μπορεί να μην είναι τόσο ασύνδετα όσο μπορεί να φαίνονται. Ερευνητές από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (MIT) ανέπτυξαν τεχνολογία που χρησιμοποιεί πλαστικά μίας χρήσης ως πρώτη ύλη για δομικά υλικά.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει το MIT News, η Atlas Building Composites, θυγατρική του MIT που προέκυψε από μια ερευνητική προσπάθεια από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του πανεπιστημίου, δημιούργησε μια ρομποτική πλατφόρμα κατασκευής με τεχνητή νοημοσύνη, ικανή να μετατρέπει πλαστικά σε ανθεκτικά δομικά υλικά.

Μάλιστα, το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται χωρίς τη χρήση νερού, ενώ κατασκευάζονται σύνθετα μέρη μεγάλης κλίμακας, όπως θεμέλια, δοκοί, δάπεδα και στέγες. Ήδη κάποια από τα προϊόντα της εταιρίας χρησιμοποιούνται σε αχυρώνες, υπόστεγα, καταστρώματα και αποβάθρες, ενώ πρόσφατα το Σώμα Μηχανικών του Στρατού των ΗΠΑ προμηθεύθηκε δοκάρια από ανακυκλωμένο υλικό για την κατασκευή γέφυρας.

Ποια η διαδικασία, όμως; Τα μπουκάλια ή άλλα αντικείμενα από πλαστικό μιας χρήσης τεμαχίζονται και τοποθετούνται σε ειδικά διαμορφωμένο σύστημα, το οποίο τα λιώνει και τα αναμειγνύει με υαλοβάμβακα ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ανθεκτικό, ακόμα και από ξύλο. Στη συνέχεια, ένας μεγάλης κλίμακας τρισδιάστατος εκτυπωτής δημιουργεί τα εξαρτήματα σε λίγο χρόνο. Για παράδειγμα, δοκάρια μπορούν να εκτυπωθούν σε λιγότερο από 13 λεπτά και να υποστηρίξουν βάρος άνω των 1.800 κιλών. Στην περίπτωση της γέφυρας του στρατού, δε, η εγκατάστασή της χρειάστηκε μόνο μια ημέρα για να ολοκληρωθεί.

Ο συνιδρυτής της Atlas, Ματ Πουλιό, εξήγησε ότι αυτή είναι μια από τις πιο βιώσιμες περιπτώσεις χρήσης για ανακυκλωμένα πετροχημικά προϊόντα, ενώ ο έτερος συνιδρυτής Αζ Πέρεζ τόνισε πως «τώρα, κάθε χώρα σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από την πρόσβασή της σε νερό, θα μπορεί να κάνει κάτι για το πλαστικό της». Οι ειδικοί τώρα βρίσκονται σε συνομιλίες με διεθνείς συνεργάτες για την ανάπτυξη της Atlas σε όλο τον κόσμο που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα τονώσει τις τοπικές οικονομίες.