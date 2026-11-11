Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ομοσπονδιακός δικαστής αποφάσισε την Τρίτη ότι η αγωγή δυσφήμισης ύψους 10 δισ. δολαρίων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC, με αφορμή ένα παραπλανητικά μονταρισμένο απόσπασμα ομιλίας του, μπορεί να προχωρήσει. Ωστόσο, απέρριψε την αξίωση του Τραμπ κατά του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Ο Τραμπ διεκδικεί τουλάχιστον 10 δισ. δολάρια από τον δημόσια χρηματοδοτούμενο βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, υποστηρίζοντας ότι η συρραφή αποσπασμάτων ομιλίας του δημιουργούσε την εντύπωση πως είχε δώσει εντολή στους υποστηρικτές του να εισβάλουν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Η υπόθεση αποτελεί μία από τις πολλές αγωγές που έχει καταθέσει ο Αμερικανός πρόεδρος εναντίον μέσων ενημέρωσης, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκστρατείας άσκησης πίεσης απέναντι σε δημοσιογραφική κάλυψη που δεν εγκρίνει.

Η απόφαση του δικαστή και η αντίδραση Τραμπ

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Τζέφρι Κουντς, στη Φλόριντα, αρνήθηκε να απορρίψει την αγωγή του Τραμπ για δυσφήμιση κατά του BBC.

Σύμφωνα με τον δικαστή, ο Τραμπ έχει διατυπώσει επαρκώς τεκμηριωμένους, σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, ισχυρισμούς ότι ο βρετανικός οργανισμός έβλαψε τη φήμη του και ότι γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει πως το συγκεκριμένο απόσπασμα ήταν παραπλανητικό.

Ωστόσο, η απόφαση του Κουντς δεν σημαίνει ότι ο Τραμπ έχει αποδείξει τους ισχυρισμούς του. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την εξέλιξη «τεράστια νίκη» σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε εναντίον όλων εκείνων που προσπαθούν να εξαπατήσουν τον αμερικανικό λαό και να τους νικάμε!», έγραψε.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του BBC δήλωσε ότι ο οργανισμός αιφνιδιάστηκε από τη δικαστική απόφαση, αλλά σέβεται την εξουσία του δικαστηρίου και εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στη νομική του θέση.

Το επίμαχο μοντάζ της ομιλίας για το Καπιτώλιο

Το BBC έχει προηγουμένως παραδεχθεί ότι το μοντάζ ήταν παραπλανητικό και έχει ζητήσει συγγνώμη από τον Τραμπ, ωστόσο αρνείται ότι υπέχει νομική ευθύνη για δυσφήμιση.

Η αγωγή, που κατατέθηκε τον Δεκέμβριο σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντα, κατηγορεί το BBC ότι δυσφήμησε τον Τραμπ συρράπτοντας διαφορετικά τμήματα της ομιλίας του.

Συγκεκριμένα, συνδύασε ένα απόσπασμα στο οποίο ο Τραμπ καλούσε τους υποστηρικτές του να πραγματοποιήσουν πορεία προς το Καπιτώλιο με ένα άλλο, στο οποίο τους προέτρεπε να «αγωνιστούν με όλες τους τις δυνάμεις» («fight like hell»). Παράλληλα, το μονταρισμένο βίντεο παρέλειψε το σημείο της ομιλίας στο οποίο ο Τραμπ καλούσε σε ειρηνική διαμαρτυρία.

Το επίμαχο απόσπασμα προβλήθηκε σε ντοκιμαντέρ της εκπομπής «Panorama» του BBC, λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2024, τις οποίες κέρδισε ο Τραμπ. Εσωτερικό υπόμνημα του BBC που διέρρευσε επικαλέστηκε τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις στο βίντεο ως ένδειξη πιθανής πολιτικής μεροληψίας. Η αποκάλυψη προκάλεσε κρίση δημόσιας εικόνας για τον βρετανικό οργανισμό και οδήγησε σε παραιτήσεις υψηλόβαθμων στελεχών του.