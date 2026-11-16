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Ένα οργανωμένο σχέδιο για την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia βρίσκεται σε εξέλιξη στη Silicon Valley, με ισχυρούς παράγοντες της αμερικανικής τεχνολογικής βιομηχανίας να επιχειρούν να ανατρέψουν τις εξελίξεις που οδήγησαν στην αποχώρησή του από τον κολοσσό των ημιαγωγών, αξίας 4 τρισ. δολαρίων.

Μόλις λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του, στον απόηχο αποκαλύψεων για εξωσυζυγικές σχέσεις με γυναίκα για την οποία υπάρχουν υποψίες κατασκοπείας υπέρ της Κίνας και με υφισταμένη του, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανόδου του.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Χουάνγκ έχει ήδη συζητήσει με πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος την πιθανότητα να επιστρέψει, την ώρα που ανεξάρτητη έρευνα του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διερεύνηση των γεγονότων που προκάλεσαν μία από τις σοβαρότερες κρίσεις ηγεσίας στην ιστορία της εταιρείας.

Η προσπάθεια δεν περιορίζεται σε παρασκηνιακές επαφές. Έλον Μασκ, Τιμ Σουίνι και μεγάλοι επενδυτές έχουν ταχθεί υπέρ της επανεξέτασης της απομάκρυνσής του, ενώ υποστηρικτές του επιδιώκουν ακόμη και την εξασφάλιση πολιτικής στήριξης από τον Λευκό Οίκο.

Το «στρατηγείο» που στήνεται στη Silicon Valley

Στο παρασκήνιο οργανώνεται μια συντονισμένη εκστρατεία με στόχο να πειστεί το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia να επαναφέρει τον Χουάνγκ στη θέση του.

Πρόσωπο που διατηρεί στενές σχέσεις με τον πρώην επικεφαλής αποκάλυψε στους Financial Times ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία ενός «στρατηγείου» (war room) από κορυφαία στελέχη της Silicon Valley, τα οποία σχεδιάζουν να ασκήσουν πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει και προσπάθεια κινητοποίησης παραγόντων του Λευκού Οίκου, προκειμένου να ενισχυθούν οι πιθανότητες επιστροφής του.

«Όλοι όσοι έχουν σημασία στον τεχνολογικό κλάδο, εκτός από τα κορυφαία εργαστήρια ανάπτυξης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, αγαπούν τον Τζένσεν», δήλωσε ένας από τους συμμάχους του.

Κατά την ίδια πηγή, ο Χουάνγκ γνωρίζει και υποστηρίζει τις ενέργειες που γίνονται για την επάνοδό του.

Η κινητοποίηση αναδεικνύει το ισχυρό δίκτυο σχέσεων που έχει δημιουργήσει ο επιχειρηματίας κατά τη διάρκεια της πολυετούς πορείας του στην κορυφή της Nvidia, η οποία εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους προμηθευτές υποδομών τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως.

Στο πλευρό του Χουάνγκ ο Έλον Μασκ

Η εκστρατεία επαναφοράς απέκτησε μεγαλύτερη δυναμική στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όταν γνωστά ονόματα της αμερικανικής τεχνολογικής βιομηχανίας εξέφρασαν δημόσια τη στήριξή τους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο επικεφαλής των Tesla και SpaceX, Έλον Μασκ, και ο διευθύνων σύμβουλος της Epic Games, Τιμ Σουίνι, οι οποίοι υποστήριξαν ανοιχτή επιστολή προς το διοικητικό συμβούλιο με κεντρικό αίτημα:

«Φέρτε πίσω τον Τζένσεν» (Bring Jensen Back).

Η πρωτοβουλία συγκεντρώνει υπογραφές και από εργαζομένους της Nvidia, καθώς ο Χουάνγκ εξακολουθεί να απολαμβάνει ισχυρή προσωπική στήριξη στο εσωτερικό της εταιρείας.

Αρκετοί εργαζόμενοι έχουν ήδη τοποθετηθεί δημόσια υπέρ της επιστροφής του, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η παρουσία του είναι κρίσιμη για τη συνέχεια της επιχειρηματικής πορείας του ομίλου.

Η δημόσια κινητοποίηση δημιουργεί ένα ασυνήθιστο σκηνικό: ένας διευθύνων σύμβουλος που έχει παραιτηθεί εν μέσω σοβαρών καταγγελιών βρίσκεται στο επίκεντρο μιας εκστρατείας επαναφοράς, την οποία υποστηρίζουν ορισμένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της τεχνολογικής βιομηχανίας.

Η αντίδραση της Ουάσιγκτον και το εμπόδιο της έρευνας

Παρά την υποστήριξη που συγκεντρώνει στη Silicon Valley, η ενδεχόμενη επιστροφή του Χουάνγκ αναμένεται να συναντήσει σημαντικές αντιστάσεις στην Ουάσιγκτον.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ζήτησε την Κυριακή μια «δραστική αναδιάρθρωση» της ηγεσίας της Nvidia μετά την αποχώρηση του πρώην διευθύνοντος συμβούλου.

