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Να παραχωρούν μερίσματα στους κατοίκους των γύρω περιοχών για την αποφυγή των συγκρούσεων για το θέμα που έχει γίνει βασικό διακύβευμα των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, κάλεσε τις κατασκευάστριες data centers ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Αν οι εταιρείες θέλουν να κάνουν τα κέντρα δεδομένων δημοφιλή, ας ανταμείψουν με “μερίσματα” την κοινότητα και/ή τους ανθρώπους της κοινότητας αυτής», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Εχω παρακολουθήσει από κοντά την διαδικασία και κέντρα δεδομένων που ήταν εξαιρετικά αντιδημοφιλή σε μία συγκεκριμένη περιοχή έγιναν εξαιρετικά δημοφιλή αφού κλείστηκε η οικονομική συμφωνία. ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ και χτίστε!!!».

Ο Τραμπ είναι μεγάλος οπαδός της κατασκευής κέντρων δεδομένων για την διασφάλιση της αμερικανικής ηγεμονίας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Ομως, ταυτόχρονα, πληθύνονται οι συγκρούσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες γύρω από τα κέντρα αυτά, που έχουν γίνει ένα από τα βασικά θέματα των ενδιάμεσων εκλογών που προδιαγράφονται δυσμενείς για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του προέδρου.