Η τοποθέτησή του καταδεικνύει το διαφορετικό κλίμα που επικρατεί σε τμήματα της αμερικανικής κυβέρνησης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δραστηριότητες της Nvidia στην Ασία και οι ενδεχόμενοι δεσμοί ορισμένων πελατών της με την Κίνα βρίσκονται υπό αυξημένη εξέταση.

Ταυτόχρονα, ο Χουάνγκ δεν διαθέτει την πλειοψηφική ή ελέγχουσα συμμετοχή που έχουν εξασφαλίσει άλλοι ιδρυτές τεχνολογικών εταιρειών. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να επιβάλει την επιστροφή του ούτε να παρακάμψει τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

Στο μεταξύ, η προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος, Κολέτ Κρες, και η υπόλοιπη διοικητική ομάδα επιχειρούν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση, με την εταιρεία να βρίσκεται μπροστά σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη ανακοίνωση τριμηνιαίων αποτελεσμάτων την Τρίτη.

Η υπόθεση Άλις Χουάνγκ και οι έλεγχοι για την Κίνα

Στο επίκεντρο της κρίσης παραμένει η σχέση του πρώην επικεφαλής της Nvidia με την Άλις Χουάνγκ, στέλεχος της εταιρείας Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Η αποκάλυψη της σχέσης τους έχει προκαλέσει εντονότερο έλεγχο των μηχανισμών κανονιστικής συμμόρφωσης της Nvidia, ιδίως όσον αφορά στις πωλήσεις προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης σε ασιατικές επιχειρήσεις που ενδέχεται να διατηρούν δεσμούς με την Κίνα.

Η ανεξάρτητη έρευνα του διοικητικού συμβουλίου συνεχίζεται, χωρίς να έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως οι συνέπειες που θα μπορούσαν να προκύψουν.

Ακόμη και πρόσωπα που εργάζονται για την επιστροφή του Χουάνγκ αναγνωρίζουν ότι η αποκατάσταση της δημόσιας εικόνας του αποτελεί σημαντική πρόκληση.

«Η ερωτική σχέση με υφιστάμενη συνιστά λόγο απόλυσης», παραδέχθηκε ένα από τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην προσπάθεια επαναφοράς του.

Η παραδοχή αυτή αναδεικνύει το βασικό δίλημμα της υπόθεσης: από τη μία πλευρά βρίσκεται ο επιχειρηματίας που συνέβαλε καθοριστικά στην εκρηκτική ανάπτυξη της Nvidia και από την άλλη τα ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και συμμόρφωσης που εξετάζονται.

Ο επικεφαλής της Arm στο κάδρο της διαδοχής

Παράλληλα με τις πιέσεις για επιστροφή του Χουάνγκ, το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει τις επιλογές του για τη μελλοντική ηγεσία της εταιρείας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Παρασκευή, ο διευθύνων σύμβουλος της Arm, Ρενέ Χάας, έχει δεχθεί προσέγγιση από το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ως πιθανός διάδοχος.

Ωστόσο, η Nvidia διευκρίνισε ότι δεν έχει ξεκινήσει καμία επίσημη διαδικασία επιλογής νέου διευθύνοντος συμβούλου.

Η προσέγγιση προς τον επικεφαλής της Arm δείχνει ότι, ανεξάρτητα από τη δημόσια εκστρατεία υπέρ του Χουάνγκ, η εταιρεία εξετάζει εναλλακτικά σενάρια για τη διοικητική της συνέχεια.

Η παρέμβαση δύο μεγάλων μετόχων

Σημαντική ώθηση στην εκστρατεία επιστροφής έδωσαν και δύο ισχυροί επενδυτές της Nvidia, ο ιδρυτής της Altimeter Capital, Μπραντ Γκέρστνερ, και ο επικεφαλής της Atreides Management, Γκάβιν Μπέικερ.

Οι δύο μέτοχοι δημοσίευσαν την Παρασκευή ανοιχτή επιστολή προς το διοικητικό συμβούλιο, ζητώντας να παραμείνουν «όλες οι επιλογές στο τραπέζι, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ».

Ως βασικό επιχείρημα επικαλέστηκαν τη μακρόχρονη και εξαιρετικά επιτυχημένη διοικητική πορεία του πρώην επικεφαλής, καθώς και τη μεγάλη αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει η αιφνίδια αποχώρησή του.

Οι Γκέρστνερ και Μπέικερ υποστηρίζουν, ουσιαστικά, ότι η συμβολή του Χουάνγκ στην ανάπτυξη της εταιρείας θα πρέπει να συνεκτιμηθεί πριν ληφθούν οριστικές αποφάσεις για το μέλλον της διοίκησης.

Με τη Nvidia να προετοιμάζεται για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της, η μάχη για την επιστροφή του Χουάνγκ εξελίσσεται πλέον σε μια ευρύτερη σύγκρουση μεταξύ ισχυρών επενδυτών, τεχνολογικών επιχειρηματιών, του διοικητικού συμβουλίου και παραγόντων της Ουάσιγκτον.

Το κατά πόσο η εκστρατεία θα μπορέσει να ανατρέψει την αποχώρησή του παραμένει ανοιχτό, καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στο διοικητικό συμβούλιο.